www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Moody’s повысило рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка

10 Октября 2011, 20:30 | Дальний Восток

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Services повысило долгосрочные рейтинги Азиатско-Тихоокеанского Банка: рейтинг по международной шкале до В2 с В3 и по национальной шкале до Baa1.ru с Baa2.ru, прогноз стабильный.

Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный рейтинг банка «Not Prime» и рейтинг финансовой устойчивости на уровне «Е+».

Улучшение рейтингов отражает существенное улучшение клиентской базы с марта 2009 года, когда рейтинги были присвоены, а также тот факт, что банк имеет опыт поддержания отличных финансовых показателей. Кроме того, банк показал гибкость в условиях недавнего глобального финансового кризиса, в течение которого избежал сокращения деловой активности и уменьшения клиентской базы.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) занимает 1-е место по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории России. Региональная сеть АТБ включает более 186 отделений в 77 населенных пунктах 15 регионов страны. По результатам работы в 2010 году АТБ занял 30-ю строчку в рейтинге «Самые прибыльные и эффективные банки России» (прибыль за 2010 год по МСФО составила 1 978 266 тыс. рублей. В рейтинге «Самых филиальных банков» за год поднялся на 29-е место (31-е в 2010 году). В 2009-2011 гг. банк трижды лауреат премии журнала «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк России».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru