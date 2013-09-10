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Стратегические рыбодобывающие активы на Дальнем Востоке оказались в руках иностранцев
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ заявил сегодня в Иркутске, что ФАС выявила японских и американских участников в рыбодобывающих компаниях Дальнего Востока, сообщает агентство Прайм.
Ранее аналогичное заявление было сделано в отношении китайских компаний. В прошлом году китайская компания Pacific Andes была замечена в скупке российских добывающих судов.
- Присутствие иностранных компаний выявлено практически во всех рыбодобывающих компаниях, работающих на Дальнем Востоке, - отметил Игорь Артемьев. – Иностранные представители работали в том числе через различные ассоциации компаний, ведущих промысел рыбы. Через эти ассоциации компании сговаривались о завышенных ценах на поставки рыбы и морепродуктов на российский рынок.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Так вован же активно агитирует иностранный бизнес прийти в РФ. Вот они и пришли, коль приглашали. Что опять что то не так?Снова иностранцы виноваты? Бензин тоже они-негодяи скупают и цена растёт от них? А не масковских ли упырей рук дело?