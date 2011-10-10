www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.61 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.8 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Рейтинг: самый влиятельный бизнес-гуру

10 Октября 2011, 20:31 | Дальний Восток

E-xecutive и Harvard Business Review провели опрос «Самый влиятельный бизнес-гуру», преследуя цель не только создать рейтинг западных деловых мыслителей по предпочтениям российской аудитории, но и ответить на вопрос, насколько велик среди членов делового сообщества интерес к феномену «гуру» как таковому. Всего было опрошено 1631 человек.

Исследование состояло всего из трех вопросов. В первом участникам предлагалось отметить трех наиболее значительных с их точки зрения западных бизнес-мыслителей. Бесспорное первое место принадлежит маркетологу Филипу КОТЛЕРУ, который и получил титул самого влиятельного бизнес-гуру по мнению членов Сообщества E-xecutive. Его имя отметили 44,3% участников. За ним с небольшим отрывом следует основатель Microsoft Билл ГЕЙТС – 42,6%. Третье место занял теоретик бизнеса Питер ДРУКЕР – 32%. Также среди лиц, названных участниками опроса, больше всего голосов получили Джэк ТРАУТ (52), Майкл ПОРТЕР (36) и Уоррен БАФФЕТ (26).

Второй вопрос касался трех российских теоретиков или практиков бизнеса, заслуживающих титула «бизнес-гуру». Список получился «олигархическим», а возглавил его узник Бутырской тюрьмы Михаил ХОДОРКОВСКИЙ (за него проголосовали 32,2% участников). На втором месте – Анатолий ЧУБАЙС (12% голосов), а на третьем – Роман АБРАМОВИЧ (11,1%). Единственным исключением в «олигархической» десятке оказался маркетолог Игорь МАНН с 4,3% голосов.

В третьей части выбирался определяющий фактор при ответе на первые два вопроса. 47,3% респондентов назвали «реальные достижения в бизнесе», 35,3% – «возможность использовать идеи гуру в развитии собственной карьеры/бизнеса», а 15,4% отметили «передовую идею». В числе других критериев чаще всего назывались «масштаб личности, харизма, способность увлечь», «системность, логичность мышления», «правильность мировоззрения» и «способность начать бизнес с нуля».

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru