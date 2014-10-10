В Якутии официально объявлен Год предпринимательства

9 октября издан указ главы Якутии, объявляющий республику «пилотной территорией для внедрения лучших практик создания благоприятной бизнес-среды». Таким образом, 2015 год в Якутии официально объявлен Годом предпринимательства.

Правительству региона поручено до 1 декабря 2014 года принять «дорожную карту» "по внедрению модельных решений развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции на территории республики, уделив особое внимание производственной и социальной сферам, предпринимательству на селе, индустрии гостеприимства".

Обеспечить к 100-летию образования Якутской АССР увеличение численности работающих в секторе малого и среднего предпринимательства не менее 35 процентов от активно занятого населения в экономике республики.

ZRPRESS.RU, Владивосток.