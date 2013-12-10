Губернатор Камчатки отказался от сотрудничества с авиакомпанией "Аврора"

Камчатский край пока никак не принимает участие в работе новой дальневосточной авиакомпании «Аврора», которая создана «Аэрофлотом», Сахалинскими авиатрассами и Владивосток Авиа. Об этом заявил губернатор Владимир Илюхин. Он уточнил, что пока отказался от сотрудничества.

Глава региона напомнил, что первый раз вопрос о создании региональной компании поднимался в 2005 году. «Тогда главы субъектов эту идею отвергли, так как концепция говорила о том, что они брали на себя все перевозки из столиц субъектов, не говоря о внутререгиональных перевозках, что очень важно для всех в том числе и для нас, - рассказал Владимир Илюхин. - Сейчас нас приглашали. Я пока отказался от участия в этой компании по одной причине — «Аврора» не предлагает пока никаких условий, связанных с внутререгиональными перевозками. Мне не предложили регионального самолета, мне не предложили условий субсидий, а предложили передать нашу камчатскую авиакомпанию в общей массе в авиакомпанию «Аврора». Получить 10 % пакета акций и сидеть ждать с моря погоды. От чего я отказался».

По словам губернатора, на его взгляд, интереса для Камчатки в новой авиакомпании пока нет. «Мы самостоятельно субсидируем перевозки внутри субъекта, наша компания работает понятно, прозрачно и мы не видим смысла что-то менять. Если нам предложат какой-то пакет с внутрирегиональными перевозками, и мы почувствуем что это благо для нас, мы сможем войти туда и я не вижу проблем. Но пока я никаких преференций и плюсов для Камчатки не вижу», - отметил Владимир Илюхин.

Тем временем в региональном министерстве транспорта и дорожного строительства напомнили, что «Аврора» вышла на рынок Камчатки в конце октября. Самолеты «Авроры» летают по маршруту Петропавловск - Камчатский - Хабаровск - Южно-Сахалинск и обратно, а также по маршруту Петропавловск-Владивосток и обратно. Их выполнение началось в конце октября. «Рейсы 5684/5685 теперь будут выполняться ежедневно, - заявили КамИНФОРМ в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края. - Основной поток с Камчатки летит в Хабаровск, но если нашим землякам надо добраться до Сахалина, то теперь для них это не проблема».

Также в министерстве отметили, что камчатское авиапредприятие продолжает развиваться за счет бюджета Камчатки. В частности, не так давно парк воздушных судов государственного унитарного предприятия Камчатского края "Камчатское авиационное предприятие" пополнился самолетом АН-26Б-100.

ZRPRESS.RU, Владивосток.