Новый ГОК запустили на Асачинском месторождении Камчатки

В Камчатском крае на Асачинском месторождении состоялся запуск нового горно-обогатительного комбината. На церемонии открытия присутствовали управляющий директор ЗАО «Тревожное зарево» Михаил НИКИТИН, президент горнопромышленной ассоциации Камчатского края Александр ОРЛОВ, руководители крупных горнодобывающих предприятий края, геологи, участвующие в открытии месторождения и его геологическом изучении.

Золотоизвлекающая фабрика будет перерабатывать около 150 тысяч тонн руды в год. В сентябре предприятием были получены первые золотые слитки. На сегодняшний день на фабрике уже добыто 20 кг золота. «Эта одна из самых современных фабрик в России. Ее проект выполнен по передовым технологиям. Фабрика уже работает в плановом режиме, и можно говорить о выходе на проектную мощность, – отметил министр природных ресурсов края Андрей СЕМИКОЛЕННЫХ. – Для Камчатки – это уникальное событие. Открытие рудника позволит на 100 процентов увеличить добычу золота. Предприятием уже создано 400 рабочих мест. Налоговые поступления в краевой бюджет составят порядка 250 миллионов рублей в год».