Moody’s повысило рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Services повысило долгосрочные рейтинги Азиатско-Тихоокеанского Банка: рейтинг по международной шкале до В2 с В3 и по национальной шкале до Baa1.ru с Baa2.ru, прогноз стабильный.

Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный рейтинг банка «Not Prime» и рейтинг финансовой устойчивости на уровне «Е+».

Улучшение рейтингов отражает существенное улучшение клиентской базы с марта 2009 года, когда рейтинги были присвоены, а также тот факт, что банк имеет опыт поддержания отличных финансовых показателей. Кроме того, банк показал гибкость в условиях недавнего глобального финансового кризиса, в течение которого избежал сокращения деловой активности и уменьшения клиентской базы.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) занимает 1-е место по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории России. Региональная сеть АТБ включает более 186 отделений в 77 населенных пунктах 15 регионов страны. По результатам работы в 2010 году АТБ занял 30-ю строчку в рейтинге «Самые прибыльные и эффективные банки России» (прибыль за 2010 год по МСФО составила 1 978 266 тыс. рублей. В рейтинге «Самых филиальных банков» за год поднялся на 29-е место (31-е в 2010 году). В 2009-2011 гг. банк трижды лауреат премии журнала «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк России».