www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

ФАС нашла виновных в росте цен на яйца

10 Декабря 2013, 19:30 | Дальний Восток

История с «золотыми яйцами» оказалась пшиком: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла признаков монопольного сговора в резком повышении цен на один из самых востребованных продовольственных продуктов. Виноваты не производители и продавцы, а «невидимая рука рынка», решили в антимонопольном ведомстве.

«Проведенный анализ показал, что рынки оптовой и розничной торговли в большинстве регионов носят конкурентный характер. Анализ цен показал, что они формируются на основе себестоимости производства и реализации», - сообщила начальник Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Анна МИРОЧИНЕНКО.

Основными причинами повышения оптовых цен на яйца стало удорожание кормов, на которые приходится 50-80% себестоимости, и тарифов на энергоносители, а также стоимости молодняка и племенного яйца, считают в ФАС. И все это неудачно совпало с фактором сезонности. Каждый год цена на яйца, как правило, начинает расти в августе и достигает пика в октябре-ноябре, затем стабилизируется, а после Нового года начинает снижаться и падает примерно до мая. При этом разница цен на пиках в среднем составляет 50-60%. Что же касается розницы, она просто транслировала в своей цене повышение оптовой цены, отметила Мирочиненко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: торговля  цена  ФАС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru