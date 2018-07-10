"Газпром" успеет с заводом в Приморье

Проект «Владивосток СПГ» переформатирован в очередной раз

Ежегодная пресс-конференция после годового собрания акционеров ПАО «Газпром» на этот раз прошла в Санкт-Петербурге, где теперь находится штаб-квартира корпорации. Сюда перебралась основная часть сотрудников из Москвы. Небоскреб Лахта Центра, будущей резиденции «Газпрома», обещают сдать досрочно - в декабре 2018 года. А пока акционеров собрали в Экспоцентре северной столицы.

Скажем сразу, несмотря на всяческие негативные прогнозы аналитиков о падении добычи, экспорта на фоне проблемных отношениях с Евросоюзом, российской корпорации удалось нарастить и то, и другое.

Западный ветер лишь ускоряет «Газпром»

«Группа «Газпром» является мировым лидером по запасам природного газа, объему его добычи и поставок на международный рынок. Единая система газоснабжения, которую эксплуатирует и развивает «Газпром», не знает равных по масштабам и технической оснащенности. Мы создали крупнейший в России электроэнергетический холдинг, ставший лидером по установленной мощности и первым по производству электроэнергии среди российских компаний тепловой генерации. Мы вывели наше нефтяное подразделение - компанию «Газпром нефть» - в тройку лидеров нефтяной отрасли страны и выступили пионерами освоения российского арктического шельфа, обеспечив круглогодичную отгрузку нефти по Северному морскому пути…», - уверенно докладывал акционерам председатель правления Алексей МИЛЛЕР.

И действительно, выручка от продаж увеличена за год на 7,1% и составила 6,5 трлн рублей. Правда, чистая прибыль «Газпрома» по МСФО уменьшилась почти на четверть - до 714,3 млрд рублей. Аналитики, кстати, сами могут изучить финансовую отчетность компании, опубликованную на сайте. В отличие от многих российских корпораций «Газпром», надо отдать должное, - действительно открытая публичная компания.

Коротко назовем главные причины падения прибыли. Связано это не только с убытком по курсовым разницам – как доллар прыгал в прошлом году, мы видели сами, налицо - потери почти у всего российского экспорта. «Газпрому» же в последние месяцы года пришлось отвлечь средства на формирование резерва на выплаты Украине по скандальному решению Стокгольмского суда.

Пока это решение заморожено встречным иском российской стороны о расторжении договора на транзит через Украину. И глава «Газпрома» на пресс-конференции демонстрировал само спокойствие, отвечая на панические вопросы блогеров о возможных арестах имущества «Газпрома» за рубежом. Мол, пусть Украина вначале докажет, почему «Газпром» должен перекачивать газ через ее территорию. А в 2019 году доказывать будет трудно.

Команде Миллера действительно есть чем гордиться. Да, акционерам в этом году будет выплачено меньше – по 8,04 рубля на акцию, на что уйдет около 27% чистой прибыли. Напомним, что в годы кризиса для госкорпораций страны была установлена норма – 50% прибыли отчислять на дивиденды. Читай, в бюджет. Но для «Газпрома» и «Транснефти» в этом году сделали исключения. Компании проходят пик инвестиционной программы, реализуя целый ряд масштабных, на перспективу, стратегических проектов. Впрочем, по объему выплат дивидендов «Газпром» и так впереди всех энергетических компаний страны.

Народный вопрос

По традиции пресс-конференцию открыл бессменный, вот уже 10 лет, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ. Ему, как правило, задают самый «народный» вопрос. На этот раз – о расширении сети газозаправочных станций в России и газовых автомобилях. Газомоторное топливо в России, по данным Минпромторга, сегодня используют более 100 тыс. автомобилей. Капля в 45-миллионном автопарке страны.

Виноваты в этом, конечно, СМИ. По мнению Виктора Алексеевича, мало агитируют за газовые автомобили. Глава совета директоров «Газпрома» убежден, что через 30 лет запасы нефти будут исчерпаны, а газ останется. И мы к этому должны быть готовы.

Козыри за газовое топливо весомые. Экологично – выбросы в 2 раза меньше, что особенно важно для общественного автопарка городов. Доступно - наличие газовых АЗС во всех крупных городах, причем оборудование - российского производства. Безопасно – удалось решить проблему предотвращения взрыва газа. И наконец, экономно. Виктор Зубков привел пример агрохолдинга, который при переходе на газ сэкономил 50% затрат.

Но для реального перехода на голубое топливо необходимо производство автомобилей. Минпромторг поддержал инициативу «Газпрома». На ближайшие 3 года продлена программа субсидирования развития газомоторного транспорта в России. До этого года субсидировались лишь закупки автобусов, техники для ЖКХ, грузовиков и самосвалов до 11 тонн. Потому субсидии в основном получали «КамАЗ» и «ГАЗ».

С этого года впервые в госпрограмму включили легковые автомобили, работающие на природном газе. Уже в прошлом году автопроизводитель Ford Sollers представил опытно-промышленную партию автомобилей Ford Focus LPG, которые оснащены газобаллонным оборудованием для сжиженной пропан-бутановой смеси. А «АвтоВАЗ» на ижевском заводе начал серийное производство «гибридов» Lada Vesta со значком CNG, что означает использование бензина и сжатого природного газа. «Газпром» прогнозирует на 10 лет увеличение количества газомоторных автомобилей в России до 500 тыс. штук.

«Владивосток СПГ» вернулся

Нас, дальневосточников, в первую очередь волнует восточное направление корпорации. Проекты «Газпрома» на Дальнем Востоке - это развитие территорий, рабочие места, зарплата, карьера для молодых и налоги в региональные бюджеты. Европейский уклон во взглядах управленцев не только правительства, но и крупнейших корпораций страны все еще чувствуется. Но рынок Азиатско-Тихоокеанского региона игнорировать уже невозможно.

72% мирового спроса на тот же СПГ приходится на АТР. 45% мощностей сжиженного газа - тоже здесь. А у России за 18 лет мощностей на Востоке, помимо Сахалина, не прибавилось. Потому вопрос журналиста Издательской компании «Золотой Рог» к Алексею Миллеру касался проекта «СПГ Владивосток».

- Год назад вы заявили, что «Газпром» возвращается к проекту «СПГ Владивосток» в новом формате – производство газомоторного топлива для заправки судов. В последние годы в международных портах резко ужесточаются нормы выброса с судов. В соседних странах начался переход флота на газовое топливо как более экологичное. За 2-3 года в АТР будет сформирован рынок поставок такого топлива. И Россия опять рискует опоздать к разделу нового рынка. Когда же начнется строительство завода в Приморском крае?

- Если говорить о сроках строительства, то это 2020 год. Раньше 2020-го начать строительство мы не сможем, - прямо отметил Алексей Миллер. - Не волнуйтесь. «Газпром» не опоздает на рынок.

Глава газового холдинга отметил, что «Газпром» видит интерес со стороны иностранных компаний из данного региона участвовать в этом проекте с нацеленностью на сегмент газомоторного топлива, в частности, на бункеровку судов. У «Газпрома» подписано соглашение по реализации проекта с японской компанией Mitsui, и работа по проекту ведется совместно.

Ранее проект предполагал строительство в Хасанском районе Приморского края завода по производству СПГ мощностью 15 млн тонн СПГ в год. Первую линию планировалось ввести в 2018 году. Во Владивостоке даже построен офис дочерней компании «СПГ Владивосток». Но резкое увеличение производства СПГ (только за прошлый год на 9,5%) привело к снижению цен на мировом рынке, и затраты на разработку якутского нефтегазоконденсатного месторождения не окупились бы.

Для нового проекта ресурсной базой должен стать газ с Сахалина – проекта «Сахалин-3». Месторождения готовятся к разработке. Но подачу газа с острова сдерживает пропускная способность трубопровода от Комсомольска-на-

Амуре до Хабаровска, что была построен региональными властями, еще в бытность Виктора ИШАЕВА, для нужд своего края. Сегодня эту часть газопровода Сахалин-Владивосток «Газпрому придется модернизировать.

Об инвестиционной нагрузке на корпорацию в ближайшие два года напоминать не стоит. А, как сообщил на ВЭФ-2017 сам Алексей Миллер, капитальные затраты на возведение «СПГ Владивосток» составят 950 млрд рублей. По оценке Минэнерго, и того дороже – до 1,3 трлн рублей инвестиций. Финансирование проекта пока полностью не обеспечено. «Газпром» следует золотому правилу – предоставлять лишь часть необходимых средств, остальное – партнеры. Тем самым завязать будущих потребителей на будущие поставки.

Даешь 200 миллиардов кубов в Азию?

Хватит ли газа? По запасам «Газпром» - впереди планеты всей. Но, как отметил на пресс-конференции Алексей Миллер, прежде чем начинать обустраивать новое газовое месторождение к добыче и нести затраты, много экспертиз, исследований уходит на то, чтобы иметь не потенциальных, а реальных потребителей продукции. Так происходило и с Амурским газоперерабатывающим заводом, который по мощности станет вторым в мире. Да и для России этот завод реально покажет, как получить добавленную стоимость на природных ресурсах, извлечь из природного газа гелий, пропан, бутан и другие продукты, чья цена выше обычного СПГ.

Возведение нового газоперерабатывающего предприятия рядом с городом Свободный началось в 2015 году, а завершено будет синхронно со сдачей газопровода «Сила Сибири», газ из которого пройдет через завод, прежде чем продолжить путь в Китай.

Конечно, 38 млрд кубометров, пропускная способность «Силы Сибири» в Китай, - это не 200 млрд, которые в этом году будут перекачаны в Европу. Но растут поставки и в АТР.

Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2») планирует в ближайшие три года построить III очередь завода СПГ на Сахалине. Как заявил Алексей Миллер, окончательное инвестиционное решение будет принято в интервале до конца года или в первом квартале 2019 года. Ввод в эксплуатацию третьей линии запланирован на 2023-2024 годы. Глава газового холдинга считает, что проект завода по сжижению природного газа на Сахалине является самым экономически эффективным проектом по СПГ в мире.

КРОМЕ ТОГО

20 декабря 2019 года газопровод «Сила Сибири» вступит в строй. И альтернативное восточное направление «Газпрома» прирастет сразу до 38 млрд кубометров экспорта в Китай. Уже в текущем июле, строго по графику, подчеркнул Алексей Миллер, начнется укладка трубопровода «Северный поток-2», который будет завершен к концу 2019 года.

Другой 930-ти километровый «поток» пересек Черное море от Анапы и 1 мая добрался до побережья Турции северо-западнее Стамбула. Турция готовится принять российский газ. А уже к концу следующего года через Черное море ляжет вторая нитка трубопровода «Турецкий поток-2», и с 2020 года природный газ можно переадресовать на Балканы.

Фото ПАО «Газпром».

Елена БАРКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток