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Губернатор Камчатки отказался от сотрудничества с авиакомпанией "Аврора"

10 Декабря 2013, 11:05 | Дальний Восток

Камчатский край пока никак не принимает участие в работе новой дальневосточной авиакомпании «Аврора», которая создана «Аэрофлотом», Сахалинскими авиатрассами и Владивосток Авиа. Об этом заявил губернатор Владимир Илюхин. Он уточнил, что пока отказался от сотрудничества.

Глава региона напомнил, что первый раз вопрос о создании региональной компании поднимался в 2005 году. «Тогда главы субъектов эту идею отвергли, так как концепция говорила о том, что они брали на себя все перевозки из столиц субъектов, не говоря о внутререгиональных перевозках, что очень важно для всех в том числе и для нас, - рассказал Владимир Илюхин. - Сейчас нас приглашали. Я пока отказался от участия в этой компании по одной причине — «Аврора» не предлагает пока никаких условий, связанных с внутререгиональными перевозками. Мне не предложили регионального самолета, мне не предложили условий субсидий, а предложили передать нашу камчатскую авиакомпанию в общей массе в авиакомпанию «Аврора». Получить 10 % пакета акций и сидеть ждать с моря погоды. От чего я отказался».

По словам губернатора, на его взгляд, интереса для Камчатки в новой авиакомпании пока нет. «Мы самостоятельно субсидируем перевозки внутри субъекта, наша компания работает понятно, прозрачно и мы не видим смысла что-то менять. Если нам предложат какой-то пакет с внутрирегиональными перевозками, и мы почувствуем что это благо для нас, мы сможем войти туда и я не вижу проблем. Но пока я никаких преференций и плюсов для Камчатки не вижу», - отметил Владимир Илюхин.

Тем временем в региональном министерстве транспорта и дорожного строительства напомнили, что «Аврора» вышла на рынок Камчатки в конце октября. Самолеты «Авроры» летают по маршруту Петропавловск - Камчатский - Хабаровск - Южно-Сахалинск и обратно, а также по маршруту Петропавловск-Владивосток и обратно. Их выполнение началось в конце октября. «Рейсы 5684/5685 теперь будут выполняться ежедневно, - заявили КамИНФОРМ в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края. - Основной поток с Камчатки летит в Хабаровск, но если нашим землякам надо добраться до Сахалина, то теперь для них это не проблема».

Также в министерстве отметили, что камчатское авиапредприятие продолжает развиваться за счет бюджета Камчатки. В частности, не так давно парк воздушных судов государственного унитарного предприятия Камчатского края "Камчатское авиационное предприятие" пополнился самолетом АН-26Б-100.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: авиакомпании  Камчатка  Аврора  акции 



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Комментарии

  • Робин Бэд11:42, 10.12.2013#

    Молодца камчедалы, а наша приморская власть капитулировала и допустила . что у нас нет региональной авиации , а деньги заработанные на перевозки приморцев и их грузов уходят на Сахалин. Пристигнули рынок авиа услуг на сотни тысяч (возможно и под миллион)к жалкому числу перевозок Сахалина но налоги заработанные на нас на сахалин. ПОЗОР администрации края !!!

  • Псевдоним15:17, 10.12.2013#

    блин, а если бы вы еще узнали, сколько стоит билетик до/с Сахалина во Влад, то сидели бы и узумлялись. десятка с копейками в одну сторону - самый дешевый! причем никакая сезонность на это уже не влияет. В МСК в оба конца за эту сумму бывает реально. о каком развитии лепечут все эти люди?

  • Спиридон17:29, 10.12.2013#

    "Аврора" - это Мааскальский Отстой. Самолеты, а их только два - Б/У. Им по 12-15 лет. Старье. . Летать то опасно. А вот Крупнейшую в Мире Китайскую Авиакомпанию - SOUTHERN, Мааскали не допущают до России. Боятся конкурента мощнейшего. У этой Китайской Авиакомпании парк составляет более 400 самолетов, в том числе 3 новейших А-380 и 8 В-787. Возраст средний самолетов не более 2-4 лет. . .

  • Псевдоним10:21, 11.12.2013#

    ай да Илюхин!

  • Псевдоним10:23, 11.12.2013#

    почему Аврора ( или читай САТ)не летает в Японию, Китай, а цена билетов на S7 до туда уже как в космос? это часть какой политэкономии?!

  • Псевдоним17:27, 15.12.2013#

    К сожалению, наш губернатор не такой, просрал Владавиа и еще на костях станцевал. САТ рейсы сократила, налоги потекли на Сахалин, С7 задрал ценник - все довольны и шоколаде?

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