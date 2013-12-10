Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Колымские предприятия вошли в ТОП–100 крупнейших компаний Дальнего Востока по величине выручки
Рейтинг составлен по объему выручки и темпам прироста к предыдущему году на основе анализа финансовой отчетности 380 дальневосточных компаний за 2012 год.
Региональный журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток, опубликовал рейтинг крупнейших компаний по величине выручки от реализации.
В ТОП – 100 дальневосточных компаний вошли шесть колымских предприятий. Так, девятом месте рейтинга находится ЗАО "Серебро Магадана". Предприятие занимается добычей драгоценных металлов. По мнению составителей списка успешных организаций, ЗАО "Серебро Магадана" в 2012 году заработало более 20 млрд. рублей. Темп прироста в процентном соотношении по сравнению с 2011 годом составил 32,46%.
На 23 месте ТО-100 дальневосточных компаний оказалось ООО "Колыманефтепродукт", которое занимается сбытом нефтепродуктов. Его выручка от реализации составила более 11,8 млрд. рублей. По сравнению с 2011 годом темп прироста составил 40%.
Также в рейтинге указаны ООО "Омолонская золоторудная компания" (9,3 млрд. рублей), ОАО "Сусуманзолото" (6, 04 млрд. рублей), ОАО "Магаданэнерго" (5,6 млрд. рублей), ОАО "Усть-Среднекангэсстрой" (3,5 млрд. рублей).
Показатели компаний взяты с их сайтов, баз данных агентств по раскрытию информации и из открытых источников. Рейтинг составлен по объему выручки и темпам прироста к предыдущему году на основе анализа финансовой отчетности 380 дальневосточных компаний за 2012 год, сообщает портал администрации Магаданской области.
Новости тематики
- ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт в октябре повысил грузооборот на 39%
- Группа FESCO терпит убытки
- Около 90 миллионов рублей в бюджет Якутии поступили от мигрантов
- Колымские предприятия вошли в ТОП–100 крупнейших компаний Дальнего Востока по величине выручки
- Нехватка кадров мешает развитию бизнеса на Камчатке
- Дальневосточные порты в целом увеличили грузооборот
- На ДВЖД недогрузили угля и перегрузили контейнеров
- Региональные компании настроены на развитие обучения
- Во Владивостоке состоялись праздничные пресс-посиделки
- ДВЖД увеличила погрузку
Новости раздела
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось