«Ростелеком» позвонит в ухо

В середине сентября «Ростелеком» объявил о проведении давно ожидавшегося ребрендинга. Новый логотип «Ростелекома» представляет собой трехмерное изображение кириллической буквы «Р», стилизованной таким образом, что вызывает ассоциации с ухом, цвета логотипа: светлый оттенок синего и оранжевый.

Различные цветовые версии логотипа предусмотрены для каждого из направлений деятельности компании: светло-синие «уши» для мобильной связи, оранжевые – для домашней телефонии, зеленые – для широкополосного доступа в Интернет и фиолетовые – для IPTV.

По словам коммерческого директора компании Павла ЗАЙЦЕВА, цветовая гамма выбиралась таким образом, чтобы не вызывать ассоциаций с брендами других крупнейших российских телекоммуникационных операторов. Задача бренда – перепозиционировать «Ростелеком» как универсального оператора связи и четвертого значимого игрока на рынке в ряду с МТС, «Мегафоном» и «Билайном».

До конца этого года «Ростелеком» намерен провести смену корпоративных брендов бывших межрегиональных компаний (МРК) «Связьинвеста», присоединенных к «Ростелекому» в апреле этого года, в том числе ОАО «Дальсвязь». Существующие продуктовые бренды МРК будут заменяться в регионах постепенно, до сентября 2012 года. Ребрендинг будет проходить плавно, чтобы не ухудшить позиции сильных региональных брендов МРК.

Разработка бренда, которой занималась компания TNC. Brends. Ads при участии креативного агентства Leo Burnett, обошлась «Ростелекому» в 12 млн рублей.

Комментируя затраты на проведение ребрендинга, президент «Ростелекома» Александр ПРОВОТОРОВ отметил, что ребрендинг «большой тройки» был «как минимум не дешевле». При этом «Ростелеком» распорядится затратами на ребрендинг более эффективно, рассчитывает он. И «Вымпелком» в 2005 году, и МТС в 2006 году воспользовались услугами агентства Wolff Ollins. «Вымпелкому» услуги этой компании (замена пчелки на черно-желтые полосы) обошлись в $2 млн, телекоммуникационным компаниям АФК «Система» (МТС, «Комстар» и другие перешли на сквозной «яичный» бренд) – примерно в $4 млн.