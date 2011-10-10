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Миноритарный акционер из Финляндии побывал на электростанциях ДГК во Владивостоке и Хабаровске

10 Октября 2011, 15:46 | Дальний Восток

Генеральный директор ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) Михаил ШУКАЙЛОВ 8 октября встретился в Хабаровске с членом Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», финским инвестором Ремес Сеппо ЮХА (на фото).

Они обсудили сегодняшнюю ситуацию и перспективы реализации инвестиционных проектов по развитию генерации в Приморском и в Хабаровском крае. «Миноритарного акционера интересовал, прежде всего, ход газификации владивостокских электростанций, которая осуществляется нами в настоящий момент, - рассказал гендиректор ДГК, - а также работа над проектом строительства Совгаванской ТЭЦ на юго-востоке Хабаровского края, торжественная закладка которой произошла четыре месяца назад. Ее возведение будет идти под руководством РАО ЭС Востока, а эксплуатацию впоследствии должна осуществлять ДГК».

В ходе встречи г-н Юха выразил удовлетворение тем, что реализация намеченных ранее в Дальневосточной генерирующей компании проектов идет и не останавливается, несмотря на передачу активов РАО ЭС Востока в РусГидро и происходящие изменения в составе акционеров. В свою очередь, Михаил Шукайлов сообщил финскому акционеру, что руководство РусГидро подтвердило обоснованность реализации тех проектов, которые были выделены в инвестиционной программе РАО ЭС Востока, куда входит и ДГК.

Накануне встречи Ремес Сеппо Юха посетил Владивостокскую ТЭЦ-2 и Хабаровскую ТЭЦ-3. Имеющий многолетний опыт деятельности в качестве акционера ряда крупных энергетических компаний он положительно оценил состояние дел на электростанциях ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

Досье: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) – четвертая по величине установленной мощности (5 901,6 МВт / 12 639,1 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В компании работают свыше 16 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 7 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха Якутия), 942 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. Доля выработки электроэнергии по объединенной энергосистеме Дальнего Востока 69-74 %. В 2010 году ДГК было выработано 19,85 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 22,44 млн Гкал теплоэнергии.

Автор: Пресс-служба ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
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