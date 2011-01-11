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Зачем нужны зимние каникулы? Бизнес-план на 2011 год
Сегодня дальневосточники вместе со всей страной вышли на работу. Только переход от продолжительных празднований к рабочему настрою - процесс затяжной. Надо обсудить, кто сколько выпил, кто где побывал, кому что подарили, в общем, как погуляли. А кто и не гулял вовсе - я про торговлю и сферу услуг, которые собирали новогодний «урожай».
Зачем вообще нужны эти зимние каникулы? Явно не для того, чтобы в морозы и метели отсидеться дома и сэкономить стране энергию и тепло. Вот если б летом, скажем в наш солнечный август...
В конце декабря казахстанский сенатор выступил за то, чтобы сделать праздничные дни рабочими для всех стран Таможенного союза. Мол, Россия гуляет 10 дней, а мы вынуждены терпеть убытки. И действительно, по оценкам аудиторско-консалтинговой компании ФБК, потери федерального бюджета от новогодних каникул составят более 144 млрд рублей, а экономики России в целом - 840 млрд. В новогодние праздники 2010 года, подсчитано, российское похмелье в 10 дней обошлось экономике в 700 млрд рублей.
Конечно, декабрьская торговля и гулянья часть потерь компенсируют - сколько выпито, съедено и ненужного накуплено! Более того, экономисты соглашаются, что вынужденный отпуск очень необходим менеджерам и руководителям, трудоголикам поневоле, которые ежедневно перерабатывают и свой законный отпуск все откладывают на потом. (Кстати, с нового года отложенные отпуска «сгорели» - неприятный сюрприз для россиян). Но и мне кажется, что зимние каникулы нужны именно управленцам. Хотя бы для того, чтобы остановиться и понять: а что дальше? Каков он, бизнес-план на 2011 год? У кого он сверстан в таблицы, расчеты доходов/расходов с конечной прибылью/убытком, у кого в голове - цель.
Накануне Нового года встретила давнего приятеля-бизнесмена. Сверили свои неутешительные прогнозы на будущий год. Посетовали на стагнацию владивостокского бизнеса. А потом поинтересовалась бизнес-планами на год. И услышала неожиданное: «Новые паруса нужны».
Познакомились мы в 90-е на английской Ривьере. На семинаре бывшие соотечественники российских новичков учили делать деньги на Уолл-стрит. Но тогда и в России делали деньги быстро и с немыслимым доходом. Мой приятель на той ниве промышлял. А потом грянул август 98-го, и бумажный доход рухнул. Надо отдать должное другу - он не спал, бегал по клиентам, враз ставшим кредиторами и дебеторами, связывал концы с концами. Долги собрал и отдал, потеряв свое. «Репутация дороже. Мне в этом городе жить», - объяснил. Но стал умным: деньги в одной корзине не держать, а ходить по лезвию закона - оно того не стоит. Куда податься? - просил совета. Советов я вообще-то не даю, но разложить экономическую ситуацию по полочкам могу. Друг пошел сдавать экзамен на фондового брокера. Я не ошиблась. Рынок акций быстро компенсировал потери, приятель, теперь умный, поделил инвестиции между реальным и фондовым бизнесом. Жене с реальным помог, а себе создал еще одну компанию, по консалтингу. А потом... заскучал. Стал изучать этикет (по моему совету), менеджмент, обзавелся кожаным портфелем и шестью костюмами, вкусил гламура, путешествий. И читал. Однако зачем делать деньги, так и не вычитал.
А в кризис опять пришел: «Понимаешь, яхту предлагают купить. Занимать придется...» Тут я: «С ума сошел, кризис же, тебе в бизнес надо вкладывать». Несколько месяцев спустя пригласил на морскую прогулку на яхте, нашел дешевле. И между делом сообщил, что попутно занялся реальным бизнесом, грузоперевозками. «И ты знаешь, мне понравилось. Реальные люди. А логистика - перспективная вещь. Сам командую, у меня на каждой машине навигатор стоит. Хочешь, покажу, где сейчас мои грузовики...». В декабре сообщил, что еще машин в лизинг возьмет. Гоночные паруса дорогие, однако...
Да пусть друг простит мои откровения. Но его история наверняка похожа на чью-то из вашего окружения. Дальневосточный предприниматель живуч - упал, встал и снова делом занялся. Ищет себя. И деньги зарабатывает, чтоб реализоваться. В нынешние каникулы поехал приятель путешествовать, не по годам, автостопом. Звонил: тут реально жизнь, я подумал... Приеду, расскажу.
И что из того, что стабилизацию на 2011-й обещают такую, что больше на стагнацию похоже. Что под маркой заботы о пенсионерах с января реальные расходы бизнеса с доходами в остатке не радуют. Может, январская передышка на то и дана, чтобы подумать, не пора ли модель сменить. Откроем еще раз наш годовой бизнес-план и поищем: а чего мы хотим, чтобы в ладу с людьми и с собой жить?
С Новым годом вас, предприимчивые люди!
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