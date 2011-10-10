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Австралийцам приглянулся чукотский уголь
Австралийская угольная компания Tigers Realm Coal Limited рассматривает возможность разработки Амаамского месторождения коксующегося угля на территории Чукотского АО.
Намерения Tigers Realm Coal Limited связаны с положительными результатами поисково-оценочных работ, которые с 2007 года выполнял партнер Tigers Realm Coal LTD – Северно-Тихоокеанская угольная компания.
Вместе с тем месторождение находится в абсолютно неосвоенном районе Берингова моря. В связи с этим, кроме строительства горнодобывающего предприятия, необходимо с нуля создать внешнюю транспортную и энергетическую инфраструктуру, порт для вывоза угля в страны АТР.
В связи с масштабностью проекта срок начала добычи угля на Амаамском месторождении относится на период 2017–2020 годов. Общий объем инвестиций в проект составит 45 млрд руб.
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