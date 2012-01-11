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Су-35С от КнААПО проверят в деле
Количество истребителей Су-35С, участвующих в летных испытаниях, в 2012 году будет увеличено до шести машин, сообщили РИА AmurMedia в ОАО «КнААПО», где собираются эти самолеты.
Четвертый истребитель Су-35 завершил 6 декабря приемо-сдаточные испытания. Эта машина будет передана для проведения летных испытаний самолета. Таким образом, к концу года, минимум, четыре истребителя будут участвовать в программе летных испытаний Су-35С, сообщили в компании.
Кроме того, в 2012 году к проводимым испытаниям присоединятся еще два Су-35С с доведением общего количества участвующих в испытаниях истребителей до шести машин. Во втором квартале 2012 года планируется получение предварительного заключения заказчика о соответствии истребителя его требованиям.
Ранее сообщалось, что на этапе предварительных испытаний Су-35С достигнута максимальная скорость у земли 1400 км/ч, на высоте – 2500 км/ч; потолок – 19 тыс. м; дальность обнаружения целей в режиме «воздух-воздух» – свыше 400 км. Это существенно превышает аналогичный показатель стоящих на вооружении самолетов.
В ходе летных испытаний Су-35С полностью подтверждает основные летно-технические характеристики. Комплекс готов к прохождению испытаний на боевое применение. По оценке специалистов, заложенные в самолете потенциальные характеристики позволят превосходить все тактические истребители поколения «4» и «4+» (типа Rafale и EF 2000, модернизированные истребители типа F-15, F-16, F-18 и Mirage 2000) и противодействовать самолету F-22A, а также тактическому истребителю F-35A.
«Дальневосточный капитал».
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