Опубликован рейтинг эффективности бизнеса 100 крупнейших компаний Дальнего Востока

ТОП-150 Рейтинга крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам 2015 года вышел из боя, на удивление, без больших потерь. А ведь год начинали в полном унынии. Посчитали убытки - прослезились. Сунулись в банки за поддержкой - от ворот поворот. Куда еще падать? За баррелем, конечно. Тем не менее по итогам года убытки имела лишь каждая 5-я компания нашего ТОП-150, по российскому бухучету. А банкротство коснулось единиц.

Сравним с 2014-м, который с убытками закончила каждая 4-я компания из ТОП-150. И если в начале года у владельцев бизнеса и топ-менеджеров главным в компьютере был Антикризисный план, то в декабре - новый Стратегический проект на повышение эффективности бизнеса. И пусть реализацию этих проектов многим пришлось отложить до стабилизации финансового рынка и вновь проедать накопленный в промежутке двух кризисов жирок, но уже без паники, рационально, со стратегией на завтра.

Нащупали дно

Насчет дна мнения до сих пор расходятся. Просто оттолкнуться от него мало кому удалось. А вот как выжили - этот вопрос для дальневосточного бизнеса с далеко идущими прогнозами. Вспомним: на начало 2015 г. статистики констатировали долю убыточных предприятий в регионах Дальнего Востока до 40%. Последняя цифра относится к предприятиям Хабаровского края. А вот Приморье закончило год с наибольшим спадом промышленности в регионе (на 5,3%). Да и количество убыточных предприятий из ТОП-150 в этих краях зашкаливает.

Эксперты говорят, что если бы не было кризиса, то его надо было бы придумать, чтобы научиться считать издержки проектной экономики. Что скрывать, в дальневосточном раскладе проблемы с рентабельностью у целых отраслей. Причем базовых для всего бизнеса.

Дальневосточные энергетики три года не могут выбраться из убытков. Но главный и затяжной удар пришелся на бизнес машиностроителей, где сошлись спад спроса и рост валютных затрат на импорт узлов и оборудования. Даже нефтяная бункеровка, засилие которой мы наблюдали последние годы, потеряла сверхприбыли.

Потому вдвойне интересно, как лидеры нашего Рейтинга-100 смогли сохранить эффективность бизнеса в кризисное время. Начнем с ТОП-10 в развитии.

Бизнес-модель наших лидеров выстраивалась не один год. И наличие в рейтинге одних и тех же отраслей вполне наглядно показывает, что в нынешних условиях Дальнего Востока выстроить эффективный бизнес гарантированно можно лишь в пяти нишах экономики: золотодобыча, транспорт, рыба, уголь и пищевая промышленность. Все эти отрасли исконные, государство регулирует их, но не вмешивается со своим участием. То есть недобросовестной конкуренции со стороны госкомпаний можно избежать.

Ну и третий элемент, имеющийся у всех наших лидеров, - рост (модернизация или расширение бизнеса). Самый наглядный пример - «Восточный порт», который смог использовать кризис для модернизации старого и строительства нового терминалов. В режиме экономии каждый рубль прибыли пошел в будущий рост. Эффективно.

Структурные проблемы остры для всей российской экономики, а для дальневосточной - особенно. До последнего кризиса свыше 94% прямых инвестиций региона были аккумулированы в сырьевых проектах. На долю промышленности (не ГОКов) пришлось менее 2%, предприятиями сервисного сектора было привлечено около 4%. Рост промышленного индекса и объемов инвестиций в 2015 году также имел преимущественно «сырьевой» характер. А прирост выручки компаниям обеспечил экспорт. Экспортная составляющая и является четвертым условием эффективности нашего дальневосточного бизнеса.

Применима ли такая бизнес-модель ко всей структуре экономики Дальнего Востока?

Структура дальневосточного бизнеса

Львиную долю экспорта в регионе составляют сырая нефть, природный газ и алмазы - где сфера государственного капитала. И он усиливает свое прямое участие в сырьевых проектах через подконтрольные «Газпром», «Роснефть», «Транснефть» и др. При этом доля независимых малых и средних производителей в сырьевых рынках региона неуклонно сужается, что ведет к усилению монопольных тенденций и подавлению конкуренции в регионе. Госкомпании, не взирая на рентабельность, наращивают объемы добычи (рост выручки). А в итоге только за один 2015 год, по оценкам экспертов, экспорт нефти и нефтепродуктов Дальнего Востока в денежном выражении потерял 40%.

Почти зеркальное отражение структуры экспорта мы видим в нашем ТОП-150. Экспорт компаний, занимающихся добычей, нефтесбытом и бункеровкой судов, превалирует и над экспортом газовиков. Рыба, древесина, морепродукты и уголь вкупе с ними по доле меньше, чем экспорт алмазов. С возвратом нормальных цен нефтяная доля еще подрастет.

Невооруженным глазом видно, что регион все больше садится на нефтегазовую иглу, а эффективность экономики давно уже попала в прямую зависимость от мировой конъюнктуры. Но дальневосточный бизнес к этому, похоже, приспособился.

Ежегодно в пятерку лидеров выбивается представитель золотопромышленников. Золотодобыча, пожалуй, единственный стратегический ресурс на Дальнем Востоке, где нет доли государства. Но контроль - жесткий: это самая зарегулированная отрасль.

А вот крупнейшие лесопромышленные компании региона вновь считают потери. Наращивание объемов заготовки и переработки древесины, в том числе экспортной выручки, наличие иностранного инвестора не спасают от стихийной конкуренции на этом рынке. Уже много лет лесным холдингам ДВ, крупнейшие из них - «Дальлеспром» и «Тернейлес», не удается стабилизировать бизнес. Постоянно меняющиеся правила игры привели к тому, что доля круглого леса в экспорте даже растет: прибыльнее, чем переработка.

Похожая бизнес-модель в рыбном бизнесе, с той разницей, что рыбопромышленникам удалось уйти от фискального сбора за допуск к биологическим ресурсам моря через аукционы. Государству пришлось изыскивать иные способы, чтобы вернуть сырье на родной берег, - ограничить экспорт. Но именно экспортная составляющая для рыбаков сегодня главное условие эффективности бизнеса. На родном берегу организовать переработку и сбыт - весьма нелегкое дело. Последний случай с «Южморфлотом», который попытался проложить рыбный маршрут от Японского моря до столицы под брендом «Доброфлот». Силовики порыва не поняли и за сайру в банке с владельцев спросили жестко: а пошлина где?.. Увы, на региональный бизнес Дальнего Востока по-прежнему смотрят как на браконьеров, контрабандистов и «непатриотов».

Еще один тренд в региональном бизнесе, судя по ТОП-150, - усиление позиций крупного капитала не только в ресурсных отраслях. Так, на фоне промышленного спада и роста цен увеличился удельный вес торгового капитала. Если в Приморье торговый капитал аккумулировался давно и плавно перетек в сервис, агропромышленную переработку, то в Приамурье концентрация капитала вылилась в строительство торговых сетей. «Самбери» с берегов Амура начала экспансию в регионы Дальнего Востока. В итоге добралась до всероссийского рейтинга 500 крупнейших региональных компаний. Из этой группы в наш ТОП-100 крупнейших попала «Невада-ДВ». Но в кризис и эта отрасль испытала дефицит оборотного капитала, и в рейтинге эффективности торговые компании просели.

Неоднозначная ситуация сложилась в строительном секторе. На Дальнем Востоке он снизил свои обороты на 5,2% (в России спад достиг 10,3%). А ведь, если судить по итогам Восточного экономического форума - 2016, на ДВ планируются проекты на триллион рублей. Имеющийся бизнес и строительные мощности региона к этому явно не готовы. И тут одних преференций ТОРов и свободного порта может оказаться мало.

Проектная экономика без баланса

Поищем пароходства в нашем рейтинге. Нашли в конце ТОПа FESCO, правда с добавкой: «Феско-Бункер». А для ДВМП его нынешние собственники выбрали «портом приписки» Москву. Другое крупнейшее пароходство Дальнего Востока PRISCO заблудилось на просторах мирового океана под чужим флагом, правда поделившись с «Совкомфлотом» новыми танкерами для сахалинского шельфа. И сколько у этих брендов осталось невостребованных дальневосточными портами судов, собственники умалчивают.

Флот в регионе есть. Старый и раздробленный по мелким компаниям, которые обслуживают бункеровку на рейде, промысле да каботажные перевозки в регионе. Их финансовые показатели в первый же год кризиса сменили плюс на минус из-за нестабильной грузовой базы. Так что свободные гавани мы откроем для чужого флота, который все чаще заворачивает на рейды для дешевой бункеровки нефтепродуктами.

Как-то в частном разговоре глава ДВТУ выразил полное недоумение: почему никто из резидентов СПВ не зарегистрировал производство высокотехнологичной продукции? Наверное, лучше всех ответят на этот вопрос президент группы «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ и глава группы компаний «ДНС» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

Мы не имеем консолидированной отчетности корпораций и отбираем участников по РСБУ. В наш рейтинг из группы «ДНС» вошли три компании, в том числе завод сборки компьютеров и иной цифровой техники «Фактор». Для них 2015-й завершился вполне благополучно. Благодаря мобильной структуре небольших компаний (их более 150 по России), ДНС стремительно преобразует формат торговли от цифровых супермаркетов до интернет-торговли. Торговый капитал растет. А скоро, надеемся, в рейтинге появится еще один бизнес: «ДНС-Девелопент» построил в пригороде Владивостока 5 складов классов С, В, В+, А+. А вот судьба сборочного производства в г. Артеме требует стратегического решения. Эффективность высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке под вопросом. «Соллерс» и с преференциями особой экономической зоны два года не может выйти на рентабельность, а для ДНС импортные пошлины остаются. Это же не новый проект и в ТОР не входит, объясняют производителям.

Елена БАРКОВА.

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КАК МЫ СЧИТАЛИ

Место в Рейтинге эффективности бизнеса ДВ является интегральным показателем. Методика оценки эффективности бизнеса была разработана руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к. э. н. Андреем БЛИНОВЫМ при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал», ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области 13 лет назад.

Для составления Рейтинга берутся реальные цифры следующих аспектов финансово-хозяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности за год, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки - каждый из 5 показателей ранжируется в единицах от 1 до 100 баллов.

Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 удельного коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и дает единый критерий оценки эффективности бизнеса без скидок на конъюнктуру рынка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.