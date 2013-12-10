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Колымские предприятия вошли в ТОП–100 крупнейших компаний Дальнего Востока по величине выручки

10 Декабря 2013, 15:20 | Дальний Восток

Рейтинг составлен по объему выручки и темпам прироста к предыдущему году на основе анализа финансовой отчетности 380 дальневосточных компаний за 2012 год.

Региональный журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток, опубликовал рейтинг крупнейших компаний по величине выручки от реализации.

В ТОП – 100 дальневосточных компаний вошли шесть колымских предприятий. Так, девятом месте рейтинга находится ЗАО "Серебро Магадана". Предприятие занимается добычей драгоценных металлов. По мнению составителей списка успешных организаций, ЗАО "Серебро Магадана" в 2012 году заработало более 20 млрд. рублей. Темп прироста в процентном соотношении по сравнению с 2011 годом составил 32,46%.

На 23 месте ТО-100 дальневосточных компаний оказалось ООО "Колыманефтепродукт", которое занимается сбытом нефтепродуктов. Его выручка от реализации составила более 11,8 млрд. рублей. По сравнению с 2011 годом темп прироста составил 40%.

Также в рейтинге указаны ООО "Омолонская золоторудная компания" (9,3 млрд. рублей), ОАО "Сусуманзолото" (6, 04 млрд. рублей), ОАО "Магаданэнерго" (5,6 млрд. рублей), ОАО "Усть-Среднекангэсстрой" (3,5 млрд. рублей).

Показатели компаний взяты с их сайтов, баз данных агентств по раскрытию информации и из открытых источников. Рейтинг составлен по объему выручки и темпам прироста к предыдущему году на основе анализа финансовой отчетности 380 дальневосточных компаний за 2012 год, сообщает портал администрации Магаданской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: финансы  100 крупнейших компаний  бизнес  итоги  рейтинги  предприятия 



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