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Дальневосточная распредкомпания планирует занять 1,645 млрд рублей
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК, входит в состав холдинга "РАО ЭС Востока") объявило конкурсы на привлечение 4 револьверных кредитов с общим лимитом 1,645 млрд рублей.
Конкурсы будут проводиться на электронной торговой площадке "РАЭ ЭС Востока".
Кредиты на 419 млн и 399 млн рублей должны быть предоставлены до 30 ноября 2013 года, кредиты на 400 млн и 427 млн рублей – до 27 декабря 2013 года.
Цель привлечения средств – финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности компании.
Согласно условиям аукциона, срок действия четырех кредитов (начальная (максимальная) ставка – не более 12% годовых) составляет 2 года с момента подписания контракта.
Вскрытие конвертов назначено на 7 октября, рассмотрение предложений и подведение итогов – 18 октября.
ДРСК на 100% принадлежит ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), которое, в свою очередь, на 52,07% принадлежит "РусГидро" (1,04% - прямой контроль, 51,03% - косвенный контроль через ОАО "РАО ЭС Востока").
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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