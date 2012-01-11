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В "Транснефти" – новое назначение
11 января, ZRPRESS. Первым вице-президентом ОАО «АК «Транснефть» назначен Максим Гришанин, работавший вице-президентом компании. Как сообщает пресс-служба «Транснефти», к своим обязанностям он приступил с 1 января 2012 года.
Ранее исполнявший обязанности первого вице-президента компании Михаил Арустамов назначен советником президента ОАО «АК «Транснефть».
Досье "ЗР"
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР. Учредитель - правительство Российской Федерации. Выполняет перекачку, координацию и управление транспортировкой нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по территории России и за ее пределы; профилактические, диагностические и аварийно-восстановительные работы на нефте- и нефтепродуктопроводах; координирует деятельность по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов нефтепроводного транспорта и т.д. «Транснефть» транспортирует 93% добываемой в России нефти.
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