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Заявка на ВМТП
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Межрегионцентр» о приобретении 50% долей ООО «М-Порт», которому принадлежит 95,6% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). По 50% зарегистрированного в Москве «М-Порта» принадлежит ЗАО «Порт-Актив», представляющему интересы менеджмента порта, и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), которое входит в Транспортную группу FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА.
FESCO и сам Генералов не раз заявляли о намерении консолидации акций порта. Но в планы вмешался кризис. «В сентябре 2008 г. мы уже фактически договорились, что сможем закрыть эту сделку досрочно. Но вынуждены были отказаться от реализации в связи с разразившимся кризисом. Сейчас сложно сказать с какой-либо степенью определенности. Все будет зависеть от того, как будут развиваться кризис и ситуация в компании. Думаю, если не в текущем, то в следующем году договоримся окончательно», - заявлял «ЗР» президент FESCO в июне 2009 года.
По словам Генералова, портовый дивизион FESCO меньше всего пострадал в период кризиса. «И сегодня рост портового бизнеса очень хороший. Думаю что по итогам года перевалка грузов ВМТП будет больше 7 млн тонн (по оперативным данным, к 1 ноября 2010 г. грузооборот компании достиг 6 млн 013 тыс. тонн, что является 100%-ным выполнением годового плана по переработке грузов, - Прим. авт.), это безусловно очень хороший результат. Но необходимо отметить, что рост объемов перевалки не говорит о росте прибыли по сравнению с 2008 г. Еще раз подчеркиваю, что далеко не всегда рост грузооборота сопровождается существенным ростом маржи. Пока пропорция прибыли на тонну обрабатываемого в порту груза остается меньше, чем в докризисный период, но уже значительно лучше, чем в прошлом году», - отмечает президент FESCO.
Напомним, что половину долей «М-Порта» ДВМП выкупило в конце 2007 г. у Магнитогорского металлургического комбината за $90 млн. Оставшуюся половину пароходство должно было выкупить в течение 3 лет, то есть до 2011 г.
Помимо приобретения 50% «М-Порта» ФАС одобрила консолидацию 100% некоторых компаний, производящих погрузочно-разгрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту. В частности, речь идет о 51% ЗАО «УНЭКО», 51% ЗАО «ТЭТ», 25,25% долей ООО «УПЭК» (50% принадлежит ВМТП), 25% долей ОАО «Владивостокский автомобильный терминал» (51% принадлежит ВМТП).
«М-Порт», владеет акциями ОАО «ВМТП», которое, в свою очередь, контролирует несколько компаний, работающих в порту Владивосток: ООО «Владпортбункер» (переваливает нефтеналивные грузы), ООО «Фемста» (транспортная обработка грузов, 56%), ЗАО «Портофлот» (погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание судов), ООО «ПортТелеком» (услуги связи), ООО «ПортКонтракт» (сдача внаем нежилого недвижимого имущества), ООО «ПортЭкспресс-ДВ» (транспортная обработка грузов), ЗАО «Гараж торгового порта» (прокат перегрузочной техники), ОАО «ЮПТ» (проектирование, строительство, эксплуатация терминала), ЗАО «Портпассервис» (погрузо-разгрузочные и транспортные операции, сервисное обслуживание пассажиров).
FESCO летом текущего года продала свою долю (50%) в «Национальной контейнерной компании», которая владеет контейнерными терминалами в Санкт-Петербурге, Новороссийске и строит новый терминал в Ленинградской области. Не так давно группа закрыла сделку, получив последние $100 млн (всего - $900 млн). Как видим, деньги у FESCO есть.
В сообщении ОАО «ДВМП» говорится, что пароходство предоставило заем на $140 млн компании Arctic Ocean International Ltd. (Британские Виргинские острова). Соответствующее решение было одобрено на собрании акционеров 4 июня. Договор был заключен 1 ноября сроком на год. Arctic Ocean International является аффилированной с пароходством, и ДВМП «размещает капитал в дочерней зарубежной компании для возможных будущих инвестиционных сделок», пояснил источник «Интерфакса» в ДВМП. Возможно, часть средств будет направлена как раз на выкуп 50% «М-Порта».
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