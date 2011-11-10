«ФСК ЕЭС» и «МегаФон» создадут высокоскоростную сеть связи на территории Сибири и Дальнего Востока

«ФСК ЕЭС» и «МегаФон» подписали соглашение о сотрудничестве по взаимному предоставлению имеющихся у них телекоммуникационных ресурсов. Оператор связи обеспечит прокладку новой волоконно-оптической сети на базе электроэнергетических ресурсов «ФСК ЕЭС». Соглашение предоставит «МегаФону» возможность дальнейшего развития ВОЛС на территории Сибири и Дальнего Востока.

Благодаря технологии подвеса кабеля на опоры линии электропередачи Федеральной сетевой компании, проект будет реализован в кратчайшие сроки – до 2013 года. Новые линии будут развернуты как в европейской, так и в азиатской части России.

Наибольшую протяженность будет иметь непрерывная магистраль от Красноярска до Хабаровска. Строительство ВОЛС осуществит стопроцентное дочернее общество «ФСК ЕЭС» – «МУС Энергетики». Помимо строительства новых линий «МегаФон» и «ФСК ЕЭС» также предоставят друг другу существующие телекоммуникационные сети в аренду. Как отметили специалисты, реализация соглашения позволит повысить качество и надежность технологической связи объектов единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и увеличить эффективность управления магистральным электросетевым комплексом.