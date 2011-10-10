Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Благовещенский спиртзавод вновь выставили на торги
Имущество Благовещенского спиртзавода, который более двух лет находится в состоянии банкротства, вновь выставили на продажу.
Торги пройдут с 24 октября по 2 ноября на электронной торговой площадке http://lot.-online.ru. Начальная цена лота чуть более 215млн руб., он включает более 40 пунктов – цеха, элеватор, пожарное депо, очистные сооружения, склады и т. д. По условиям торгов каждые сутки стоимость предприятия-банкрота будет снижаться на 17920 тыс. рублей, и ко 2 ноября может составить порядка 53,7 млн рублей. Ранее Благовещенский спиртзавод безуспешно пытались продать за 400 млн рублей. В стадии банкротства находится и другое предприятие алкогольной промышленности Приамурья – «Амурский кристалл». Но, по мнению экспертов, его шанс на быстрое восстановление тоже невелик, поскольку у предприятия нет соответствующей лицензии.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ