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Дальневосточная распредкомпания планирует занять 1,645 млрд рублей

10 Сентября 2013, 16:27 | Дальний Восток

ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК, входит в состав холдинга "РАО ЭС Востока") объявило  конкурсы на привлечение 4 револьверных кредитов с общим лимитом 1,645 млрд рублей.

Конкурсы будут проводиться на электронной торговой площадке "РАЭ ЭС Востока".

Кредиты на 419 млн и 399 млн рублей должны быть предоставлены до 30 ноября 2013 года, кредиты на 400 млн и 427 млн рублей – до 27 декабря 2013 года.

Цель привлечения средств – финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности компании.

Согласно условиям аукциона, срок действия четырех кредитов (начальная (максимальная) ставка – не более 12% годовых) составляет 2 года с момента подписания контракта.

Вскрытие конвертов назначено на 7 октября, рассмотрение предложений и подведение итогов – 18 октября.

ДРСК на 100% принадлежит ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), которое, в свою очередь, на 52,07% принадлежит "РусГидро" (1,04% - прямой контроль, 51,03% - косвенный контроль через ОАО "РАО ЭС Востока").

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ДРСК  конкурс  кредиты 



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