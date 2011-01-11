«Ольгалес» остался без работы

Повышение таможенных пошлин на круглый лес три года назад больно ударило по портовому комплексу по перевалке леса. А кризис так и не позволил запустить технологическую линию по переработке древесины. С июля 2010 года мощности ОАО «Ольгалес», в прошлом одного из крупнейших перевальщиков леса Северного Приморья на экспорт, фактически простаивают.

Причина - уход основного поставщика леса - ООО «Кавалеровский ЛПХ», который стал отправлять круглый лес не морем, а по железной дороге, через станцию Ново-Чугуевка. Минимальную деятельность «Ольгалес» ведет, суда подходят к причалу - за таможенным оформлением, на бункеровку, запасаются водой, топливом, провиантом. И 20-процентный госпакет акций «Ольгалеса» уже в третий раз выставляется на торги и не находит покупателя.

Причина в том, что 50% плюс одна акция предприятия принадлежит ОАО «Приморсклеспром», поэтому реально изменить стратегию развития порта новому акционеру вряд ли удастся. Хотя у порта три причальные стенки, одна из которых принадлежит «Ольгалесу», две - государству. К причалам могут пришвартовываться суда класса река-море, объемом до 10 тыс. куб. м., с осадкой не более 6,5 м. И все же при нынешней нехватке портовых мощностей в Приморье транспортная удаленность порта от железной дороги мешает его востребованности.