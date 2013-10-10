Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток объявила о своем старте

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток готовится к своему старту. Прием заявок на соискание одноименной награды открывается 10 октября и продлится 79 дней.

Национальная премия «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году, и сегодня ее история насчитывает более 1700 успешных проектов, боровшихся за право обладания этой престижной наградой. Такой интерес объясняется серьезным статусом премии. Ведь для представителей отрасли это не просто форма поощрения, а знак высшей оценки и признания их профессиональной деятельности в сфере коммуникаций. Более того, стандарты качества, устанавливаемые и продвигаемые «Серебряным Лучником», становятся определяющими в области связей с общественностью.

В 2011 году премия «Серебряный Лучник» впервые пришла на Дальний Восток, что во многом увеличило шансы местных специалистов заявить о себе на федеральном уровне, войдя в число соискателей Национальной премии. За два года существования регионального конкурса было принято более 80 заявок от авторов проектов, бизнес–сообщества, организаций и госучреждений, а 29 участников были выдвинуты на соискание премии «Серебряный Лучник» от всего дальневосточного округа, 9 из которых вошли в национальный шорт-лист. Представители Дальнего Востока дважды становились лауреатами престижной награды, а уникальная работа «День вулкана» была включена в книгу «50 лучших проектов» по итогам 2011 года.

Организаторы конкурса рассчитывают, что на этот раз регион, который уже познакомился с премией и получил представление обо всех ее преимуществах, будет не менее активен и в адрес жюри поступит еще больше интересных и значимых работ, реализованных в течение 2013 года. К слову, оценку последних возьмут на себя ведущие специалисты Дальнего Востока в области связей с общественностью, а также представители оргкомитета федерального конкурса.

Заявки на соискание региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будут приниматься с 10 октября до 27 декабря на бесплатной основе на почту премии luchnik@agt-dv.ru. Для региональных участников определено четыре номинации: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» и «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни». Победители станут известны в конце января 2014 года. Тогда же состоится презентация их работ и торжественная церемония награждения лауреатов премии, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех тех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.

Десять лучших проектов получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru, сообщила ZRPRESS.Ru Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

