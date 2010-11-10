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Нелегкий банковский хлеб
Исходя из данных неофициального опроса, который провел «ЗР» среди банковских служащих Приморья, их заработная плата не настолько велика, чтобы держать первенство среди самых доходных специальностей. В первую очередь такого мнения придерживаются работники начального и среднего звена.
Как правило, именно этот сегмент работников банков является наиболее нестабильным и находится в перманентном поиске нового места работы. В самом начале, на волне эйфории молодые специалисты тянутся в банк за зарплатой. Впоследствии, узнав, что ее объем целиком и полностью зависит от системы «сдержек и противовесов» начальников, а именно штрафов и премий, они начинают смотреть на сторону.
Рядовым сотрудникам нередко приходится покрывать недостачи из собственной зарплаты, оплачивать, как говорится, недогляд клиента. Одному из операционистов приморского банка, в течение нескольких месяцев пришлось возвращать 30 тыс. руб. вкладчику, который якобы не получил деньги со счета из кассового окна. Служба безопасности даже не стала просматривать запись с камеры наблюдения, которая могла бы доказать правоту кассира. Операционист до сих пор уверена, клиент деньги взял, но по какой-то причине не захотел подтвердить этот факт. «Мы так устали от напряженной работы, штрафов и постоянных модернизаций. Это нервирует и не способствует эффективной работе», - сетуют работники одного из самых крупных банков края.
Заместитель председателя правления Примсоцбанка Сергей МАРИНИН: «Поводы для ухода сотрудника из кредитной организации могут быть разные, и уровень зарплаты относится к одним из основных. Если банк заинтересован в профессиональном работнике, то руководство всячески будет удерживать высокопроизводительного сотрудника. Но если он захочет уйти, вряд ли поводом для этого станет уровень заработной платы».
Ведущий специалист службы персонала Дальневосточного филиала Роял Кредит Банка Галина БОВСУНОВСКАЯ перечисляет следующие причины, побуждающие соискателей искать новое место работы: материальная компенсация и социальные гарантии; собственно профессиональная деятельность и функциональные обязанности; психологическая обстановка в компании и личные обстоятельства (переезд, необходимость ухода за больным членом семьи и т.д.). «Уровень оплаты труда, безусловно, важен, - подчеркивает собеседница, - но человек при принятии решении рассматривает, как правило, ситуацию в комплексе».
В этом году в банках наблюдается и другая любопытная тенденция: как только работодатели замечают, что специалист готов уйти в другую компанию, стремительно делают контрпредложения относительно повышения заработной платы.
Естественно, что уровень зарплат банковских специалистов является строжайшим табу порой даже для ближайших коллег. В то же время работники банков часто замечают, что их клиенты - бизнесмены, сотрудники крупных и успешных предприятий - получают куда больше, чем сами служащие кредитных организаций.
«Мы стараемся постоянно вырабатывать новые системы бонусов для своих сотрудников. Система поощрения выстроена таким образом, что наиболее в ней заинтересованы операционисты (кассовые работники), кредитные эксперты, именно на них падает основная нагрузка по общению с клиентами: разъяснения многочисленных вопросов и порой выход из сложных ситуаций», - пояснил «ЗР» топ-менеджер одного из приморских банков. Бонусы специалистов начального звена порой составляют 50-70% от их зарплаты. Таким образом, получая в среднем 12-15 тыс. руб. они могут заработать дополнительно 7-8 тыс. руб. Поощрения для начальников отдела, зарплата которых примерно составляет 25-30 тыс. руб., в процентном соотношении куда более скромные - 20% от зарплаты. Руководители направлений или департаментов внутри банка могут рассчитывать на оплату своего труда в размере 40-45 тыс. руб. Плюс бонусы.
В ряде банков замечают, что потолка для поощрений может и не существовать, хоть 300%. Но такой процент чаще всего устанавливают для своих работников банки, агрессивно занимающиеся розницей.
Разумеется, что зарплаты и бонусы руководящего состава отличаются от оплаты труда рядовых работников в разы, но и ответственность на них лежит куда более серьезная. И, как говорят, «волатильности» в этом сегменте практически не наблюдается. Конечно же, существуют суммы, которые смогли бы заставить призадуматься директора или управляющего банка о том, чтобы сменить место работы на более оплачиваемое. Но здесь на первый план все же выходит репутация. Разве что в Москву пригласят, или придется по семейным обстоятельствам уехать в другой город.
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