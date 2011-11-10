Предчувствуют ли дальневосточные бизнесмены мировой кризис?

В мире, в России, на Дальнем Востоке вновь активно заговорили о кризисе. Между тем мнения экспертов по поводу перспектив мировой и российской экономики диаметрально противоположны. Одни говорят, что мы находимся в преддверии очередной волны кризиса, который и не заканчивался вовсе, развиваясь по траектории W, другие утверждают, что налицо положительная динамика и российские перспективы выглядят достаточно обнадеживающе, кризис на этот раз нам не грозит.

«ДК» решил узнать мнение на этот счет дальневосточных экспертов – представителей банков, страховых, консалтинговых, строительных компаний, тех, кто должен, что называется, поймать в атмосфере тревожное предчувствие кризиса.

Иван ПОПОВ, директор Владивостокского филиала компании Тройка Диалог:

– На этот раз Россия выглядит гораздо более устойчивой к воздействию мирового кризиса, чем три года назад. Сегодня экономика России растет, инфляция снижается, бюджет сбалансирован и прямой зависимости от притока иностранного капитала не чувствуется. Пожалуй, кризис может оказать влияние на нашу страну только в том случае, если цены на нефть снизятся. В этом случае могут появиться проблемы с финансированием дефицита бюджета, что негативно скажется на финансовой стабильности и перспективах роста. Однако пока цены держатся на высоком уровне. И вряд ли стоит ожидать их существенную коррекцию вниз.

Соответственно есть шансы, что Россия безболезненно пройдет нынешнюю фазу мирового кризиса. Экономика Дальнего Востока, благодаря масштабным инфраструктурным проектам, будет выглядеть очень устойчивой, как минимум, до тех пор, пока эти проекты реализуются. После этого мы будем двигаться в русле общероссийских экономических тенденций.

Евгений ОРЛОВ, управляющий филиалом ВТБ в г. Хабаровске:

– Есть кризис или нет? Да, происходят изменения. А отношение к изменениям у большинства людей негативное, люди не знают, чего ждать. Здесь важно, чтобы мы были готовы к этим изменениям. Когда на море шторм, опытный капитан знает, как правильно поставить корабль, как воспользоваться волной. С точки зрения волновой динамики экономики, ученые говорят – идет длинная волна, мы находимся в ниспадающей ее части, в понижательной стадии. Надо это понимать и принимать. В это время меняется многое, с точки зрения финансов мы видим нестабильность резервных валют, это сказывается, безусловно, и на производстве. В Хабаровском крае это сырьевые товары – золото, уголь. Лесная отрасль чувствует это влияние в меньшей степени, она больше «привязана» к потребительским рынкам, спрос и цены здесь меняются незначительно, динамика несущественна. В золотодобыче динамика активная, промышленное золото становится привлекательным для инвесторов.

Наше недавнее мероприятие – круглый стол по ведению бизнеса в условиях нестабильности – показало, что информация, которая позволяет бизнесу ориентироваться в текущей ситуации, очень востребована. И мы стараемся клиентам ее давать.

Для Дальнего Востока основными точками роста были крупные инфраструктурные проекты – Сахалинские, АТЭС, дорога Чита-Хабаровск, сейчас космодром Восточный в Амурской области. Они дают импульс всей экономике. После их завершения нужно будет находить новые источники экономического роста региона.

Юрий ДЯТЛОВ, главный специалист отдела документарных операций и валютного контроля филиала ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке:

– Дальневосточный регион России в контексте предстоящих событий может существенно пострадать ввиду целого ряда факторов. Первый из них – постоянное сокращение численности населения (8,06 млн человек в 1991 году и 6,44 млн чел. в 2010 году). Второй – доля обрабатывающих производств в общей структуре валового регионального продукта в 2009 году составила 5,3%, это самый низкий показатель среди всех федеральных округов России (в 2004 году этот показатель составлял 9,3%). В качестве третьего фактора выступает усиление зависимости экономики региона от цен на товары сырьевой группы, которые, как правило, существенно снижаются в периоды кризисов (доля добывающих производств в общем объеме ВРП выросла с 14,90% в 2004 году до 21,8% в 2009 году).

Уязвимость региона усугубляет слабая освоенность территории и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. Не дает повода для оптимизма деградация как военного, так и торгового флота, который в СССР являлся локомотивом региональной экономики, обеспечивая необходимую загруженность предприятий машиностроения (ежегодно в ДФО списывается 110-115 судов, тогда как с 2000 по 2010 г. в целом по России построено 174 судна). В ряду неблагоприятных факторов и замещение выбывающего населения низкоквалифицированными трудовыми мигрантами.

При фактическом отсутствии обрабатывающей промышленности экономика региона существенно зависит от федерального бюджета, а также от доходов, получаемых в сфере услуг, основная часть которой сосредоточена вокруг транспортировки товаров из стран Юго-Восточной Азии в центральные регионы России. Таким образом, с учетом текущего состояния региональной экономики развитие ДФО, даже в условиях благоприятного внешнего фона, невозможно без продуманной государственной политики по развитию производственного потенциала.

Иван СИДОРОВ, начальник Управления андеррайтинга и развития ООО «Региональная страховая компания «СТЕРХ», г. Якутск:

– Пока у нас нет оснований говорить о том, что приближение кризиса реально ощущается. Но слухи идут, и мы допускаем его возможность, поэтому уже сейчас предпринимаем определенные меры, которые, на наш взгляд, позволят смягчить последствия каких-либо кризисных явлений. Страховая услуга полностью зависит от общего состояния экономики. В ВВП России доля страхования составляет 1,24%, в ДФО – 2,2%, а в Республике Саха (Якутия) – 0,42% (без учета ОМС). Потенциал для роста и развития в нашем регионе есть. Мы надеемся, прежде всего, на обязательные виды страхования, список которых c вступлением в силу новых законов будет расширен в следующем году. Кроме того, для нас большой интерес представляют рынки соседних регионов, куда мы готовы войти со своими страховыми продуктами и даже рассмотреть варианты слияния и объединения с региональными компаниями. Если этот сценарий пройдет успешно, то, думаю, в кризис выстоим. Главное сейчас – повышать конкурентоспособность за счет качества услуг, расширения филиальной сети, обеспечивающей оперативность обслуживания.

Людмила ПОПОВА, директор консалтинговой компании «Богерия», г. Хабаровск:

– По моему мнению, экономике Дальнего Востока не удалось выйти из кризиса 2008-2009 годов. Он принял у нас затяжной и скрытый характер. Его проявления модифицируются под влиянием федеральных инвестиций, направляемых на реализацию федеральных целевых программ (строительство газопровода, нефтепровода, дорог) и объектов саммита в городе Владивостоке.

Инвестиции играют роль государственной поддержки некоторых отраслей экономики и несколько сглаживают ситуацию. Но, несмотря на это, удельный вес убыточных предприятий (без предприятий малого бизнеса) в г. Хабаровске, где влияние кризиса не столь сильно, растет. Так, в 2008 году он составлял 21,9%, в 2009-м – 29,6%, в 2010 году – 31,4%, а за первое полугодие 2011 года – 33,6%. Этот же показатель в Хабаровском крае составил в 2009 году 33,6%, в 2010 году – 34,7%.

Следовательно, состояние экономики края все еще тяжелое. Некоторый рост стоимостных показателей скрывает истинную ситуацию, если рассматривать динамику натуральных показателей, то позитивной картины нет.

Юрий ШАТОВ, директор Дальневосточного филиала СГ «СОГАЗ», г. Владивосток:

- В 2008-2009 гг. кризис продлился всего год и потом внезапно прекратился, а ведь в финансовом мире ничего принципиально не изменилось. И вот сейчас наступила третья годовщина начала мирового финансового кризиса. Доллар стал быстро дорожать, в том числе и в России, подешевели нефтяные фьючерсы. На мировых биржах происходит непрерывное падение котировок, инвесторы выводят капиталы из банковского сектора, вызывая кризис доверия. Для России это не предвещает ничего хорошего, поскольку она была в числе значительно пострадавших стран в 2008 году из-за падения мировых цен на нефть и вывода иностранных инвестиций. Это усугубляется и теми обещаниями, которые дали власти в предвыборный период, а перечень их очень значителен. В Приморье эти проблемы будут сглажены деловой активностью, которую проводит руководство страны в целях подготовки к предстоящему саммиту АТЭС.

Игорь БЕЛЬЧУК, директор компании ООО «Фортторг», г. Владивосток:

- Кризис может коснуться России, а соответственно и Дальнего Востока. В строительной отрасли ситуация очень непростая. Если банки опять перестанут выдавать ипотечные кредиты, как происходило во время предыдущих кризисов, потому что это рискованные деньги, то это приведет к резкому снижению объемов строительства, а соответственно и всего, что связано с ним. А в любом государстве строительство тащит за собой более 30 отраслей народного хозяйства.

Соответственно все эти 30 отраслей тоже попадут под кризис. Пострадают производства отделочных материалов, окон, дверей, сантехнического оборудования, труб, металлопроката, арматурной стали, кровельных материалов и всего прочего, что сегодня используется для строительства. Меньше будет востребован транспорт, землеройная техника. А уменьшат объемы производства предприятия – сократятся налоговые поступления в бюджеты края, страны.

Я считаю, что строительство, транспорт, машиностроение, судостроение и судоремонт должны стать основой основ государственной политики. На этом должна стоять и выдерживать кризисы наша экономика.

На фото - Иван СИДОРОВ.

Сергей ДЫМЧЕНКО, директор ООО «Индустрия-Р», оценщик бизнеса, г. Владивосток:

- Многие эксперты говорят о предстоящей второй волне кризиса. По всей вероятности какие-то серьезные события в мировой экономике могут произойти. Что в этой связи делать дальневосточникам? Думаю, имеет смысл вложить свободные средства в недвижимость, особенно в землю. Дело в том, что цены на нее постоянно растут. Поэтому, если не вести речь о спекулятивных интересах и о сиюминутных выгодах, то в долгосрочной перспективе вложение в недвижимость наиболее оправдано.

Что же касается оценочной деятельности, то в нашей сфере, наоборот, пока что отмечается рост активности. Без заказов приморский оценщик не сидит. Думаю, что кризис может проявиться снижением цен на квартиры, а это повлечет рост сделок, для проведения которых необходима оценка объектов. То есть кризис нас, оценщиков, без работы не оставит.