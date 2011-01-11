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«РАО ЭС Востока» возьмет управление «дочками» в свои руки
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») рассчитывает в первом квартале 2011 года получить функции единого исполнительного органа всех дочерних компаний.
В декабре совет директоров холдинга одобрил рассмотрение на собраниях акционеров дочерних компаний вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
«Осуществление указанного мероприятия направлено на улучшение финансового состояния компаний ОАО «РАО ЭС Востока», повышение эффективности деятельности энергокомпаний Дальнего Востока, а также обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей», - говорится в сообщении холдинга.
Ранее глава «РАО ЭС Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ отмечал, что передача управления «дочками» «РАО ЭС Востока» является первым этапом консолидации холдинга. Второй этап предполагает переход дочерних компаний на единую акцию.
По словам Ивана Благодыря, инвестиционная программа «РАО ЭС Востока» на 2011 год запланирована в объеме около $1 млрд. «У нас в 2011 году запланировано финансирование инвестпрограммы на 30 млрд рублей. Финансирование будет вестись в основном за счет собственных и заемных средств, плюс всего 1 млрд рублей федеральных средств, под которые мы планируем провести допэмиссию в пользу государства», - сообщил Иван Благодырь.
По его словам, заимствования будут привлекаться на материнскую компанию холдинга, и их совокупный объем превысит 10 млрд рублей. Допэмиссию на 1 млрд рублей также проведет материнская компания. Эти средства будут направлены на строительство Совгаванской ТЭЦ на 120 МВт в Хабаровском крае. Собственные средства на инвестиции включают в себя доход от продаж энергосбытовых компаний (активы были проданы «РусГидро» весной 2010 года за 7,83 млрд рублей).
«Следующий год - это год начала строительства по всем нашим приоритетным проектам. На конкурсной основе нам предстоит выбрать либо EPC, либо EPCM- подрядчиков, проектантов, поставщиков оборудования. Главная цель на ближайшее время - довести проекты до стадии начала строительства», - отметил Иван Благодырь.
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