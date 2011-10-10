Сиднейский показ Колымы

Делегация Магаданской области, побывавшая в сентябре в Австралии, организовала в Сиднее презентацию территории, провела ряд переговоров и встреч с официальными лицами и деловой элитой.

Межрегиональное взаимодействие сегодня определено как ключевой момент в выстраивании внешнеэкономических отношений между Россией и Австралией. За несколько дней в Сиднее удалось не только внести ясность в картину потенциала Магаданской области, но и наметить конкретные точки соприкосновения между территориями двух стран. И, как ни странно, у Колымы и Австралии оказалось много общего: экономика базируется на добыче полезных ископаемых, освоение земель начиналось с заселения их заключенными, несмотря на расположения в разных полушариях, суша омывается Тихим океаном, и, кроме того, во многом одинаковы социальные приоритеты. Последнее стало понятно на встрече губернаторов Магаданской области Николая ДУДОВА и штата Новый Южный Уэльс Мари БАШИР.

Как рассказала губернатор Нового Южного Уэльса, большое внимание в штате уделяется поддержке материнства и детства, образованию и здравоохранению, а также заботе об аборигенах – коренном населении Австралии. Губернаторы договорились через год встретиться на российской земле и к этому времени проработать вопрос о сотрудничестве университетов.

На переговорах с инвестиционной компанией BluMount capital австралийский бизнес проявил заинтересованность во взаимных капиталовложениях в горную промышленность, совместной разработке месторождений и обмене технологиями. «Австралийцы пока мало занимались вашим регионом. Но мы заинтересованы в совместных проектах по добыче золота, серебра, руды и других минеральных ресурсов. В любом случае, наше присутствие у вас или наоборот – хорошее развитие событий», – считает директор BluMount capital Салида САССИН.

Международная инвестиционно-промышленная выставка достижений в горной отрасли АИМЕКС 2011, в рамках которой и прошла презентация Магаданской области, дала ценный опыт магаданским промышленникам.

– Я увидел здесь много интересного, несмотря на то, что техника и оборудование, которое применяется на наших объектах, также самые передовые. Например, мы нашли трубопроводы, в которых очень нуждаемся. Их износостойкость в 3-5 раз выше наших. Будем заключать контракт и приобретать их. С точки зрения инвестиций тоже есть позитивные результаты, здесь мы успешно провели переговоры об иностранном присутствии при разработке россыпных месторождений в Сусуманском районе. Думаю, эти переговоры будут иметь продолжение», – поделился председатель совета директоров ОАО «Сусуманзолото» Владимир ХРИСТОВ.

На площади 45 тыс. кв. метров в Сиднейском Олимпийском парке более шестисот австралийских и международных представительств из Германии, Канады, Индии, Италии, Польши, Южной Африки и Китая разместили свои экспозиции горного оборудования.

Мурат ГАЛОЕВ, генеральный директор ОАО «Магаданский механический завод», считает, что любое предприятие, которое хочет иметь успех, должно максимально участвовать в отраслевых выставках, которые проводятся и в России, и за рубежом. «Да, это затраты, но они всегда себя оправдают. Пройдя выставочные экспозиции, я взял много полезного для своего предприятия. Появились мысли что-то самим изменить. Есть чему поучиться», – говорит Галоев.

После мирового финансово-экономического кризиса деловые отношения между Австралией и Россией еще не достигли максимума 2008 года, когда взаимный товарооборот превысил $1 млрд. Сегодня правительства делают упор на выстраивание межрегиональных связей. В этом плане инициатива Магаданской области оказалась особенно ценной.

По мнению торгового представителя РФ в Австралии Юрия АЛЁШИНА, визит магаданской делегации, в которую вошли представители администрации и делового сообщества региона, даст толчок развитию сотрудничества, прежде всего, в инвестиционной сфере и в сфере чистых технологий. В частности, в плане переработки угля. «Как я понял из презентации, добыча и переработка угля очень перспективна для Магаданской области. Здесь уже есть несколько проектов, над которыми мы будем работать, и, надеюсь, наши начинания будут иметь продолжение», – прокомментировал Алёшин.

Кроме технологий большой интерес представляет и законодательный опыт Австралии. Процедура получения лицензий на разработку и добычу золота частными лицами выгодно отличается от российских правил.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, председатель Магаданской областной Думы, подтвердил, что в пояснительной записке к законопроекту о вольном приносе магаданские депутаты приводили в пример именно Австралию. «У них существует механизм, по которому турист, уплатив 5 долларов, получает лоточек и может сам попробовать мыть золото. А то, что он намыл, ему тут же конвертируется в денежных знаках, и это привлекает туристов со всего мира. У нас на Колыме это тоже можно сделать. Именно австралийский опыт вольного приноса, в случае успешного прохождения закона, с которым мы мучаемся не один год, можно будет использовать на Колыме», – отмечает Александр Александров.

Несмотря на то, что обеспеченность Австралии минеральными ресурсами в 20 раз выше среднемирового показателя, Колыма для этой страны интересный партнер. Три года назад австралийская делегация приезжала в Магадан. Сегодня взаимное желание сотрудничать не может не принести успеха. Губернатор Магаданской области Николай Дудов рассчитывает на новый виток отношений. «Те возможности, которые мы сегодня демонстрировали отдельным компаниям, и те переговоры, которые здесь проходили, с точки зрения интереса к каменному углю, меди, железу, золоту и серебру, дают нам основания считать, что, продолжая работать в этом направлении, мы можем добиться заключения взаимовыгодных контрактов», – уверен губернатор.

Австралия – это еще один шаг на пути расширения международных связей Магаданской области. Территория ведет активную внешнеэкономическую деятельность. Яркой иллюстрацией тому стало подписание в Сиднее соглашения о разработке Южно-Омолонского железорудного узла с Объединенной горнопромышленной корпорацией. Её директор Чжао ЛИ ЧЖИ рассказал участникам магаданской презентации, что в Магадане он был пять раз, и у него остались очень глубокие впечатления. «В первую очередь хотелось бы отметить богатство природных ресурсов Магаданской области и ее красоту. Также очень привлекательна политика руководства территории в отношении иностранных инвесторов. Это закладывает хорошую базу для сотрудничества», – сказал Чжао Ли Чжи.

В нынешнем году в Магаданской области подписано инвестиционных соглашений на 16 млрд рублей. Это сумма сопоставима с размером годового регионального бюджета. Политика привлечения инвестиций нацелена на интенсивное и эффективное развитие экономики. И встречи, которые состоялись у магаданской делегации в Сиднее, лежат в русле этой политики, помогают воплощению вполне конкретных планов в жизнь.