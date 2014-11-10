Назначен новый директор Камчатского филиала ОАО "Ростелеком"

Директором Камчатского филиала ОАО «Ростелеком» назначен Андрей Сун, ранее занимавший должность коммерческого директора Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».



В новой должности Андрей Сун будет отвечать за развитие бизнеса и укрепление лидерских позиций компании на телекоммуникационном рынке Камчатского края. Регион рассматривается как одна из стратегически важных точек роста для «Ростелекома» в связи с реализацией масштабного инфраструктурного проекта по строительству подводной магистральной волоконно-оптической линии связи.



Елена Хитрова, ранее возглавлявшая филиал, продолжит работу в компании в должности директора Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком».



Досье ZRPESS: Андрей Кибонович Сун родился 11 февраля 1978 года. В 1998 году окончил Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики по специальности «Менеджмент». В 2003 году получил специальность «Юриспруденция» в Байкальском государственном университете экономики и права. В 2004 году окончил Сибирский Государственный университет телекоммуникаций по специальности «Сети связи и системы коммутации». Работу в отрасли связи начал в 2000 году с должности специалиста по маркетингу в Сахалинском филиале ОАО «Дальневосточная компания электросвязи». До 2009 года занимал должности начальника отдела маркетинга, заместителя директора филиала по развитию бизнеса Сахалинского филиала ОАО «Дальсвязь». В августе 2009 года Андрей Сун был назначен заместителем генерального директора – директором по развитию бизнеса ОАО «Дальсвязь». С апреля 2011 года занимал должность заместителя директора – коммерческого директора Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».



Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России. ZRPRESS.RU, Владивосток.