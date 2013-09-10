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Стратегические рыбодобывающие активы на Дальнем Востоке оказались в руках иностранцев

10 Сентября 2013, 18:34 | Дальний Восток

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ заявил сегодня в Иркутске, что ФАС выявила японских и американских участников в рыбодобывающих компаниях Дальнего Востока, сообщает агентство Прайм.

Ранее аналогичное заявление было сделано в отношении китайских компаний. В прошлом году китайская компания Pacific Andes была замечена в скупке российских добывающих судов. 

- Присутствие иностранных компаний выявлено практически во всех рыбодобывающих компаниях, работающих на Дальнем Востоке, - отметил Игорь Артемьев. – Иностранные представители работали в том числе через различные ассоциации компаний, ведущих промысел рыбы. Через эти ассоциации компании сговаривались о завышенных ценах на поставки рыбы и морепродуктов на российский рынок.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: ФАС  рыбодобыча 



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Комментарии

  • приморский07:12, 11.09.2013#

    Так вован же активно агитирует иностранный бизнес прийти в РФ. Вот они и пришли, коль приглашали. Что опять что то не так?Снова иностранцы виноваты? Бензин тоже они-негодяи скупают и цена растёт от них? А не масковских ли упырей рук дело?

  • Помню09:59, 11.09.2013#

    Итак, эффективные менеджеры просто сдают страну! Без вооруженных конфликтов. Это разве не война?!

  • Псевдоним10:16, 13.09.2013#

    это геноцид называется

  • Неедрос10:15, 13.09.2013#

    Слава Едриллам!

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