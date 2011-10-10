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Shantui переходит на новый уровень сервисной поддержки
Shantui Construction Machinery Co., Ltd открыла 23 сентября первый авторизованный сервисный центр на базе своего крупнейшего дистрибьютора в России – компании «Техсервис».
Сотрудничество концерна Shantui, производящего специализированную технику по японским технологиям, с «Техсервисом» началось около 6 лет назад. За это время группа «Техсервис» сумела реализовать в России более 1000 единиц техники под брендом Shantui. Благодаря 12 специализированным центрам продаж, география поставок включает в себя как дальневосточные, так и европейские регионы РФ. Представительство «Техсервиса» в КНР значительно облегчает задачи экспорта техники, делая эту процедуру максимально быстрой, позволяющей в кратчайшие сроки удовлетворять заявки российских покупателей.
Однако продажа техники – только часть бизнеса «Техсервиса». Немаловажным при выборе этого партнера являются качество и скорость предоставляемых им услуг гарантийного обслуживания, диагностики и ремонта техники. Как сказал на церемонии открытия сервисного центра Shantui в Хабаровске президент компании «Техсервис» Алексей МАКАРЕНКО, для качественного проведения сервисного ремонта в группе компаний созданы 15 выездных бригад, оснащенных самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием Shantui. Вместе со стационарными производственно-ремонтными базами такой ресурс дает покупателям уверенность в длительности работы техники, в минимизации ее простоев из-за неисправностей или требований технического обслуживания.
Накопленный опыт механиков «Техсервиса» в работе с техникой Shantui позволяет компании предоставлять на нее расширенную гарантию. А открытие сервисного центра – большой шаг в дальнейшем развитии качества предоставляемого сервиса. Его работа дополнительно сократит простои техники, а значит, увеличит доходную базу покупателей, эксплуатирующих Shantui на своих производственных объектах.
– Это действительно важный день, который положит начало новому качеству сервиса техники Shantui, – сказал на открытии центра вице-президент концерна Shantui господин СУНЬ.
С интересом отнеслись к событию и приехавшие на церемонию дальневосточные партнеры «Техсервиса». В частности, генеральный директор ОАО «Корфовский каменный карьер» Дмитрий ЛЕВИН рассказал, что его предприятие сотрудничает с «Техсервисом» на протяжении 8 лет:
– Начинали с другой техники, затем появилась и эта линейка. Shantui у нас на сегодня порядка 5 единиц. Пока только бульдозеры. Хорошая техника. Есть у нее свои преимущества и недостатки, но в соотношении цена–качество она вполне оправдывает свое приобретение даже в наших условиях эксплуатации, которые сложнее, чем у тех же дорожников, имеющих дело с различными видами грунтов. Мы же работаем только со щебнем, что сказывается на сроках износа оборудования.
Самым крупным держателем техники Shantui сегодня является золотодобывающая компания «Дальневосточная», в парке которой больше 40 единиц машин этой марки. Вот как отзывается о ней и о партнерстве с «Техсервисом» генеральный директор предприятия Сергей ДАЙНЕКО:
– Техника заслуживает в основном положительных оценок. Если честно, нам бы хотелось работать на российской технике. И мы пытались приобретать ее, например в Чебоксарах. Не получается! Качество оставляет желать лучшего. Коробки на Т-35, Т-25 «не ходят», двигатели не выдерживают нагрузок. Вот сейчас у нас есть два бульдозера Shantui, которые работают уже 5-й год. На них мы за все это время меняли только ходовую часть, что является плановым ремонтом. Больше никаких претензий. Поэтому, при всем личном патриотизме, приходится увеличивать закупки этой техники. Важным является и то, что «Техсервис» всегда поможет довезти запчасти, что-то доделать, переделать, если надо. Все наши вопросы здесь решаются быстро и качественно, с полным взаимопониманием со стороны руководства центра. Сегодня привезли – завтра забрали, отправили – бульдозер снова в деле. Сотрудничество, которое сегодня есть у наших компаний, могу назвать «сказочным», потому что не всякий и поверит, что в современной России такое может быть.
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