Дальний Восток наращивает терминальные мощности, забывая об экологии

Ведущие российские угольные экспортеры всерьез намерились заставить тихоокеанское побережье угольными терминалами, ссылаясь на нехватку портовых мощностей в регионе. Но бизнес бизнесом, а вопросы экологии, по большому счету, остаются за кадром.

Как уже сообщал «Золотой Рог», замдиректора ОАО «ДНИИМФ» Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ на заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов высказал мнение, что запретить строить новые угольные мощности нельзя, так как в этом случае мы отрезаем Кузбасс и другие регионы от точки транспортировки угля за границу.

«В итоге мы не получим новые рабочие места (примерно 300-500 человек на каждом терминале) и налоги. Но декларируемые положительные аспекты строительства угольных терминалов для экономики края и его населения выглядят не всегда убедительно. До одной трети работников терминалов, по сложившейся практике, могут быть нанятые мигранты из стран СНГ. Большие отчисления в краевой и местные бюджеты, которые обещают инвесторы, вызывают сомнения, поскольку большинство (или их учредители) зарегистрированы за рубежом, а об отработанных схемах ухода от налогов российских компаний население хорошо информировано. Пытаясь выяснить, насколько значима для казны транспортировка угля, мы не отыскали сведений, сколько налогов от этого идет в приморскую и российскую казну. Налоговая статистика закрыта, и даже в администрации края нам сообщили, что не знают, сколько поступает налогов от работы конкретных портов», - считает эксперт.

Кемеровскому углю тесны приморские ворота

ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС, Кемерово) скорректировало сроки строительства специализированного угольного терминала в районе бухты Суходол (Приморский край) в сторону увеличения. Срок реализации проекта по созданию обозначен как 2014-2019 годы.

Ранее начало строительства терминала мощностью до 20 млн тонн планировалось на 2014 год, ввод мощностей - на 2015 год.

На прошлой неделе ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (входит в холдинг СДС) подписало с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) РФ и ФГУП «Росморпорт» соглашения о строительстве терминала.

Порт разместится в Шкотовском районе, в тыловой части мыса Теляковского. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 18 млрд рублей.

«Создание дополнительных логистических мощностей (в том числе портовых) расширит возможности экспорта российского угля на Азиатско-Тихоокеанский рынок и поспособствует решению проблемы недостаточности портовых мощностей, которую в настоящее время испытывают российские угольщики», - сообщила пресс-служба СДС.

«СДС-Уголь» еще 4 декабря 2012 года зарегистрировал 100%-ную «дочку» - ООО «Морской порт «Суходол» (с. Романовка, Приморский край) с основным видом деятельности «организация перевозок грузов», также в числе зарегистрированных видов деятельности - строительство портовых и водных сооружений, транспортная обработка грузов. А в июле 2013 года администрация Приморского края и СДС подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства угольного порта в Приморье.

Строительство будет вестись на земельном участке, переданном несколько месяцев назад Министерством обороны РФ Приморскому краю.

Как рассказал ИТАР-ТАСС заместитель начальника департамента угольной промышленности и энергетики Кемеровской области Николай МАНЬШИН, Кузбасс, где сегодня добывается 57% всего добываемого в России угля и 77% экспортируемого, заинтересован в появлении нового порта. «Ежегодно регион увеличивает добычу угля. Сегодня существуют проблемы с его вывозом, особенно на Восток - и не только по железной дороге, порой на подъезде к портам несколько эшелонов стоят в очереди», - отметил чиновник.

Шлагбаум в Славянке

Отметим, что ранее губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступил против строительства крупного угольного терминала в Хасанском районе. Как заявила пресс-служба губернатора, «прислушавшись к протестам местного населения».

«К главе региона обратился председатель Думы Хасанского района Сергей ОВЧИННИКОВ. От лица всех жителей поселка Славянка он высказался против строительства в поселке угольного терминала. По мнению жителей, появление такого объекта нанесет вред экологии. Против строительства угольного терминала уже высказались несколько тысяч жителей района», - сообщила пресс-служба.

«Хасан - это жемчужина Приморья. У нас уже есть пример в Посьете, где находится угольный терминал открытого типа. Там даже пластиковые окна не спасают квартиры жителей от пыли. Поэтому население категорически против строительства терминала в поселке», - рассказал Овчинников на встрече с главой края.

«Согласен с жителями: не нужно превращать курортную зону в загрязненный объект. Я дам поручение первому вице-губернатору Сергею Сидорову проработать этот вопрос в кратчайшие сроки», - подчеркнул губернатор.

Глава региона также поставил задачу профильному департаменту совместно с думой Хасанского района и администрацией поселка Славянка подготовить соглашение об остановке строительства терминала в Славянке.

Напомним, что ОАО «Международный морской перегрузочный терминал» (ММПТ, входит в группу компаний «Беркут») планировало направить на строительство специализированного угольного комплекса в поселке Славянка порядка $178 млн.

Предполагалось, что перегрузочный комплекс разместится на территории в 290 тыс. кв. м, ранее принадлежавшей Славянскому судоремонтному заводу (ОАО «Славянский СРЗ», входит в холдинг «Беркут»). Проект предполагает два этапа строительства. На первом этапе мощность комплекса должна составить 2,5 млн тонн в год, при этом предполагается возможность одновременного хранения четырех сортов угля объемом до 175 тыс. тонн. На втором этапе мощность планируется увеличить до 8,5 млн тонн в год.

Отмечалось также, что с учетом расположения объекта в курортной зоне проектом предусмотрено применение систем пылеподавления на всех технологических участках разгрузки.

Проект угольного терминала получил одобрение Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край. Вместе с тем эксперты постановили направить проект на рассмотрение Общественного экспертного совета по экологической безопасности в регионе. Такая необходимость вызвана негативным общественным резонансом: в марте жители Славянки в открытом письме (более 2 тыс. подписей) через СМИ призвали руководство края и округа содействовать закрытию проекта, угрожающего, по их мнению, курортной зоне.

Корейский интерес

«Золотой Рог» уже сообщал об интересе Южной Кореи к участию в портовом бизнесе в Приморье. В частности, соседи по региону думали о вхождении в специализирующееся на перевалке угля ОАО «Торговый порт Посьет», принадлежащее «Мечелу». Но предпочли ввязаться в проект с нуля.

ООО «РТ-Глобальные Ресурсы» («дочка» госкорпорации «Ростех») в альянсе с корейской государственной энергетической компанией Korea Western Power, Со (Kowepo) планируют построить в районе мыса Открытого и бухты Беззащитной угольный терминал мощностью перевалки до 20 млн тонн угля в год. Ожидаемый объем инвестиций - порядка 20 млрд рублей.

На терминале будут обрабатываться суда грузовместимостью от 40 тыс. до 150 тыс. тонн. Для доставки угля на терминал планируется проектирование припортовой станции и строительство железнодорожной ветки протяженностью 26 километров. Грузовой базой для этого порта может стать уголь СУЭК, уже имеющей перевалочные мощности в порту Ванино.

Проектировочные и изыскательские работы по проекту строительства выполнит ОАО «ЛенморНИИпроект» (Санкт-Петербург), стоимость работ составит 327 млн рублей. В рамках проекта на площади около 800 га предусмотрено строительство причальной стенки, склада объемом единовременного хранения 1,5 млн тонн угля и соответствующей портовой инфраструктуры.

«РТ-Глобальные Ресурсы» и Kowepo будут инвестировать в проект через совместную компанию ООО «Порт Вера». Инвесторы пока не определились, в какой пропорции будут вкладывать средства в строительство терминала. Однако, по информации замминистра транспорта РФ Виктора ОЛЕРСКОГО, инвестиции будут в следующей пропорции: 36-38% - корейская компания, остальное - «Ростех».

Ванино ждет запуска Элегеста

Структуры владельца ООО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана БАЙСАРОВА могут инвестировать 12 млрд рублей в строительство глубоководного угольного терминала в порту Ванино в районе мыса Бурного.

Мощность терминала составит 15 млн тонн в год. Для обеспечения грузооборота потребуется строительство двух причалов. Основным инвестором проекта, завершить который планируется до 2017 года, выступит ООО «Дальневосточный Ванинский порт». Начало строительства намечено на 2014 год.

Ресурсной базой для нового терминала станет Элегестское угольное месторождение в Туве. Его разработку ТЭПК рассчитывает начать в IV квартале 2013 года.

Продавать энергетический уголь планируется на внутреннем рынке, коксующийся - экспортировать в Южную Корею, Китай и Японию, а в перспективе - и в Индию. На месторождении предполагается строительство комбината для обогащения добываемого угля.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.