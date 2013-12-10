Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточники не торопятся вырваться из "мобильного рабства"
Российский рынок телекоммуникаций войдет в новый год обновленным: 1 декабря в силу вступил так называемый закон об отмене «мобильного рабства». Впредь абоненты сотовой связи не будут заложниками своих мобильных номеров телефона - разве что на время станут заложниками неотработанного механизма отечественного варианта услуги MNP (mobile number protability).
По информации Россвязи, за первые несколько суток сменить оператора с сохранением номера пожелали чуть более 1 тыс. россиян. Как сообщили «ЗР» операторы сотовой связи, в регионах Дальнего Востока ажиотажа не наблюдается. Хотя даже абонентам, решившим в ближайшее время воспользоваться своим новым правом, придется подождать: недавно вышедшее постановление правительства растянуло сроки переходного периода до 15 апреля 2014 года. До указанной даты операторы вправе сами определять, когда абонент сможет воспользоваться новой сим-картой со старым номером.
Тонкости перехода
Операторы «большой тройки» услугу MNP готовы предоставить за 100 рублей (максимальная стоимость, предусмотренная законом). Между тем некоторые альтернативные операторы решили пока не брать деньги за новшество. Так, на переходном этапе Tele2 не будет взимать с абонентов оговоренную плату в 100 рублей, «поскольку компания не может гарантировать качество услуги из-за возможных внешних проблем», сообщила менеджер по связям с общественностью Tele2 Россия макрорегиона Дальний Восток Анна ЛЕТЯГИНА.
Услуга переноса номера будет выполняться с помощью посредника: оператором базы данных выбран Центральный научно-исследовательский институт связи. В условиях нового механизма операторы фиксированной связи, платежные и банковские системы должны заново научиться определять, какой компании связи принадлежит сотовый номер телефона. К примеру, абонент захочет пополнить баланс, а платежная система не сможет идентифицировать, какому оператору перечислить средства. Если раньше определением оператора сотовой связи был префикс, то теперь система полностью изменилась.
- Сотовая связь работала по одному принципу переадресации и тарификации вызовов 20 лет, а с 1 декабря все поменялось кардинальным образом. Теперь при совершении вызова оператор должен «постучаться» в общую базу данных перенесенных номеров, спросить, в какой компании связи сейчас обслуживается этот номер, и после полученного от системы ответа вызов будет переадресован соответствующему оператору, - пояснила пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Сибири Анна ЛЫСЕНКО.
Сохраняется большая вероятность, что абоненты столкнутся, прежде всего, с проблемой приема входящих звонков из других сетей. Ведь это в большей степени зависит от оператора-донора, от которого уходит абонент, отметил пресс-секретарь Дальневосточного филиала ОАО «Мегафон» Дмитрий КОШЕВОЙ. Его коллеги из других компаний сотовой связи считают, что в течение некоторого времени после переноса номера также возможны проблемы с роумингом, входящими SMS- и MMS-сообщениями, с оплатой услуг через третьих лиц (платежные системы). По оценкам специалистов ОАО «ВымпелКом», в случае, если все участники процесса реализуют комплекс мероприятий, необходимый для корректной работы услуги MNP, возможные технические ограничения удастся исключить не ранее середины января 2014 года. Операторы единогласно просят абонентов воздержаться до этого времени от смены поставщика услуг сотовой связи.
Официальный призыв повременить с пользованием новой услугой опубликовал на своем официальном сайте Союз потребителей РФ. Организация, с 2010 года выступавшая за отмену «номерного рабства», сегодня осуждает огрехи нововведения, «рекомендует заинтересованным потребителям трезво оценить ситуацию и во избежание массовой дискредитации своего нового права его некачественным исполнением отложить планируемую смену оператора с сохранением номера до 1 марта 2014 года».
О качестве замолвите слово
Тем временем даже в теории не все жители населенных пунктов дальневосточных регионов могут воспользоваться своим правом смены оператора сотовой связи, поскольку на территории их поселения услуги такой связи предоставляет только один оператор или сотовой связи до сих пор нет вообще. Как сообщил в ходе недавней пресс-конференции министр связи Хабаровского края Павел УВАРОВ, в рамках соглашения с ОАО «МТС» 2,5 тыс. человек в 11 населенных пунктах региона получили сотовую связь. В течение 2014 года власти региона планируют покрыть связью все поселки численностью более 450 человек и улучшить качество сотовой связи на основных дорогах региона. Кроме того, власти Хабаровского края заявили о намерении в следующем году создать публичную карту покрытия региона сотовой связью, а также сетями 3G и 4G.
Работу сети третьего поколения на Дальнем Востоке до сих пор нельзя назвать стабильной: сигнал 3G не всегда можно поймать. По словам экспертов, если абонент испытывает сложности с 3G, он может приобрести устройство, поддерживающее уже 4G (LTE).
- Стабильность радиосигнала в сети 3G зависит от целого ряда факторов: рельеф, удаленность от базовой станции, загруженность сети и прочее. «МегаФон» в постоянном режиме работает над улучшением характеристик собственной сети третьего поколения в Хабаровском крае. Что касается 4G, то развитие этих сетей способствует разгрузке сетей 3G, так как активные абоненты, качающие «тяжелый» трафик, уходят из сетей 3G в 4G, - объяснил Дмитрий Кошевой. Он рассказал о стабильном росте активности абонентов, пользующихся услугами 4G во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Ангарске, Шелехове и Улан-Удэ.
Перед Новым годом пополнился список операторов, предоставляющих услуги интернета нового поколения на Дальнем Востоке. На прошлой неделе МТС объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Хабаровском крае. На первоначальном этапе сеть развернута в двух самых крупных городах - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На сегодняшний день Хабаровский край признан одним из немногих регионов страны, где масштабно развернута сеть LTE.
Появившаяся у абонентов возможность «перебежать» от одного оператора к другому, очевидно, станет серьезным стимулятором для рынка телекоммуникаций. Как отмечают представители операторов, в условиях постоянной гонки цены на услуги сотовой связи двигаются только вниз. Стратегия крупных игроков сегодня направлена на то, чтобы уходить от тарификации голосовых услуг - главное, чтобы абонент пользовался интернетом. Именно этот продукт становится самым прибыльным. Дальневосточники живут активной виртуальной жизнью - особенно на тех территориях, где качество и скорость мобильного интернета позволяют беспрепятственно пользоваться благами Всемирной паутины.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Tele2 строит сеть 4G в Приморье
- "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Дальнем Востоке
- Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
- На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока
- Александр Логинов: "Ростелеком" – цифровой каркас России
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
С этм переностом номеров не всё ясно. До сих пор не видел внятного объяснения, как я по префиксу номера смогу определить оператора и для себя выснить тариф моего звонка? Если сейчас я твёрдо знаю, что, например, префикс 914 означает МТС, то, при смене оператора, этот префикс ничего означать не будет и мой звонок с телефона МТС мне может обойтись значительно дороже.