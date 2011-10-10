Трудное золото Арктики

Второй геологический форум «Золото северного обрамления Пацифика», прошедший в сентябре в Магадане, был посвящен 110-летию со дня рождения Юрия Александровича БИЛИБИНА – первооткрывателя колымского золота.

Специалисты в области металлогении и геологии золота, горняки-практики, представители исполнительных и законодательных органов России, производители горно-геологического оборудования и эксперты отрасли обсудили специфические проблемы золотодобычи в Арктике и субарктическом поясе – северных районах Российской Федерации.

Организаторами ставшего уже традиционным форума выступили администрация Магаданской области, Магаданское отделение Российского геологического общества (РосГео) и Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, Международное общество геологов, изучающих месторождения полезных ископаемых. Главной темой обсуждения стали проблемы геологии и промышленного освоения месторождений золота северной части Тихоокеанского региона. В рамках форума прошли горно-геологическая конференция, выставка «Геология и горное производство», круглые столы, посвященные актуальным вопросам золотодобычи. Гости побывали на месторождениях серебра и золота "Джульетта", "Ветренское", "Наталка".

– Научно-практический форум для нашей территории имеет огромное значение, – сказал, подведя итоги, губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – На нем был затронут самый широкий круг вопросов, касающихся поиска путей наиболее эффективного решения актуальных задач развития горно-геологического комплекса северных территорий, перспективных для крупномасштабного инвестирования под поиск, разведку и освоение месторождений драгметаллов.

Губернатор подчеркнул, что благодаря усилиям региональных властей на федеральном уровне упрощен порядок согласования документов на ведение геологоразведки и добычи. Кроме того, Министерство природных ресурсов России ввело дифференцированные ставки за экспертизу проектов. Он также обратил внимание участников форума на нерешенные вопросы. По мнению Николая Дудова, необходимо упростить процедуру лицензирования недропользователей. Кстати говоря, администрация Магаданской области разработала и направила в Государственную Думу РФ два законопроекта, затрагивающие интересы отрасли: о добыче золота физическими лицами и об упрощении процедуры лицензирования техногенных месторождений золота.

Глава региона добавил, что, кроме драгоценных металлов, администрация Магаданской области нацелена на разработку и других видов полезных ископаемых:

– Многолетними геологическими исследованиями выявлено, что потенциал области значителен и на многие другие полезные ископаемые. Это медь, молибден, свинец, цинк, железо, редкие металлы: тантал, ниобий. По стоимости минерального сырья в виде разведанных запасов и прогнозных ресурсов ведущее место среди полезных ископаемых занимают нефть, газ и бурый уголь (67,9 % от общей стоимости минеральных ресурсов области). Поэтому вовлечение в освоение разведанных запасов бурых углей и разведка с последующей добычей месторождений нефти и газа имеют огромное значение для социально-экономического развития области. И эта задача для нас в числе приоритетных, – подчеркнул Николай Дудов.

Сопредседатель оргкомитета форума, первый заместитель председателя ДВО РАН академик Александр ХАНЧУК, подводя его итоги, сказал: «Этот форум очень значим. На нем были представлены самые последние достижения в области геологии Дальнего Востока, а также других регионов страны и мира. Одна из важных проблем, которая отражена в итоговой резолюции, – несовершенство законодательства в области недропользования в нашей стране. Глава области совершенно правильно понимает, что в ближайшие годы одной из основ экономического развития области будет добыча золота и других полезных ископаемых. Формат форума, раз в три года, мне кажется очень удачным. За это время накапливается ряд проблем, вопросов, достижений, которые имеет смысл обсудить. Также удачным моментом является то, что было здесь очень мало случайных людей, все участники – реальные специалисты».