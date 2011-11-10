VIP-Суперджеты отправятся в Индианаполис

Два самолета Sukhoi Business Jet были куплены швейцарской компанией Comlux.

SuperJet International – совместное предприятие компании Alenia Aeronautica, входящей в группу «Финмекканика», и компании «Сухой» объявило о заключении контракта с группой компаний Comlux о продаже двух самолетов Sukhoi Business Jet (SBJ) и опционе еще на два самолета. Таким образом, Comlux становится стартовым заказчиком SuperJet International новой VIP-версии самолета. Comlux является одной из ведущих инновационных групп на мировом рынке бизнес-авиации, предлагающей VIP-пассажирам новые продукты, соответствующие их потребностям.

Начало поставок запланировано на 2014 год. Стоимость контракта составляет 200 млн долл. США, включая стоимость опционов. VIP-интерьер салона самолета будет спроектирован и установлен в центре по кастомизации Comlux America в Индианаполисе (CША). Complux America выбран в качестве первого центра по кастомизации Sukhoi Business Jet.