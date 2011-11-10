«Заоблачные» перспективы для айтишников Дальнего Востока

За последние десять-пятнадцать лет предприятия практически всех направлений, форм собственности и размеров провели компьютеризацию. Но как применяется вся эта современная техника? Зачастую информационные технологии используются лишь для деловой переписки и упрощения ведения бухгалтерии. Между тем распространение широкополосного Интернета порождает новые возможности, позволяет использовать технологии, о которых многие даже не имеют представления.

На Дальнем Востоке оказанием услуг для бизнеса в секторе информационных технологий занимаются тысячи компаний, начиная от крупных, с ежегодными оборотами в миллиарды рублей, до крошечных, а также индивидуальные предприниматели. В отличие от ряда других сфер деятельности, где для раскрутки бизнеса требуется крупный капитал, здесь можно обойтись сравнительно небольшими вложениями. Для ремонта и обслуживания компьютеров, установки и настройки бухгалтерских программ главное – квалификация. Если же дела у предпринимателя или компании пойдут успешно, они могут постепенно расширять сферу деятельности.

Однако и сектор IT-услуг не остался в стороне от наметившейся тенденции к укрупнению бизнеса, захвату рынка крупными компаниями, зачастую с московским капиталом. Крупные московские компании открывают в регионе свои филиалы, и конкурировать с ними местному бизнесу непросто. В 2009 году в Хабаровске был открыт филиал компании КРОК, работающей в области системной интеграции. В 2010 году во Владивостоке открылось представительство компании «Энвижн Групп», а в октябре этого года – представительство компании «Техносерв», крупнейшего отечественного системного интегратора.

— Со временем крупные московские участники рынка могут поглотить мелкие местные компании. Это нормальное явление, так случилось в сотовой связи, сейчас постепенно происходит и среди интернет-провайдеров. Аналогичного сценария стоит ожидать и среди IT-компаний, – полагает председатель оргкомитета Приморского Интернет-форума Анатолий БРЖЕЗИНСКИЙ.

Тенденции последнего времени – переход к сетевым моделям оказания информационных услуг – способствуют процессам укрупнения, поскольку такие перспективные сервисы, как облачные услуги, мелким компаниям не по силам. С другой стороны, разнообразие IT-услуг, появление новых их разновидностей, увеличение доли услуг в общем обороте бизнеса информационных технологий играет на руку как раз небольшим компаниям, которые могут оказаться более гибкими.

В сети…

Значительная доля услуг, предлагаемых IT-компаниями, связана с ростом обеспеченности предприятий и населения Интернетом. Несмотря на то, что услуги доступа в Интернет существуют на Дальнем Востоке уже 15 лет, только в последние 2-3 года безлимитный широкополосный доступ стал доступным по цене для большинства граждан. Поэтому у компаний растет интерес не просто к созданию своего сайта, как визитной карточки компании во всемирной сети, но и к расширению возможностей своего интернет-представительства, разработке интернет– и мобильных приложений, с помощью которых клиенты могут дистанционно пользоваться текущими услугами и заказывать новые: управлять счетами, выполнять банковские операции, оформлять страховку, покупать авиабилеты и т.д.

Пока эти направления развиты недостаточно. Даже простой интернет-сайт имеют только 30-40% компаний в Приморском и Хабаровском краях. В других же регионах Дальнего Востока этот показатель существенно ниже – порядка 20-35%. А поскольку пользователи все чаще ищут нужную им услугу или товар при помощи интернет-справочников и поисковых систем, наличие функционального сайта становится жизненно важным для удержания своего места на рынке.

В последние годы востребована услуга по интеграции удаленных торговых точек в единое информационное пространство, чтобы руководители имели оперативную информацию по всей розничной сети. Кроме того, магазины стали массово открывать свои онлайн-версии.

…и в облаках

Наиболее перспективным направлением IT-услуг называют такие технологи, как виртуализация, SaaS (Software as a Service) и облачные сервисы.

Что представляет собой SaaS? Традиционно заказчик покупал у поставщика дистрибутивы программного обеспечения. Затем следовал этап установки и конфигурирования. При использовании SaaS пользователь сразу подключается к существующей инфраструктуре поставщика и начинает пользоваться программами. Пожалуй, наиболее известным примером такого подхода можно считать сервисы Google: документы, презентации, электронные таблицы. Для создания или редактирования документа не нужно устанавливать на свой компьютер никакие программы, вы просто в браузере переходите на сайт документов Google и начинаете работать с текстом.

SaaS услуги будут становиться популярнее, поскольку выгоднее арендовать вычислительные мощности и программное обеспечение, нежели покупать в собственность сервер и программное обеспечение, а потом нести расходы по обслуживанию «железа» и продлению лицензий на все программы, – утверждает Анатолий Бржезинский.

— В этом году «Билайн» заключил партнерский договор с компанией Microsoft, по которому мы будем предоставлять корпоративным клиентам облачное программное обеспечение Microsoft Office 365, – говорит Владимир НАУМОВ, директор по корпоративному бизнесу Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом». Клиент получит право пользования сервисами Microsoft, а платить за них нужно будет лишь в зависимости от потребления. Подобная бизнес-модель уже хорошо зарекомендовала себя на западе. При этом пользователям не нужно отслеживать обновления Microsoft Office 365 и докупать новые версии самостоятельно. За ежемесячную абонентскую плату все обновления будут доступны клиентам автоматически с использованием облачных технологий, что повышает качество и надежность сервиса. За счет экономии на IT-обслуживании компании смогут перераспределить сэкономленные средства на развитие основного бизнеса. Крупные и средние предприятия получат возможность перераспределить свои IT-ресурсы, направив их на более приоритетные, стратегические проекты.

Досье «ДК»

«Облако» (cloud computing) – вид организации IT-инфраструктуры, когда IT-ресурсы и услуги предоставляются заказчику как интернет-сервис. Заказчик имеет доступ к собственным данным, но не управляет ими, а забота об инфраструктуре и программном обеспечении лежит на системном интеграторе. По сути, идея «облака» близка к концепции интернет-магазина, в котором можно заказать необходимые IT-сервисы и заплатить ровно за столько, сколько заказчик ими пользовался.

Эффективнее использовать вычислительные мощности компьютерного парка компаний позволяет технология виртуализации.

Досье «ДК»

Виртуализация – это технология, предоставляющая возможность на одном физическом сервере размещать несколько абсолютно независимых виртуальных серверов. Благодаря виртуализации на одном физическом компьютере в виде виртуальных машин могут разом работать несколько операционных систем, что позволяет перенести нагрузки с частично простаивающих компьютеров на небольшое число полностью загруженных машин.

— Мы предлагаем нашим клиентам решения в области виртуализации, и спрос на эту технологию растет, – рассказывает директор корпоративного отдела компании Navicom Евгений НИКИЩЕНКО. – Почему? Это выгоднее, надежнее традиционных решений. Допустим, предприятию требуется обеспечить работу бухгалтерских программ. Покупают сервер, на котором и обрабатывается информация. Необходима работа почты – покупают другой сервер. Необходимо создать базу данных, работать с информацией – новый сервер. Но оборудование необходимо где-то держать, его необходимо обслуживать. И встает вопрос о надежности. Допустим, вышел из строя сервер с бухгалтерским программным обеспечением – сразу же пошли убытки от простоя, от потери заказов. Можно ли повысить надежность? На уже имеющемся оборудовании запускают виртуальные машины. Если один сервер вышел из строя (или выведен на профилактику), то ничего страшного не произойдет, нагрузка автоматически перераспределится между оставшимися серверами, а на пользователях такое отключение никак не отразится. К тому же такое решение экономичнее – сервера часто загружены не на полную мощность, виртуализация позволяет эффективнее использовать имеющиеся резервы.

Облачные вычисления позволяют и вовсе отказаться от собственного серверного парка.

Пока на пути движения «облаков» на Дальний Восток стоит ряд препятствий. Одно из основных – недостаточная информированность бизнеса о преимуществах новых услуг.

— Мало кто понимает, что это такое, может оценить выгоды и внедрить это у себя. Да, люди слышали, что так будет дешевле, но конкретной информации и знаний предмета не хватает. Ситуация аналогична наблюдающейся в области программного обеспечения. Почему предприятия не покупают софт и не внедряют его самостоятельно? Это ведь дешевле, чем обращаться к местным компаниям за услугами. Просто потому, что зачастую собственной компетенции для этого недостаточно, – считает директор ООО «Инсайт Экспертс» Евгений МОРОЗ.

Другой сдерживающий фактор – психологическая неготовность менеджмента к использованию облачных сервисов. Опасения связаны с возможностью утечки данных при вынесении их за пределы своей сети, при передаче их по открытым каналам. Риски утечки особенно болезненно воспринимаются руководством организаций, чья хозяйственная деятельность не совсем прозрачна. Отсутствие контроля физического доступа к информационным активам увеличивает шансы использования их конкурентами или государственными надзорными органами.

Для успешного развития облачных сервисов важны уровень проникновения и надежность инфраструктуры интернет-доступа. И хотя в последние годы Дальний Восток значительно продвинулся в обоих отношениях, пока наблюдается отставание по сравнению с уровнем развитых стран и европейской части РФ.

— Облачные сервисы можно рассматривать как одну из новых форм распространения информации, которая существенно облегчит работу конечных пользователей вне зависимости от их местонахождения. Но главное при этом – наличие доступа в Интернет. Увы, на сегодняшний день Дальний Восток значительно отстает по уровню проникновения Интернета от западной части России, – говорит Дмитрий РУДНЕВ, начальник отдела инженерного обеспечения ЗАО «Транстелеком-ДВ».

В последние несколько лет на IT-рынке сформировался еще один набор услуг, который получил название «унифицированные коммуникации».

Досье «ДК»

Унифицированные коммуникации – технология, интегрирующая такие услуги, как мгновенные сообщения, телефония (включая IP-телефонию), видеоконференции, совместная работа над документами, голосовая почта, электронная почта, SMS, факс и тому подобные сервисы. Унифицированные коммуникации позволяют отправить сообщение (голосовое, текстовое, видео) средствами одной технологии, а получателю прочитать его средствами другой технологии. Например, пользователь может получать голосовые сообщения по электронной почте. Отличительной чертой унифицированных коммуникаций является функция отображения присутствия, с помощью которой всем другим сотрудникам сообщается, на месте ли человек.

Сегодня у сотрудника может быть множество различных каналов связи. Например, сотовый телефон, SMS, офисный стационарный, электронная почта, Skype, разнообразные сервисы мгновенных сообщений. Казалось бы, при таком богатстве выбора не существует проблемы найти нужного человека. Но, увы, в реальной жизни это не всегда так. Вы звоните на рабочий номер – сотрудника нет на месте. Вы набираете номер мобильного – телефон не отвечает. Пишете по «аське» – в ответ тишина.

Но если в компании внедрена система унифицированной коммуникации, проблемы не существует. Вы звоните по единому номеру, а система коммуникаций сама выбирает наилучший способ достижения цели: будет ли это корпоративный номер, мобильный телефон, сообщение SMS или электронная почта. Сотрудник всегда находится на расстоянии одного звонка.

— У сотрудника есть одна учетная запись, на которую завязаны офисный и мобильный телефон, сервис мгновенных сообщений, электронная почта, видеосвязь, документооборот, а также доступ к необходимым программам, скажем, к программе учета для бухгалтера. Унифицированные коммуникации позволят распустить часть сотрудников по домам, где они могут работать точно так же, как будто находятся в офисе. При этом компания экономит на аренде, уже не требуется такое количество офисных площадей. На рабочем месте могут остаться только те сотрудники, которые напрямую работают с клиентами. Сотрудникам не приходится тратить время и деньги на ежедневные поездки в офис. В общем, всем удобно, – уверил руководитель отдела интеграции компании «Акцент» Алексей ВОРОБЬЕВ.

Еще одно перспективное направление – Machine-to-Machine (M2M) сервисы, технологии, позволяющие машинам обмениваться информацией друг с другом. Используя ресурсы сотовых сетей, эти решения обеспечивают связь и обмен данными между «техническими» абонентами, такими как датчики, терминалы и любое другое оборудование. В частности, М2М позволяет отслеживать перемещение транспорта, осуществлять дистанционный мониторинг состояния пациентов, обеспечивать работу терминалов оплаты и банкоматов и многое другое. При этом нет необходимости тянуть провода в труднодоступные места и тратить на эти цели средства. Вместе с тем появилась возможность оперативно подключать новые устройства, осуществлять мониторинг там, где использование проводов невозможно в принципе.

— Классическим примером М2М-решений можно назвать системы мониторинга транспорта, – говорит Владимир Наумов. – Их используют муниципальные автобусные парки, таксопарки, грузоперевозчики, строительные, инкассаторские, а также любые другие компании, владеющие собственным автопарком или занимающиеся перевозками. М2М-решения в этой сфере позволяют определить текущее местоположение транспорта, просмотреть историю перемещения за выбранный период, настроить уведомления о посещении объектов, получить отчеты по различным параметрам (скорость, пробег, расход топлива и т.п.) и многое другое. Все это позволяет оптимизировать бизнес-процессы и сократить расходы компании по использованию транспорта. Мы предлагаем удобный инструмент для решения этих проблем – услугу «Центр управления М2М». Она позволяет клиенту производить управление SIM-картами, установленными в устройствах, в режиме реального времени, а также осуществлять их контроль и мониторинг через web-интерфейс: самостоятельно менять тарифный план и многое другое.

Новые технологии позволяют оптимизировать работу компании, повысить её конкурентоспособность. Но есть и оборотная сторона – по мере того как работа предприятий становится все теснее связана с информационными технологиями, зависимость компаний от стабильной работы данных сервисов возрастает. Поэтому компаниям все чаще требуется автоматическое управление разрастающейся информационной инфраструктурой.

— Раньше системы автоматизированного управления разрабатывались в основном для крупных предприятий и были довольно дорогими. Сейчас по разумной цене появились программные комплексы, способные обеспечить потребности предприятий малого и среднего бизнеса, например Microsoft System Center, – рассказывает Алексей Воробьев. – Для чего нужны такие программы? Допустим, в компании установлено несколько серверов. Необходимо знать, что у того или иного сервера заканчиваются ресурсы, что у него в ближайшее время может снизиться производительность. Автоматическая система управления может прогнозировать вероятные проблемы и по возможности их решать. Такая система – неотъемлемая часть любого «облака», любого решения,связанного с виртуализацией, поскольку виртуальной среде необходимы грамотный мониторинг и управление, распределение нагрузки с целью достигнуть оптимального режима работы.

Можно, но сложно

Несколько лет назад считалось, что существенной выгоды от автоматизации бизнес-процессов можно добиться только на большом предприятии. Сегодня технологии становятся все дешевле и доступнее для малых предприятий, одновременно повышается их производительность и функциональность. Но на практике до автоматизации бизнес-процессов дело часто не доходит, причины на то разнообразны. Одна из них – недостаточная информированность владельцев и менеджмента компаний. Компьютеризация наглядна, все эти модные устройства можно увидеть, потрогать, попробовать. Автоматизация же скрыта от глаз.

Еще одна проблема – значительная часть малых предприятий находится на стадии решения вопросов выживания, а не построения правильной IT-инфраструктуры для повышения управляемости бизнеса и получения конкурентных преимуществ. Половина малых предприятий не имеет финансовых ресурсов для развития, основные вопросы, которые их беспокоят, это аренда помещений, уплата налогов и возможность получения кредитных средств. Средний рынок также характеризуют небольшие IT-бюджеты, маленькие IT-отделы, высокая чувствительность к ценам на софт и услуги. В итоге значительная доля предприятий предпочитает автоматизировать только бухгалтерию и учет продукции.

Однако нельзя забывать о том, что любая компания имеет хотя бы минимальные потребности в коммуникациях и обмене информацией, поэтому ей не обойтись без соответствующих решений. Особенно актуален этот вопрос для регионально распределенных предприятий. Для самого зачаточного бизнеса, возможно, и хватит программы бухгалтерского учета. Но если хочешь совершенствовать бизнес, делать его сетевым, объединять две-три точки, то без автоматизированного управления бизнесом не обойтись.

— С какого размера автоматизация имеет смысл? Целесообразность внедрения информатизации не обсуждается. Тот же электронный документооборот будет очень полезен для сотрудников, выезжающих в командировки, они смогут работать с корпоративной документацией точно так же, как на своем рабочем месте, обмениваться данными с корпоративными базами данных, – говорит Анатолий Бржезинский.

По мнению Алексея СИДОРЕНКО, коммерческого директора ЗАО «Транстелеком-ДВ», основным фактором, сдерживающим развитие информатизации, остаются высокие затраты на внедрение новых информационных технологий. Если в крупных городах нашего региона представители бизнеса пришли к пониманию того, что использование современных информационных технологий является конкурентным преимуществом, а затраты на информатизацию – оправданными, то в городах с меньшей численностью населения этой тенденции еще не наблюдается. В результате у предпринимателей возникают проблемы – разрозненность данных, отсутствие своевременной информации, несогласованность работы с клиентами.

По мнению Алексея Воробьева, один из основных сдерживающих факторов – стоимость пользования каналами связи. На Дальнем Востоке цена доступа в Интернет для юридических лиц остается достаточно высокой, если сравнивать с западными регионами России. Это серьезно тормозит автоматизацию бизнеса, особенно в тех случаях, когда у компании имеются филиалы, которые нужно завязать на один дата- центр.

— Также отмечу недостаточную образованность руководителей компаний, – заметил Алексей Воробьев, – которые не вполне понимают роль новых технологий в успешности бизнеса. Многие рассматривают их как прикладную функцию – «бухгалтерам надо не чем-то считать», «нужно на чем-то писать письма». Но не понимают, что информатизация может напрямую влиять на прибыльность компании через снижение издержек, оптимизацию бизнес-процессов. Это проявляется и в роли IT-специалистов в компании: если на западе IT-директор принимает бизнес-решения, то у нас его приравнивают скорее к обслуживающему персоналу. Увы, IT не рассматривают как способ успешнее зарабатывать деньги. Но приходят новые руководители, и ситуация постепенно меняется.

— Есть и причины юридического характера, – говорит генеральный директор ООО «ИКЦ Vector» Дмитрий ЛАПТЕВ, – например, необходимость большого объема бумажного документооборота, несовершенство законодательной базы в России, приводящее de facto либо к невозможности полноценного использования сторонних разработок и ресурсов Интернет, либо к необходимости длительных согласований. На наш взгляд, без пересмотра законодательной базы и правоприменительной практики информатизация как на Дальнем Востоке, так и в России в целом будет ограничиваться использованием некоторых продуктов крупнейших производителей программного обеспечения.

— Стоимость оборудования и качество связи – не проблема, – считает директор ООО «Инсайт Экспертс» Евгений МОРОЗ. – Оборудование вполне доступно для малого бизнеса, если сравнивать с другими статьями расходов, получить качественную связь тоже возможно. Главным сдерживающим фактором, по моему мнению, является недостаточный уровень владения информационными технологиями руководителей и владельцев малого бизнеса, а также персонала. Из-за этого они зачастую не могут внедрить у себя системы автоматизации, поскольку с ними некому будет работать, или используют только самые начальные возможности программ, не получая всей той пользы, которую дает автоматизация.

Угрозы глобализации

Как может в перспективе повлиять тенденция к облачным сервисам на IT-бизнес Дальнего Востока? Ведь сервера для подобной деятельности выгоднее размещать в европейской части России, где ниже стоимость электроэнергии, ниже цены на оборудование. Квалифицированные специалисты также стремятся уехать на запад. А связь развивается, упрощая доступ местных компаний-клиентов как к вычислительным мощностям на стороне, так и к дистанционным услугам специалистов. Не приведет ли это в перспективе к тому, что сфера деятельности местных IT-компаний на рынке значительно сузится, сведясь к монтажу оборудования для доступа к сетям передачи данных и предоставлению доступа к этим сетям или использованию клиентами программного обеспечения по схеме Software as a Service. Как это скажется на многочисленных местных компаниях, продающих, устанавливающих и конфигурирующих софт?

Пока спрос на IT-специалистов растет. Как сообщила руководитель направления продаж HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения НЕСТЕРЕНКО, по сравнению с 2010 годом количество вакансий, размещенных на портале HeadHunter, в этом году выросло вдвое. Однако количество размещенных резюме за аналогичный период увеличилось в три раза. То есть предложение на дальневосточном рынке труда растет быстрее, чем спрос на специалистов в сфере информационных технологий. Неудивительно, что 89% региональных специалистов (по результатам опроса HeadHunter) хотят переехать в западные регионы России или за рубеж. Но не все смотрят в будущее с пессимизмом. Возможно, новые технологии, глобализация рынка информационных услуг, напротив, предоставят больше возможностей для местного IT-бизнеса.

— В итоге будут меньше продаваться тиражные программные продукты, а больше будут продаваться услуги: консалтинг, аудит, аренда. Где будут находиться сервера, не имеет особого значения, не будет зависимости, где находится квалифицированный специалист, а где программное обеспечение, с которым он работает. Таким образом, для IT-сотрудников пропадает смысл уезжать с Дальнего Востока. Другой момент – службы круглосуточной технической поддержки, даже при существующей стоимости связи, выгодно размещать ночную для Москвы часть службы на Дальнем Востоке. Это в определенной степени поддержит занятость среди местного IT-сектора, – считает директор 1С-Юманс Владимир МЕДВЕДЕВ.

— Создание дата-центров требует огромных затрат. Этим будут заниматься крупные компании, прежде всего из западных регионов России. Но между этими компаниями и конечным пользователем существует интегратор – тот, кто все это предложит, настроит, научит работать. И эта ниша останется за местными компаниями. Подобное мы видим на примере бухгалтерских программ. В теории любой может купить программу, сам ее установить и настроить. Но на практике люди предпочитают обратиться к специалистам, поэтому в этой сфере в регионах работают множество компаний и чувствуют себя вполне комфортно. В общем, я не думаю, что в обозримом будущем дистанционная настройка сервисов вытеснит традиционную, – полагает Евгений Никищенко.

— Клиенты стремятся получать качественную услугу круглосуточно. Создать жесткую централизованную систему управления сетями доступа в масштабах нашей страны достаточно сложно. Поэтому в любом случае в крупных дальневосточных центрах будут востребованы высококвалифицированные инженеры, управляющие сетевой инфраструктурой, – говорит Дмитрий Руднев.

— Размещение серверов в европейской части вряд ли приведет к упадку в IT-сфере. Ведь все основные вычислительные мощности сосредоточены в Москве, но это не мешает развиваться в нашем регионе операторам сотовой связи и интернет-провайдерам. Везде нужны специалисты. Предположение, что все IT-специалисты уедут на запад, тоже неверно. Рынок позволяет удерживать специалистов в регионе путем предоставления высоких зарплат, соцпакетов и т.д., – полагает Анатолий Бржезинский.

— На наш взгляд, до того как цена, качество и стабильность работы предоставляемого местными компаниями доступа в Интернет не приблизится к «европейским» нормативам, говорить о каком-то преимуществе облачных сервисов не приходится. Для большинства компаний, решившихся на «удаленную работу», слишком велики финансовые риски, – резюмирует Дмитрий Лаптев.