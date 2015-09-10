Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спрос на кредитование в России пошел вверх
Потенциальные заемщики адаптировались к новым экономическим реалиям
Спрос на кредитование во II квартале 2015 года начал восстанавливаться в ответ на снижение банками ставок, говорится в отчете Центробанка, который регулятор готовит по результатам ежеквартального опроса 58 крупнейших игроков.
По данным ЦБ, к июлю средняя ставка по рублевым кредитам для компаний снизилась на 2,2 п. п. до 15,4% годовых, для граждан – на 1,4 п. п. до 13,3% годовых по ипотеке, на 5,8 п. п. до 16,2% годовых – по потребительским автокредитам, пишут «Ведомости».
Быстрее всего спрос растет на долгосрочные потребительские кредиты. Меньше всего спрос на ипотечные кредиты. Локальный минимум спроса на ипотеку банки прошли в марте, пишет ЦБ, после чего спрос нарастал в течение всего II квартала, но медленнее, чем ожидали банкиры. Такие предпочтения – следствие сокращения доходов населения, констатирует регулятор, это отбивает интерес к покупке жилой недвижимости, несмотря на снижение цен, рост предложения на первичном и вторичном рынках.
Основной источник восстановления ипотечного кредитования – госпрограмма субсидирования ипотеки, введенная в марте, указывает аналитик Fitch Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, без нее новая выдача бы практически остановилась. К концу II квартала, по данным ЦБ, благодаря программе было выдано 38% всех кредитов – 52 тыс. ссуд на 90 млрд рублей.
Несмотря на значительное увеличение спроса (у Газпромбанка +287% в мае к предыдущему месяцу, +67% в июне), восстановление происходит медленнее, чем ожидалось, говорит замначальника департамента розничных продуктов Газпромбанка Юлия ЕЛСУКОВА, по итогам II квартала план по выдаче ипотеки с господдержкой выполнен на 32%. Основной сдерживающий фактор: многим заемщикам не хватает денег на первоначальный взнос. Негативные изменения в экономике заставили потенциальных ипотечных заемщиков отложить покупку до стабилизации ситуации, добавляет представитель ВТБ24. За полгода ВТБ24 выдал около 50% от объемов 2014 года, по итогам года планирует достигнуть 60–65%, уточняет он.
«Для принятия решения об ипотеке клиенты должны быть более-менее уверены в уровне своего дохода на более длительный период, чем, скажем, по потребительскому кредиту. Цена ошибочного решения здесь велика», – считает руководитель дирекции розничного бизнеса банка «Уралсиб» Алексей АШУРКОВ. Представитель Сбербанка указал, что за счет программы субсидирования банк превысил прогнозы по выдаче ипотеки, сделанные в конце 2014 года.
Кредитование в целом восстанавливается, потенциальные заемщики адаптировались к новым экономическим реалиям и решили не откладывать покупки, замечает Елсукова. В 2015 году банки выдавали в среднем половину прошлогоднего объема, но в июне выдачи достигли 66%, что подтверждает восстановление спроса, говорит Елена МИКАЛИЕВА из Бинбанка.
Во II квартале обращений для получения кредита наличными было вдвое больше и их все больше, констатируют в пресс-службе ВТБ24: «Мы не ожидаем в дальнейшем сохранения таких же темпов, но рассчитываем на дальнейший рост. Говорить пока о полном восстановлении рынка преждевременно». Девальвация рубля не оказывала влияния на спрос, уверяет Елсукова: рост курса валют для некоторых клиентов стимулирующий фактор – вложения в недвижимость рассматриваются как защита сбережений. «Мы также не ощутили особого влияния девальвации рубля на спрос», – говорит зампред правления Райффайзенбанка Андрей СТЕПАНЕНКО: и в июле, и в августе выдачи медленно, но растут.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- Качественный risk-cost ОТП Банка
- Бинбанк зачислил первые стипендии студентам на Дальнем Востоке
- В Амурской области Сбербанк упрощает оплату коммунальных платежей
- В Комсомольске-на-Амуре прошла первая дальневосточная конференция по социальным сетям
- Правительство Сахалина совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого бизнеса региона
- Спрос на кредитные карты у приморцев вырос в среднем на 20%
- ВТБ финансирует Дальневосточную генерирующую компанию
- Сбербанк наращивает объемы выдачи кредитов агропромышленному комплексу
- Жителей Владивостока Сбербанк приглашает на "Зеленый марафон"
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей