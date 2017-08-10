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Приморье пролетает мимо азиатской кассы
10 Августа 2017, 14:47 | Дальний Восток
Россия на Дальнем Востоке не только долго запрягает, но, похоже, даже еще не решила в какую сторону поедет. Если куда-то вообще поедет...
Пока на Дальнем Востоке России к перспективнейшим территориям опережающего развития годами и с превеликим трудом только пробивались дорожники, а экономический чудо-инструмент свободный порт, который теперь размазали почти на всю территорию ДФО, судорожно пытается доказать свою нужность и жизнеспособность, буквально рекрутируя в ряды резидентов даже кафе, прачечные и фасовщиков орешков, вокруг - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и, в частности, Северо-Восточной Азии (короче, под боком) - один за другим продолжают зарождаться весьма схожие проекты «развития территорий», которые, правда, имеют одну удивительную для нас особенность - они почти мгновенно начинают реализовываться, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Впрочем, будем честны, и у нас тоже есть такие проекты. Те, которые освятил своим личным вниманием президент. Хороший то ли толчок, то ли пинок сразу запускает даже самые трудные мегастройки. Но сути проблемы это не меняет.
Недавно автору этих строк довелось побывать в небольшом (население с полмиллиона человек), но полном экономических амбиций южнокорейском городе Поханг. Насчет амбиций тут вовсе нет преувеличений.
Главный город как минимум
В городе проходила международная конференция для руководителей компаний и территорий «Экономическое развитие через сотрудничество стран Северо-Восточной Азии», где были представлены делегации из Китая, Монголии, Японии, России и собственно Республики Корея. Но это еще что! У местного мэра есть скромненькая такая программка «Стабильное развитие! Поханг - главный город Восточного моря». Как вам? Восточным морем корейцы, напомню, называют Японское. Отцам-основателям свободного порта Владивосток подобные слоганы, пожалуй, даже в самых нескромных снах не приснятся.
Вкратце о сути этих самых корейских амбиций. Поханг, кстати не без помощи правительства страны, хочет перехватить инициативу у других портов восточного побережья Кореи и реально стать самым крупным транспортно-логистическим узлом с выходом на Японию, Китай, Монголию, Россию и далее по списку. И упорно по этому пути движется. Вот у нас, скажем, в свободном порту Владивосток уже как минимум пара резидентов только заявили о планах построить большие рыбные терминалы с холодильниками. А сколько лет уйдет на согласование и строительство? А в Поханге такие уже построили. За год. Мощные и современные. И хитро так намекают на то, что неплохо бы сюда завернуть российскую (!) рыбу из порта-конкурента Пусана. Или у нас в Дальневосточном регионе как минимум с десяток проектов строительства новых портов и расширения или модернизации действующих по кабинетам годами гуляет. А в Поханге федеральные власти (!) за счет госбюджета (!) день за днем отвоевывают у моря обширные площади и строят новые причалы будущего громадного порта. Обустраивают территории и подводят коммуникации. И заходи кто хочет, перегружай что хочешь за сущие гроши (на зависть, поверьте, даже нашим СПВ и ТОРам) арендной платы.
Вот для того, чтобы все это работало максимально эффективно, корейцам позарез нужны прочные связи с российскими портами, да и в целом с транспортниками. К примеру, мэр города ЛИ Канг Док спит и видит, как бы запустить паром Поханг - Владивосток с туристами на борту. Здесь уже почти достроили большущий пассажирский терминал. А местные бизнесмены рисуют многоугольные схемы транспортных коридоров в разных вариациях, одним из углов которых неизменно выступают те же Владивосток, Находка, Зарубино… Есть, например, у корейцев задумка возить грузы с юга Китая (порт Далянь захлебывается от потоков) морем, потом через всю Корею в Поханг и далее на Приморье. Или из Японии и с части территории Республики Корея в Поханг и дальше на Зарубино и через Китай и Монголию с выходом на Транссиб и далее в Европу. Как вам громадье планов? Конфигураций таких масса. Кстати, Китай свои грузы по части этого пути (пока, увы, без России) уже возит. Между прочим это и есть один из коридоров китайского мегапроекта «Один пояс - один путь» (об этом чуть ниже), по сравнению с объемами которого столь долго прокладываемые приморские коридоры «Приморье-1,2» кажутся лишь жалкими струйками в плохо закрученном кране.
Российская делегация приехала в Поханг фактически с пустыми руками. Представленные проекты были мелкими, невзрачными и, увы, далеко не свежими. Все это многие из собравшихся наверняка слышали не раз. Короче, нам предложить на этих праздниках инвестжизни либо нечего, либо просто неохота. А угнаться за чужими проектами с нашими скоростями - это просто нереально.
Соглашусь с возражениями, что наверняка не все проекты корейцев однозначно выгодны или даже реалистичны, но как-то не очень приятно слушать стенания зарубежных партнеров о том, что им в России часто даже просто не к кому обратиться, чтобы рассказать о своих планах. Закатить торжественный ужин по причине приезда зарубежной делегации - это пожалуйста, а чтобы проекты хотя бы полистать… С этим были и остаются большие проблемы.
Уже в торжественной части вышеуказанного форума на большой экран вывели картинку с цитатами из речей руководителей четырех стран-участниц. На самом верху в почетном обрамлении оказался наш президент Владимир ПУТИН. То ли как универсальный ключ к дверям российских чиновников всех уровней, то ли как последний аргумент гиперактивных корейцев. Посмотрим, сработает ли.
Китайская грамота
Теперь о Китае. Тут тема китайских инвестиций «мимо кассы» и упущенных возможностей просто безгранична. Из относительно свежего. В мае в Пекине прошел форум международного сотрудничества «Один пояс и один путь», в котором приняли участие лидеры многих стран мира и руководители международных организаций. В том числе и делегация России на самом высоком уровне. И неспроста. Именно в Пекине были заданы новые импульсы взаимного развития государств и народов, проживающих на территориях вдоль «Одного пояса и одного пути». Включая, если кто не в курсе, и Россию.
А чуть позже, уже в начале лета, в Москву приехал председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН, что в очередной раз подтвердило: китайцы, пускай даже по каким-то там тайным стратегическим соображениям, очень хотят дружить с Россией. А когда посыпались сообщения о подписанных меморандумах и даже полноценных контрактах, так и вообще от сердца в очередной раз отлегло. Миллиард сюда, миллиард туда… Красота! Так и хочется язык высунуть в сторону «санкционных» злопыхателей из-за океана или где они там еще окопались?..
Конечно, в Китае можно также легко найти целую кучу проблем, которые мешают жить и развиваться даже такой динамичной стране. И бюрократии там своей хватает, и с коррупцией там приходится бороться в рамках общегосударственных программ… Но темпы Поднебесная набрала такие, что даже серьезные проблемы, кажется, буквально наматываются на колеса огромной несущейся вдаль машины. Не без помех, но общей картины не меняют.
Увы, в наших землях ситуация несколько иная. Тут никакие машины вдаль явно не мчатся и никакие проблемы на колеса не наматывают. Скорее просто вязнут в извечной бюрократической жиже. Эксперты очень уж сильно засомневались, что дорога для китайских инвестиций в России будет усеяна розовыми лепестками. При этом констатируется, что - цитируем интернет-издание «Вести. Экономика»: «для китайских инвесторов были подготовлены действительно выгодные предложения и объекты, но из-за бюрократии, особенно с российской стороны, их реализация значительно затягивается. Оказалось, что Китаю очень сложно работать с российскими чиновниками». Не открытие, конечно, но факт, как говорится, налицо.
Только с ходу можно назвать с десяток хотя бы самых крупных проектов, которые пока так и стоят как вкопанные. И проекты скоростных дорог стоят, и добыча газа на Чаяндинском месторождении стоит, и с трубопроводом «Сила Сибири» нет ясности. Мост через Амур с нашей стороны долго стоял памятником чудовищной нерасторопности.
Но это мегапроекты, скажете, и там чуть ли не небесные силы за все отвечают, со своими глобальными интересами и задачами. Пусть так. Но на местах ситуация часто еще хуже. Тут порой вообще не пускают китайцев даже с деньгами на порог многочисленных кабинетов учреждений, созданных для «поддержки и продвижения» инвестиций, экпорта, импорта и всего остального, а если пускают, то устраивают в лучшем случае показушные посиделки, которые заканчиваются групповыми фото и пафосным пресс-релизом. После чего чиновничий долг считается исполненным.
За пиар ответишь
Будучи медийной компанией, которая выпускает деловые СМИ, Издательская компания «Золотой Рог» наладила тесные отношения с китайскими коллегами. Ну мы и рады стараться, материалами их снабжать. Хотите - экономические чудеса свободного порта, хотите - производственное волшебство ТОРов. Все это китайские СМИ с удовольствием печатают. Китайский бизнес и повелся. И что, как вы думаете, в итоге? А в итоге журналистам компании самим пришлось к примеру искать для китайцев местных производителей кондитерских изделий, соевого масла, курятины… Был у нас даже заезжий гость, который хотел изучить вопрос о покупке крупной китайской фармкомпанией отелей «Хаятт», от которых все уже шарахаются, как от лепрозориев. Единственная помощь, которую ему оказали в «профильной» госструктуре, - дали яркий проспект. Естественно, на русском…
Увы, места рассказать о злоключениях японского и пр. бизнеса в наших землях уже нет. Но, поверьте, упущенных возможностей и здесь хватает.
Ездить многочисленным делегациям по европам или тропическим странам «в рамках изучения опыта» - оно, конечно, приятнее, чем на местах встречать суетливых азиатских бизнесменов. Но фактически сегодня Россия проигрывает гонку за китайские (азиатские) деньги. Им есть куда вкладывать свои юани. И в мире куча мест, где эти юани встретят с распростертыми руками. Китайцы еще возятся с нами только потому, что кроме собственно экономики есть еще и геополитика. Если Россия наконец-то не сядет вместе со всем миром учить «китайскую грамоту», то в один далеко не прекрасный момент точно может оказаться в изоляции. Причем в которую мы успешно загоняем себя сами. И без всяких санкций.
Андрей ПОСЬЕТЦЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: рыба КНР си цзиньпин пиар вэф свободный порт пусан порт холодильник китай СМИ Хаятт Путин тор поханг инвестиции
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