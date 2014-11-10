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На аэропортовый "Терминал Владивосток" нацелилась структура Вексельберга
100% ЗАО планируют выкупить "Аэропорты регионов".
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство ОАО "Аэропорты регионов" (аэропортовый холдинг ГК "Ренова") о приобретении 100% (1 млрд 759,500 млн обыкновенных акций) уставного капитала ЗАО "Терминал Владивосток", говорится в сообщении регулятора.
УК "Аэропорты регионов" - аэропортовый холдинг, стратегическим инвестором которого является ГК "Ренова". В настоящее время в холдинг входят ОАО "Аэропорт Кольцово" (Екатеринбург), ОАО "Международный аэропорт Курумоч" (Самара) и ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".
Ранее гендиректор "Шереметьево" Михаил ВАСИЛЕНКО сообщал, что МАШ планирует до конца 2014 года закрыть сделку по продаже доли в аэропорту Владивостока ("Шереметьево" также принадлежит 52,16% акций ОАО "Международный аэропорт Владивостока"). Стоимость доли он оценил более чем в 4 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Скорей бы! Может тогда разгонят это жулье стоящее сей час у руля ОАО "МАВ" Нарисовали себе баснословные оклады, а работяг на которых и держится терминал душат безбожно. Сокращают, запугивают увольнениями, ноги вытирают. На одного добросовестного трудягу с сошкой, семеро начальников с ложкой. Раздули штат руководителей причем из бывших военных и эмведешников, которые абсолютно не производственники и не понимающие, как руководить таким огромным предприятием. Которые просидели в штабах и кабинетах и не поднимая ничего тяжелее ложки, пытаются показать себя знающими людьми. А аэропорт все больше и больше разваливается!!! Разгоните это серпентарий. Тогда и денег сэкономите, и люди в Вас поверят!!!