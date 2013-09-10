Стратегические рыбодобывающие активы на Дальнем Востоке оказались в руках иностранцев

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ заявил сегодня в Иркутске, что ФАС выявила японских и американских участников в рыбодобывающих компаниях Дальнего Востока, сообщает агентство Прайм.

Ранее аналогичное заявление было сделано в отношении китайских компаний. В прошлом году китайская компания Pacific Andes была замечена в скупке российских добывающих судов.

- Присутствие иностранных компаний выявлено практически во всех рыбодобывающих компаниях, работающих на Дальнем Востоке, - отметил Игорь Артемьев. – Иностранные представители работали в том числе через различные ассоциации компаний, ведущих промысел рыбы. Через эти ассоциации компании сговаривались о завышенных ценах на поставки рыбы и морепродуктов на российский рынок.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.