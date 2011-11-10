Инвестиционный климат Сахалина должен потеплеть к 2018 г.

По данным Росстата по итогам первого полугодия 2011 года Сахалинская область занимает первую строчку в рейтинге иностранных инвестиций среди регионов России. Только за шесть месяцев в экономику области их поступило около $1,4 млрд.

Общий же объем накопленных иностранных инвестиций, по данным губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА, уже превышает $33,5 млрд. А чтобы оценить масштаб островной территории на инвестиционной карте страны, добавим – это более 11% от общего объема накопленных иностранных инвестиций в целом по России.

Инвестиционный всплеск обеспечили нефтегазовые проекты на шельфе Сахалина, в ходе реализации которых создана, по сути, новая экономика. Область получила богатый опыт, и сегодня он во многом должен быть проецирован на остальные отрасли: модернизация экономики региона должна охватывать не только промышленную, но и социальную сферу. Пакет инвестиционных проектов, которые планируются к реализации в области, по подсчетам, потребует привлечь около 2 трлн рублей.

Эти проекты укладываются в индустриально-промышленный сценарий развития области, который лежит в основе стратегии до 2025 года. Основной объем инвестиций будет направлен на увеличение добычи топливно-энергетических ресурсов не только нефти и газа, крупные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов, уже реализуются в угольной отрасли. Инвестиции должны прийти в рыбохозяйственный комплекс. В области взяли курс на диверсификацию экономики, а это значит, что в ближайшее время здесь должны появиться современные перерабатывающие производства, новые сегменты для бизнеса. Соответственно параллельно, а во многом и опережающими темпами должна развиваться инфраструктура – транспортная, энергетическая, связи и т.д.

– Социально-экономический потенциал региона остается во многом нераскрытым, – говорит министр инвестиций и внешних связей Сахалинской области Екатерина КОТОВА. – Нам необходимы модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, строительство сети дорог, объектов социальной сферы. Есть нужда и в создании новых перерабатывающих мощностей. Для этого нам нужно привлечь из всех источников порядка двух триллионов рублей. Но расходная часть областного бюджета составляет сегодня 45 млрд рублей. Опираясь только на этот ресурс, о масштабной модернизации говорить не приходится.

Привлечь деньги, как российские, так и иностранные, можно будет, только последовательно улучшая условия ведения бизнеса в области, обеспечивая гарантии инвесторам – все это объединяет емкое понятие «инвестиционный климат». Его «потепление» призвана обеспечить принятая осенью этого года региональная программа «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области на период до 2018 года».

Сильное звено

В последнее десятилетие Сахалин стал одним из ведущих центров нефте– и газодобычи в мире. Наличие богатого ресурсного потенциала и опыт реализации крупных проектов международного уровня, близость к государствам АТР, где сосредоточены колоссальные финансовые активы, – все это несомненные конкурентные преимущества области. На них и делается главная ставка. Область последовательно знакомит со своим экономическим потенциалом соседей.

Презентации островного региона в этом году прошли в Сеуле и Пекине. Например, китайским инвесторам сахалинцы представили более 20 проектов в самых разных отраслях, которые оцениваются в $ 3,3 млрд. Планомерная работа приносит плоды. В сентябре в Южно-Сахалинске открылся цементный завод мощностью в 150 тысяч тонн в год. Он построен совместным российско-китайским предприятием «Сахцемент Лунсин». В конце года в городе Углезаводске будет пущен кирпичный завод мощностью 25 миллионов штук кирпича, который также построен с участием китайского бизнеса. Китайские компании «Природа» и «Линь Дин» проявили большой интерес к созданию комплексного деревообрабатывающего производства, которое позволит ввести в оборот лесные ресурсы на площади 750 тысяч гектаров.

Есть и более масштабные предложения. Среди них проект по созданию транспортно-логистического комплекса для отгрузки угля на западном побережье Сахалина. Планируется построить глубоководный порт для подхода судов водоизмещением не менее 100000 DTW. От Солнцевского месторождения угля к порту будет построена самая длинная в России 14-километровая конвейерная линия. Проект, оцененный в 13 млрд рублей, получил одобрение премьер-министра России.

В центральной части острова Сахалин планируется строительство Сахалинской ГРЭС-2. Мощность новой станции составит 330 МВт, она оценивается в 25 млрд рублей. Ведется работа по созданию на территории региона морского биотехнопарка, который станет базовым элементом промышленного выращивания ценных видов морских беспозвоночных.

Последовательность шагов

По словам губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, региональное правительство выделило пять ключевых задач. Очевидно, что на первое место выходит снятие инфраструктурных ограничений. Развитие энергетики откроет новые возможности для организации бизнеса на территории, обеспечит качественное энергоснабжение растущего спроса. Да и сами проекты в энергетической, транспортной отраслях интересны инвесторам, поскольку вписаны в планы комплексного развития территории и имеют хорошие рыночные перспективы.

«Для улучшения инвестиционного климата, необходимы понятные для инвесторов правила ведения бизнеса , – говорит Александр Хорошавин. – Мы ведем работу по двум направлениям – это минимизация административных барьеров и создание условий для стимулирования инвестиционной деятельности».

Правительство области разработало План специальных мероприятий по минимизации разрешительных процедур в строительном комплексе, в результате его реализации, по словам губернатора, удалось на 30 дней сократить срок формирования и предоставления земельных участков под строительство. На треть (до 60 дней) уменьшен срок проведения государственной экспертизы проектных документов и результатов инженерных изысканий. Все госуслуги в строительной сфере сегодня можно получить в электронном виде. В самое ближайшее время будет реализован принцип «одного окна». В общем, сроки проведения обязательных административных процедур сокращены на 75 дней. И подобный опыт должен быть распространен на другие сферы бизнеса.

Основные стимулы для инвестдеятельности в области закреплены региональным законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Он определил набор конкретных инструментов – это получение госгарантий, льготы по налогам на прибыль и имущество, оказание информационной поддержки и содействие инвесторам. Программа «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области до 2018 года» предлагает новые возможности: субсидирование затрат по обслуживанию инвестиционных кредитов, компенсацию расходов на оплату электроэнергии на этапе строительства бизнес-объектов, возможность предоставления государственного имущества на условиях концессионных соглашений и так далее.

Региональное правительство готово сотрудничать с инвесторами на условиях частно-государственного партнерства, вкладывая в обустройство инфраструктуры промышленных площадок бюджетные инвестиции. Другой вариант ГЧП – участие в реализации инвестиционных проектов на условиях раздела рисков. В области уже сложилась подобная практика. Выступая соинвестором проекта, областная власть позволяет улучшить условия для частных вложений и сократить срок окупаемости проекта. Бюджетные инвестиции уже работают в проектах инфраструктурной сферы, рыбопромышленного комплекса, энергетике.

Очевидно, что одной из самых острых проблем остается кадровая. Особенно она проявилась в начале пути шельфовых проектов. Закрыть потребность в квалифицированных работниках за счет иностранцев, наверное, было бы возможно, но выиграла бы от этого территория? Для решения этой задачи совместно с компанией «Эксон» в Сахалинском госуниверситете был создан Технический институт, вместе с ведущими компаниями в регионе была модернизирована система профессионального образования. Все это хорошая основа для обеспечения кадрами будущих проектов. Остается решить главный вопрос: чтобы молодежь не покидала родные места, а связывала свое будущее с развитием российского Сахалина.

Институты развития

К вопросам формирования инвестиционного климата имеют отношение десятки министерств, ведомств, учреждений. Для улучшения взаимодействия бизнеса с властными структурами на Сахалине приступили к созданию инфраструктуры, которая бы оказывала содействие потенциальным инвесторам. В августе в правительстве области было создано министерство инвестиций и внешних связей, в котором теперь сконцентрирована вся работа по улучшению инвестиционного климата. Следующий шаг – создание специализированного Сахалинского агентства проектов развития, которое будет фактически выполнять функции «одного окна», обеспечивая взаимодействие бизнеса с органами власти всех уровней, будет продвигать инвестиционные проекты на международных выставках и форумах.

По словам сахалинского губернатора, в перспективе предусматривается создание Сахалинской корпорации развития (ОАО «Фонд развития Сахалина и Курил»). Её задача – формирование инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов. Корпорация будет представлять интересы области в тех компаниях, куда регион будет вкладывать бюджетные инвестиции.

Формируя комплексную систему привлечения инвестиций, областное правительство выстраивает партнерские отношения с такими институтами развития, как Внешэкономбанк, Европейский банк реконструкции и развития, с крупнейшими российскими банками, Центром развития государственно-частного партнерства.

По мнению Александра Хорошавина, и он внес это предложение на прошедшем в октябре совете по иностранным инвестициям при полпреде президента РФ в ДФО, в каждом дальневосточном субъекте Федерации должно открыть свое представительство создаваемое Внешэкономбанком ОАО «Фонд развития Дальнего Востока», которое возьмет на себя функции консалтинговой компании, специализирующейся на инвестиционном консультировании. Инвестиционные консультанты должны быть ближе в реальной экономике регионов, выступать партнерами региональной власти в вопросах создания благоприятного инвестклимата.