Австралийцам приглянулся чукотский уголь

Австралийская угольная компания Tigers Realm Coal Limited рассматривает возможность разработки Амаамского месторождения коксующегося угля на территории Чукотского АО.

Намерения Tigers Realm Coal Limited связаны с положительными результатами поисково-оценочных работ, которые с 2007 года выполнял партнер Tigers Realm Coal LTD – Северно-Тихоокеанская угольная компания.

Вместе с тем месторождение находится в абсолютно неосвоенном районе Берингова моря. В связи с этим, кроме строительства горнодобывающего предприятия, необходимо с нуля создать внешнюю транспортную и энергетическую инфраструктуру, порт для вывоза угля в страны АТР.

В связи с масштабностью проекта срок начала добычи угля на Амаамском месторождении относится на период 2017–2020 годов. Общий объем инвестиций в проект составит 45 млрд руб.