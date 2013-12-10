Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гуамцы активно учат русский язык в ожидании туристов с Дальнего Востока
После отмены визового режима на посещение Гуама, число россиян, желающих провести отпуск именно здесь, стабильно растет
Проникновение русских на самый южный из гряды Марианских островов - Гуам - началось давно, однако нарастающий поток россиян на этот удивительный по красоте и комфорту остров по-настоящему почувствовался только около двух лет назад, когда власти США приняли решение предоставить русским безвизовый въезд.
Надо признать, что Гуам, по сравнению со странами Юго-Восточной Азии, ставшими традиционными местами зимнего отдыха для россиян с разным уровнем дохода, включая пенсионеров, не столь дешев. Поэтому понятно, почему первыми россиянами, кто побывал на Гуаме, традиционно стали деловые люди, оценивающие условия организации здесь какого-нибудь бизнеса и имеющие хороший доход. Понимая эти конкурентные недостатки, власти Гуама пытаются сегодня изменить ситуацию. И то, что ими уже сделано всего за два неполных года после отмены въездной визы, и полученный эффект показывают, что у острова в будущем есть все возможности стать одним из наиболее привлекательных мест отдыха россиян.
Туризм – одна из основных статей дохода бюджета острова. Кстати, Гуам в этом году отпраздновал 50-летие своей туристической отрасли. Ежегодно остров принимает до 1,3 млн туристов. Многие годы он считается любимым местом отдыха японцев. Они составляют до 80% всего туристического потока. Второе место занимает Корея. Эти страны с высоким уровнем жизни, традиционно короткими отпусками предпочитают Гуам за близость и комфорт, позволяющие быстро восстановить силы. Японцы – хорошие гости, любящие комфорт, легко расстающиеся с деньгами на отдыхе, предпочитающие отдыхать с детьми, для которых здесь все предусмотрено. Однако ориентация туристической отрасли Гуама на одну страну сыграла с ней злую шутку. В 2011 году, после катастрофы на Фукусиме, японцы из чувства солидарности с пострадавшими земляками в одночасье отказались от уже купленных туров. Остров потерял сезон, а значит, и доход.
В поисках новых рынков власти острова предложили предоставить безвизовый въезд на свою территорию другим странам, в частности, на эту роль рассматривались Филиппины, Китай и Россия. Первой из названных стран возможность безвизового посещения Гуама в течение 45 дней в год получила Россия, это случилось 15 января 2012 года. За тот же год на Гуаме побывало около 4 тыс. русских. Совсем немного, но судя по тому, что только за январь 2013-го на Гуам прилетела одна тысяча российских туристов, а к концу года ожидается около 13 тысяч, остров в недалеком будущем может стать для нас по-настоящему популярным местом отдыха.
Деловой и жизненный ритм россиян в последнее десятилетие настолько ускорился, что нам впору перенимать опыт японцев. Для многих дальневосточников стало традиционным приурочивать часть отпуска к зимнему сезону и проводить его в теплых странах, сокращая таким образом зиму. За массовое посещение Таиланда страну, например, называют зимней дачей дальневосточников. Не исключено, что, распробовав Гуам, многие жители российского Дальнего Востока окажут предпочтение и ему. Тем более что особенности климата Гуама позволяют одинаково комфортно отдохнуть как зимой, так и летом. Здесь постоянная температура в пределах 25-27 градусов, и даже в сезон дождей не слишком влажно. Кроме того, сухой сезон здесь несколько сдвинут в отличие от других стран ЮВА и выпадает на январь - июль. Т. е. совпадает с периодом летних школьных каникул, что немаловажно для родителей, т.к. дает им возможность отдохнуть вместе с детьми.
Отели, магазины и рестораны Гуама активно готовятся к встрече россиян. Это выражается в стремлении понять гостя без переводчика. То здесь, то там можно услышать простое приветствие на русском – «привет». Можно быть уверенными, что гуамцы скоро заговорят на русском. В этом мы им поможем. Очень приветливые по натуре местные жители вызывают симпатию и готовность подсказать правильное произношение русских слов.
Удивительно, как они визуально угадывают, что мы русские? Возможно, как отметил хозяин одного из магазинов, кстати прекрасных фирменных сумочек, из-за того, что «у русских хороший вкус, они хорошо и привлекательно одеты». Возможно, из-за щедрости, которой всегда отличались русские. Впрочем, в магазинах Гуама, где нам удалось побывать, невозможно сэкономить. Хочется тратить только потому, что ты видишь огромный выбор по-настоящему качественных товаров, сделанных для рынка США и по цене, которая гораздо ниже той, что мы встречаем у себя на родине. Мало того что Гуам - это зона Duty Free, вот уже второй год здесь проводится фестиваль под названием Shop Guam, позволяющий сэкономить до 50-70% суммы от первоначальной стоимости товара. И эти предложения распространяются не только на покупки, но и на культурную продукцию Гуама, дополнительные экскурсии, рестораны, спа, ночные развлечения, аренду автомобилей и гольф. Буквально 29 ноября стартовал такой фестиваль, который продлится 38 дней. Читайте о нем в следующем номере «ЗР».
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- Сахалин решил не ждать моста
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
Новости раздела
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
- Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность
- Камчатский край и Колыма будут субсидировать авиарейс "Петропавловск-Камчатский - Магадан"
- В ТОР "Камчатка" будет построен золотой рудник и модернизирован ГОК
Комментарии
-
-
Faxtor09:00, 11.12.2013#
"Удивительно, как они визуально угадывают, что мы русские?" - Нас сложно с кем-то спутать. Соотечественники по каким-то непонятным признакам выделяются. "огромный выбор по-настоящему качественных товаров, сделанных для рынка США"-съездите в США и посмотрите какие товары идут на их внутренний рынок. Думаю, удивитесь.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!
знаете анекдот ? Приходят сваты в семью жениха со словами: "Наш товар, вам КАПЕЦ"! Пропал замечательный остров.