На аэропортовый "Терминал Владивосток" нацелилась структура Вексельберга

100% ЗАО планируют выкупить "Аэропорты регионов".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство ОАО "Аэропорты регионов" (аэропортовый холдинг ГК "Ренова") о приобретении 100% (1 млрд 759,500 млн обыкновенных акций) уставного капитала ЗАО "Терминал Владивосток", говорится в сообщении регулятора.

УК "Аэропорты регионов" - аэропортовый холдинг, стратегическим инвестором которого является ГК "Ренова". В настоящее время в холдинг входят ОАО "Аэропорт Кольцово" (Екатеринбург), ОАО "Международный аэропорт Курумоч" (Самара) и ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

Ранее гендиректор "Шереметьево" Михаил ВАСИЛЕНКО сообщал, что МАШ планирует до конца 2014 года закрыть сделку по продаже доли в аэропорту Владивостока ("Шереметьево" также принадлежит 52,16% акций ОАО "Международный аэропорт Владивостока"). Стоимость доли он оценил более чем в 4 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.