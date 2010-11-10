www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Заявка на ВМТП

10 Ноября 2010, 04:25 | Дальний Восток

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Межрегионцентр» о приобретении 50% долей ООО «М-Порт», которому принадлежит 95,6% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). По 50% зарегистрированного в Москве «М-Порта» принадлежит ЗАО «Порт-Актив», представляющему интересы менеджмента порта, и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), которое входит в Транспортную группу FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА.

FESCO и сам Генералов не раз заявляли о намерении консолидации акций порта. Но в планы вмешался кризис. «В сентябре 2008 г. мы уже фактически договорились, что сможем закрыть эту сделку досрочно. Но вынуждены были отказаться от реализации в связи с разразившимся кризисом. Сейчас сложно сказать с какой-либо степенью определенности. Все будет зависеть от того, как будут развиваться кризис и ситуация в компании. Думаю, если не в текущем, то в следующем году договоримся окончательно», - заявлял «ЗР» президент FESCO в июне 2009 года.

По словам Генералова, портовый дивизион FESCO меньше всего пострадал в период кризиса. «И сегодня рост портового бизнеса очень хороший. Думаю что по итогам года перевалка грузов ВМТП будет больше 7 млн тонн (по оперативным данным, к 1 ноября 2010 г. грузооборот компании достиг 6 млн 013 тыс. тонн, что является 100%-ным выполнением годового плана по переработке грузов, - Прим. авт.), это безусловно очень хороший результат. Но необходимо отметить, что рост объемов перевалки не говорит о росте прибыли по сравнению с 2008 г. Еще раз подчеркиваю, что далеко не всегда рост грузооборота сопровождается существенным ростом маржи. Пока пропорция прибыли на тонну обрабатываемого в порту груза остается меньше, чем в докризисный период, но уже значительно лучше, чем в прошлом году», - отмечает президент FESCO.

Напомним, что половину долей «М-Порта» ДВМП выкупило в конце 2007 г. у Магнитогорского металлургического комбината за $90 млн. Оставшуюся половину пароходство должно было выкупить в течение 3 лет, то есть до 2011 г.

Помимо приобретения 50% «М-Порта» ФАС одобрила консолидацию 100% некоторых компаний, производящих погрузочно-разгрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту. В частности, речь идет о 51% ЗАО «УНЭКО», 51% ЗАО «ТЭТ», 25,25% долей ООО «УПЭК» (50% принадлежит ВМТП), 25% долей ОАО «Владивостокский автомобильный терминал» (51% принадлежит ВМТП).

«М-Порт», владеет акциями ОАО «ВМТП», которое, в свою очередь, контролирует несколько компаний, работающих в порту Владивосток: ООО «Владпортбункер» (переваливает нефтеналивные грузы), ООО «Фемста» (транспортная обработка грузов, 56%), ЗАО «Портофлот» (погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание судов), ООО «ПортТелеком» (услуги связи), ООО «ПортКонтракт» (сдача внаем нежилого недвижимого имущества), ООО «ПортЭкспресс-ДВ» (транспортная обработка грузов), ЗАО «Гараж торгового порта» (прокат перегрузочной техники), ОАО «ЮПТ» (проектирование, строительство, эксплуатация терминала), ЗАО «Портпассервис» (погрузо-разгрузочные и транспортные операции, сервисное обслуживание пассажиров).

FESCO летом текущего года продала свою долю (50%) в «Национальной контейнерной компании», которая владеет контейнерными терминалами в Санкт-Петербурге, Новороссийске и строит новый терминал в Ленинградской области. Не так давно группа закрыла сделку, получив последние $100 млн (всего - $900 млн). Как видим, деньги у FESCO есть.

В сообщении ОАО «ДВМП» говорится, что пароходство предоставило заем на $140 млн компании Arctic Ocean International Ltd. (Британские Виргинские острова). Соответствующее решение было одобрено на собрании акционеров 4 июня. Договор был заключен 1 ноября сроком на год. Arctic Ocean International является аффилированной с пароходством, и ДВМП «размещает капитал в дочерней зарубежной компании для возможных будущих инвестиционных сделок», пояснил источник «Интерфакса» в ДВМП. Возможно, часть средств будет направлена как раз на выкуп 50% «М-Порта».

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru