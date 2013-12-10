ФАС нашла виновных в росте цен на яйца

История с «золотыми яйцами» оказалась пшиком: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла признаков монопольного сговора в резком повышении цен на один из самых востребованных продовольственных продуктов. Виноваты не производители и продавцы, а «невидимая рука рынка», решили в антимонопольном ведомстве.

«Проведенный анализ показал, что рынки оптовой и розничной торговли в большинстве регионов носят конкурентный характер. Анализ цен показал, что они формируются на основе себестоимости производства и реализации», - сообщила начальник Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Анна МИРОЧИНЕНКО.

Основными причинами повышения оптовых цен на яйца стало удорожание кормов, на которые приходится 50-80% себестоимости, и тарифов на энергоносители, а также стоимости молодняка и племенного яйца, считают в ФАС. И все это неудачно совпало с фактором сезонности. Каждый год цена на яйца, как правило, начинает расти в августе и достигает пика в октябре-ноябре, затем стабилизируется, а после Нового года начинает снижаться и падает примерно до мая. При этом разница цен на пиках в среднем составляет 50-60%. Что же касается розницы, она просто транслировала в своей цене повышение оптовой цены, отметила Мирочиненко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.