Спрос на кредитование в России пошел вверх

Потенциальные заемщики адаптировались к новым экономическим реалиям

Спрос на кредитование во II квартале 2015 года начал восстанавливаться в ответ на снижение банками ставок, говорится в отчете Центробанка, который регулятор готовит по результатам ежеквартального опроса 58 крупнейших игроков.

По данным ЦБ, к июлю средняя ставка по рублевым кредитам для компаний снизилась на 2,2 п. п. до 15,4% годовых, для граждан – на 1,4 п. п. до 13,3% годовых по ипотеке, на 5,8 п. п. до 16,2% годовых – по потребительским автокредитам, пишут «Ведомости».

Быстрее всего спрос растет на долгосрочные потребительские кредиты. Меньше всего спрос на ипотечные кредиты. Локальный минимум спроса на ипотеку банки прошли в марте, пишет ЦБ, после чего спрос нарастал в течение всего II квартала, но медленнее, чем ожидали банкиры. Такие предпочтения – следствие сокращения доходов населения, констатирует регулятор, это отбивает интерес к покупке жилой недвижимости, несмотря на снижение цен, рост предложения на первичном и вторичном рынках.

Основной источник восстановления ипотечного кредитования – госпрограмма субсидирования ипотеки, введенная в марте, указывает аналитик Fitch Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, без нее новая выдача бы практически остановилась. К концу II квартала, по данным ЦБ, благодаря программе было выдано 38% всех кредитов – 52 тыс. ссуд на 90 млрд рублей.

Несмотря на значительное увеличение спроса (у Газпромбанка +287% в мае к предыдущему месяцу, +67% в июне), восстановление происходит медленнее, чем ожидалось, говорит замначальника департамента розничных продуктов Газпромбанка Юлия ЕЛСУКОВА, по итогам II квартала план по выдаче ипотеки с господдержкой выполнен на 32%. Основной сдерживающий фактор: многим заемщикам не хватает денег на первоначальный взнос. Негативные изменения в экономике заставили потенциальных ипотечных заемщиков отложить покупку до стабилизации ситуации, добавляет представитель ВТБ24. За полгода ВТБ24 выдал около 50% от объемов 2014 года, по итогам года планирует достигнуть 60–65%, уточняет он.

«Для принятия решения об ипотеке клиенты должны быть более-менее уверены в уровне своего дохода на более длительный период, чем, скажем, по потребительскому кредиту. Цена ошибочного решения здесь велика», – считает руководитель дирекции розничного бизнеса банка «Уралсиб» Алексей АШУРКОВ. Представитель Сбербанка указал, что за счет программы субсидирования банк превысил прогнозы по выдаче ипотеки, сделанные в конце 2014 года.

Кредитование в целом восстанавливается, потенциальные заемщики адаптировались к новым экономическим реалиям и решили не откладывать покупки, замечает Елсукова. В 2015 году банки выдавали в среднем половину прошлогоднего объема, но в июне выдачи достигли 66%, что подтверждает восстановление спроса, говорит Елена МИКАЛИЕВА из Бинбанка.

Во II квартале обращений для получения кредита наличными было вдвое больше и их все больше, констатируют в пресс-службе ВТБ24: «Мы не ожидаем в дальнейшем сохранения таких же темпов, но рассчитываем на дальнейший рост. Говорить пока о полном восстановлении рынка преждевременно». Девальвация рубля не оказывала влияния на спрос, уверяет Елсукова: рост курса валют для некоторых клиентов стимулирующий фактор – вложения в недвижимость рассматриваются как защита сбережений. «Мы также не ощутили особого влияния девальвации рубля на спрос», – говорит зампред правления Райффайзенбанка Андрей СТЕПАНЕНКО: и в июле, и в августе выдачи медленно, но растут.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.