Затраты на проведение новогодних корпоративов выросли

10 декабря, ZRPRESS. Большинство российских предприятий и организаций или 75% планируют организовать в этом году корпоративные праздники по случаю наступления Нового года. При этом затраты на проведение новогодних корпоративов по сравнению с прошлым годом выросли.

Такие данные опроса приводит Исследовательский центр портала Superjob.ru.

При этом 51% компаний организуют новогодний корпоратив в ресторане, 12% проведут вечеринку в самом офисе, а 5% - вывезут коллег на отдых за город.

Кроме того, по данным исследования, в среднем затраты работодателей на организацию новогоднего торжества возрастут на 8%.