Долги дальневосточной энергетики рефинансирует банк ВТБ

АО «РусГидро» и банк ВТБ на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает рефинансирование кредитного портфеля «дочки» «РусГидро» - ПАО «РАО ЭС Востока», повышение инвестиционной привлекательности «РусГидро» и поиск стратегических инвесторов для участия в уставном капитале гидрогенерирующей компании.

Подписи под документом поставили президент ВТБ Андрей КОСТИН и генеральный директор «РусГидро» Евгений ДОД.

В соответствии с соглашением ВТБ предоставит «РусГидро» финансирование на сумму 85 млрд рублей через допэмиссию с заключением 5-летнего форвардного контракта. В результате сделки ВТБ получит до 20% акций «РусГидро». Также ВТБ готов оказать содействие «РусГидро» в повышении инвестиционной привлекательности, в том числе путем улучшения финансового состояния, и осуществлять совместные действия по поиску стратегических инвесторов.

Со своей стороны «РусГидро» намерено совместно с ВТБ реализовывать мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, а также обеспечивать оптимизацию расходов и, как следствие, рост чистой прибыли «РусГидро», как основы для повышения дивидендной доходности.

Для исполнения соглашения стороны намерены заключать отдельные договоры по каждому проекту. Минэнерго должно внести в правительство РФ проект указа президента РФ о дополнительной эмиссии акций «РусГидро». Минэкономразвития уже согласовало этот документ.

Согласно документу, ВТБ приобретет акции «РусГидро» на 85 млрд рублей для рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока». Итоговая доля банка в «РусГидро» составит около 18%. При этом доля государства в капитале «РусГидро» не должна оказаться менее 50% плюс 1 акция (в настоящее время 66,84%). По итогам допэмиссии «РусГидро» также получит бюджетные ассигнования от Якутии (1 млрд рублей) и миноритарный пакет ПАО «ДЭК». Кроме того, компания приобретет в обмен на свои акции 99,99% ценных бумаг АО «ДВЭУК» с активами на 64 млрд рублей и незавершенным строительством, которые находятся в федеральной собственности.

Группа «РусГидро» - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - более 38 ГВт, включая электрические мощности «РАО ЭС Востока», а также Богучанскую ГЭС.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.