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Потребители не доверяют распродажам
Подавляющее большинство россиян скептически относятся к новогодним распродажам, но при этом многие из них откладывают покупки на конец года и период новогодних каникул. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru.
С середины декабря до середины февраля в большинстве магазинов и торговых сетей проводятся сезонные распродажи. Покупки в магазинах с заманчивыми вывесками делают около трети россиян (32%). При этом клиентами магазинов, продающих товары и услуги со скидками, чаще становятся женщины (37% против 27% среди мужчин), а также молодые респонденты в возрасте до 24 лет (38%). Кроме того, чаще остальных покупки на распродажах совершают россияне с ежемесячным доходом менее 25 тыс. рублей в месяц (34%).
В основном на распродажах наши сограждане покупают одежду и обувь (64%), бытовую и компьютерную технику (24%), косметику и парфюмерию (16%), продукты питания (13%). Реже всего со скидками приобретают мебель, украшения (по 3%), а также игрушки и хозтовары (по 2%).
Более половины наших соотечественников, делающих покупки в сезон рождественских и новогодних распродаж (53%), стараются приурочить к этому периоду как крупные, так и небольшие приобретения: «Покупку одежды, предметов интерьера и приятных мелочей я всегда откладываю до начала распродаж».
Интересно, что при этом подавляющее большинство экономически активных россиян (70%) убеждены: распродажи - это скорее обман, нежели честное снижение цен. По мнению респондентов, честные распродажи существуют в Европе и США, в России же покупателей намеренно вводят в заблуждение: «Цены завышены изначально, а в сезон распродаж товары стоят как и должны стоить!» Кроме того, как считают опрошенные, низкие цены нередко устанавливают на залежалый товар, дабы ускорить его продажу: «Как правило, это попытка быстрее сбыть неликвид. Хотя бывают исключения».
Среди респондентов, утверждающих, что распродажи - это обман, больше мужчин (74% против 67% среди женщин), а также россиян старше 45 лет (78%). Кроме того, скептицизм покупателей растёт с уровнем их дохода. Так, среди опрошенных, чей заработок не превышает 25 тыс. рублей в месяц, в нечестности продавцов убеждены 65%, а среди тех, кто зарабатывает более 35 тыс. - уже 73%.
В честное снижение цен в период распродаж верят 18% наших сограждан. В основном это представители молодого поколения (29% среди россиян до 24 лет), а также респонденты с невысокими доходами (22% среди опрошенных, зарабатывающих до 25 тыс. рублей в месяц).
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