www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

«Ростелеком» позвонит в ухо

10 Октября 2011, 20:30 | Дальний Восток

В середине сентября «Ростелеком» объявил о проведении давно ожидавшегося ребрендинга. Новый логотип «Ростелекома» представляет собой трехмерное изображение кириллической буквы «Р», стилизованной таким образом, что вызывает ассоциации с ухом, цвета логотипа: светлый оттенок синего и оранжевый.

Различные цветовые версии логотипа предусмотрены для каждого из направлений деятельности компании: светло-синие «уши» для мобильной связи, оранжевые – для домашней телефонии, зеленые – для широкополосного доступа в Интернет и фиолетовые – для IPTV.

По словам коммерческого директора компании Павла ЗАЙЦЕВА, цветовая гамма выбиралась таким образом, чтобы не вызывать ассоциаций с брендами других крупнейших российских телекоммуникационных операторов. Задача бренда – перепозиционировать «Ростелеком» как универсального оператора связи и четвертого значимого игрока на рынке в ряду с МТС, «Мегафоном» и «Билайном».

До конца этого года «Ростелеком» намерен провести смену корпоративных брендов бывших межрегиональных компаний (МРК) «Связьинвеста», присоединенных к «Ростелекому» в апреле этого года, в том числе ОАО «Дальсвязь». Существующие продуктовые бренды МРК будут заменяться в регионах постепенно, до сентября 2012 года. Ребрендинг будет проходить плавно, чтобы не ухудшить позиции сильных региональных брендов МРК.

Разработка бренда, которой занималась компания TNC. Brends. Ads при участии креативного агентства Leo Burnett, обошлась «Ростелекому» в 12 млн рублей.

Комментируя затраты на проведение ребрендинга, президент «Ростелекома» Александр ПРОВОТОРОВ отметил, что ребрендинг «большой тройки» был «как минимум не дешевле». При этом «Ростелеком» распорядится затратами на ребрендинг более эффективно, рассчитывает он. И «Вымпелком» в 2005 году, и МТС в 2006 году воспользовались услугами агентства Wolff Ollins. «Вымпелкому» услуги этой компании (замена пчелки на черно-желтые полосы) обошлись в $2 млн, телекоммуникационным компаниям АФК «Система» (МТС, «Комстар» и другие перешли на сквозной «яичный» бренд) – примерно в $4 млн.

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru