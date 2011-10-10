"РЖД" принимает жалобы от пассажиров-дальневосточников

ОАО «РЖД» проведет на вокзалах Дальневосточной железной дороги специальную акцию «Добро пожаловаться!».

12 октября 2011 года ОАО «РЖД» открывает общественную приемную для пассажиров пригородных электропоездов. Главная цель акции – привлечь внимание пассажиров к проблеме, масштабу и последствиям безбилетного проезда в пригородных поездах, проанализировать пожелания населения в отношении оптимальной стоимости проезда в электричках, обобщить жалобы пассажиров.

Согласно результатам глобального аналитического исследования ВЦИОМ «Почему россияне не платят за проезд», проведенного в июле-августе 2011 года, больше 60% россиян считают, что в электричке за проезд платить необязательно. Соответственно, такое небрежное отношение пассажиров к пригородным поездам стало поводом для выяснения основных причин такого восприятия.

Акты вандализма и безбилетники

ежегодно лишают бюджет

пригородных компаний 4 млрд рублей.



На эту сумму можно приобрести около 50 новых современных электропоездов.

В течение дня на железнодорожных вокзалах Хабаровска и Владивостока с 8:00 и до 20:00 по местному времени все пассажиры смогут выразить свое отношение к проблемам пригородного железнодорожного сообщения, к безбилетникам, высказаться об уровне комфорта в электричках и предложить свои варианты того, как сделать путешествие в пригородных поездах комфортнее и безопаснее.

Для этого пассажирам предложат заполнить специальную анкету, которую можно будет получить у информационных стоек, отмеченных знаком «Добро пожаловаться!». Специалисты ОАО «РЖД» расскажут пассажирам об акции и помогут с заполнением обращения.

Вся собранная в рамках акции информация будет проанализирована и передана ответственным подразделениям ОАО «РЖД».