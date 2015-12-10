"Хабаровская генерация" завершила ремонтную кампанию в запланированные сроки

Филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» затратила около 1,5 млрд рублей на ремонтную кампанию 2015 года, завершив ее к концу года, как и было запланировано, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу.

В рамках кампании в течение года произведено более 20 средних и капитальных ремонтов на теплоэлектростанциях предприятия. В числе объектов - замена трубок конденсатора на энергоблоке №3 Хабаровской ТЭЦ-3; замена участков трубопроводов и арматуры систем теплофикации ряда станций; а также капитальный ремонт турбогенератора №8 Хабаровской ТЭЦ-1 с полной заменой обмотки статора, где применялись инновационные разработки отечественного производства.

Завершающим этапом кампании стал ремонт, сопровождавший реконструкцию котлоагрегата №13 на Хабаровской ТЭЦ-1. Котел будет переведен на газовое топливо до конца текущего года.

- Главный итог кампании - восстановление ресурса как основного, так и вспомогательного оборудования, - говорит директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. – Оно стало более надежным и эффективным в эксплуатации. Улучшились технико-экономические показатели отремонтированных котлоагрегатов и энергоблоков, теперь они полностью соответствуют нормативным требованиям.

Благодаря своевременному и полноценному ремонту оборудования работа теплоэлектроцентралей филиала «Хабаровская генерация» надежна, что позволяет своевременно и эффективно обеспечивать потребителей тепловой и электроэнергией в холодное время года.

Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания». Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3 МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс. Гкал. Численность персонала – 3855 человек.