Рейтинг: самый влиятельный бизнес-гуру

E-xecutive и Harvard Business Review провели опрос «Самый влиятельный бизнес-гуру», преследуя цель не только создать рейтинг западных деловых мыслителей по предпочтениям российской аудитории, но и ответить на вопрос, насколько велик среди членов делового сообщества интерес к феномену «гуру» как таковому. Всего было опрошено 1631 человек.

Исследование состояло всего из трех вопросов. В первом участникам предлагалось отметить трех наиболее значительных с их точки зрения западных бизнес-мыслителей. Бесспорное первое место принадлежит маркетологу Филипу КОТЛЕРУ, который и получил титул самого влиятельного бизнес-гуру по мнению членов Сообщества E-xecutive. Его имя отметили 44,3% участников. За ним с небольшим отрывом следует основатель Microsoft Билл ГЕЙТС – 42,6%. Третье место занял теоретик бизнеса Питер ДРУКЕР – 32%. Также среди лиц, названных участниками опроса, больше всего голосов получили Джэк ТРАУТ (52), Майкл ПОРТЕР (36) и Уоррен БАФФЕТ (26).

Второй вопрос касался трех российских теоретиков или практиков бизнеса, заслуживающих титула «бизнес-гуру». Список получился «олигархическим», а возглавил его узник Бутырской тюрьмы Михаил ХОДОРКОВСКИЙ (за него проголосовали 32,2% участников). На втором месте – Анатолий ЧУБАЙС (12% голосов), а на третьем – Роман АБРАМОВИЧ (11,1%). Единственным исключением в «олигархической» десятке оказался маркетолог Игорь МАНН с 4,3% голосов.

В третьей части выбирался определяющий фактор при ответе на первые два вопроса. 47,3% респондентов назвали «реальные достижения в бизнесе», 35,3% – «возможность использовать идеи гуру в развитии собственной карьеры/бизнеса», а 15,4% отметили «передовую идею». В числе других критериев чаще всего назывались «масштаб личности, харизма, способность увлечь», «системность, логичность мышления», «правильность мировоззрения» и «способность начать бизнес с нуля».