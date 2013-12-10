Дальневосточники не торопятся вырваться из "мобильного рабства"

Российский рынок телекоммуникаций войдет в новый год обновленным: 1 декабря в силу вступил так называемый закон об отмене «мобильного рабства». Впредь абоненты сотовой связи не будут заложниками своих мобильных номеров телефона - разве что на время станут заложниками неотработанного механизма отечественного варианта услуги MNP (mobile number protability).

По информации Россвязи, за первые несколько суток сменить оператора с сохранением номера пожелали чуть более 1 тыс. россиян. Как сообщили «ЗР» операторы сотовой связи, в регионах Дальнего Востока ажиотажа не наблюдается. Хотя даже абонентам, решившим в ближайшее время воспользоваться своим новым правом, придется подождать: недавно вышедшее постановление правительства растянуло сроки переходного периода до 15 апреля 2014 года. До указанной даты операторы вправе сами определять, когда абонент сможет воспользоваться новой сим-картой со старым номером.

Тонкости перехода

Операторы «большой тройки» услугу MNP готовы предоставить за 100 рублей (максимальная стоимость, предусмотренная законом). Между тем некоторые альтернативные операторы решили пока не брать деньги за новшество. Так, на переходном этапе Tele2 не будет взимать с абонентов оговоренную плату в 100 рублей, «поскольку компания не может гарантировать качество услуги из-за возможных внешних проблем», сообщила менеджер по связям с общественностью Tele2 Россия макрорегиона Дальний Восток Анна ЛЕТЯГИНА.

Услуга переноса номера будет выполняться с помощью посредника: оператором базы данных выбран Центральный научно-исследовательский институт связи. В условиях нового механизма операторы фиксированной связи, платежные и банковские системы должны заново научиться определять, какой компании связи принадлежит сотовый номер телефона. К примеру, абонент захочет пополнить баланс, а платежная система не сможет идентифицировать, какому оператору перечислить средства. Если раньше определением оператора сотовой связи был префикс, то теперь система полностью изменилась.

- Сотовая связь работала по одному принципу переадресации и тарификации вызовов 20 лет, а с 1 декабря все поменялось кардинальным образом. Теперь при совершении вызова оператор должен «постучаться» в общую базу данных перенесенных номеров, спросить, в какой компании связи сейчас обслуживается этот номер, и после полученного от системы ответа вызов будет переадресован соответствующему оператору, - пояснила пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Сибири Анна ЛЫСЕНКО.

Сохраняется большая вероятность, что абоненты столкнутся, прежде всего, с проблемой приема входящих звонков из других сетей. Ведь это в большей степени зависит от оператора-донора, от которого уходит абонент, отметил пресс-секретарь Дальневосточного филиала ОАО «Мегафон» Дмитрий КОШЕВОЙ. Его коллеги из других компаний сотовой связи считают, что в течение некоторого времени после переноса номера также возможны проблемы с роумингом, входящими SMS- и MMS-сообщениями, с оплатой услуг через третьих лиц (платежные системы). По оценкам специалистов ОАО «ВымпелКом», в случае, если все участники процесса реализуют комплекс мероприятий, необходимый для корректной работы услуги MNP, возможные технические ограничения удастся исключить не ранее середины января 2014 года. Операторы единогласно просят абонентов воздержаться до этого времени от смены поставщика услуг сотовой связи.

Официальный призыв повременить с пользованием новой услугой опубликовал на своем официальном сайте Союз потребителей РФ. Организация, с 2010 года выступавшая за отмену «номерного рабства», сегодня осуждает огрехи нововведения, «рекомендует заинтересованным потребителям трезво оценить ситуацию и во избежание массовой дискредитации своего нового права его некачественным исполнением отложить планируемую смену оператора с сохранением номера до 1 марта 2014 года».

О качестве замолвите слово

Тем временем даже в теории не все жители населенных пунктов дальневосточных регионов могут воспользоваться своим правом смены оператора сотовой связи, поскольку на территории их поселения услуги такой связи предоставляет только один оператор или сотовой связи до сих пор нет вообще. Как сообщил в ходе недавней пресс-конференции министр связи Хабаровского края Павел УВАРОВ, в рамках соглашения с ОАО «МТС» 2,5 тыс. человек в 11 населенных пунктах региона получили сотовую связь. В течение 2014 года власти региона планируют покрыть связью все поселки численностью более 450 человек и улучшить качество сотовой связи на основных дорогах региона. Кроме того, власти Хабаровского края заявили о намерении в следующем году создать публичную карту покрытия региона сотовой связью, а также сетями 3G и 4G.

Работу сети третьего поколения на Дальнем Востоке до сих пор нельзя назвать стабильной: сигнал 3G не всегда можно поймать. По словам экспертов, если абонент испытывает сложности с 3G, он может приобрести устройство, поддерживающее уже 4G (LTE).

- Стабильность радиосигнала в сети 3G зависит от целого ряда факторов: рельеф, удаленность от базовой станции, загруженность сети и прочее. «МегаФон» в постоянном режиме работает над улучшением характеристик собственной сети третьего поколения в Хабаровском крае. Что касается 4G, то развитие этих сетей способствует разгрузке сетей 3G, так как активные абоненты, качающие «тяжелый» трафик, уходят из сетей 3G в 4G, - объяснил Дмитрий Кошевой. Он рассказал о стабильном росте активности абонентов, пользующихся услугами 4G во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Ангарске, Шелехове и Улан-Удэ.

Перед Новым годом пополнился список операторов, предоставляющих услуги интернета нового поколения на Дальнем Востоке. На прошлой неделе МТС объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Хабаровском крае. На первоначальном этапе сеть развернута в двух самых крупных городах - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На сегодняшний день Хабаровский край признан одним из немногих регионов страны, где масштабно развернута сеть LTE.

Появившаяся у абонентов возможность «перебежать» от одного оператора к другому, очевидно, станет серьезным стимулятором для рынка телекоммуникаций. Как отмечают представители операторов, в условиях постоянной гонки цены на услуги сотовой связи двигаются только вниз. Стратегия крупных игроков сегодня направлена на то, чтобы уходить от тарификации голосовых услуг - главное, чтобы абонент пользовался интернетом. Именно этот продукт становится самым прибыльным. Дальневосточники живут активной виртуальной жизнью - особенно на тех территориях, где качество и скорость мобильного интернета позволяют беспрепятственно пользоваться благами Всемирной паутины.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.