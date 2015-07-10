Завершена стратегическая оценка воздействия ГЭС в бассейне Амура на экосистему

WWF России, En+ Group и ЕвроСибЭнерго завершили комплексное исследование воздействия существующих и перспективных гидроэлектростанций на экосистему и социально-экономическое развитие бассейна реки Амур, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF России.

Партнеры начали совместную работу над исследованием в 2012 году. Задача исследования заключалась в определении основных экологических, экономических и социальных факторов, которые нужно учитывать при принятии решений по возможному освоению гидроэнергетического потенциала бассейна реки Амур. Бассейн Амура обладает значительными гидроэнергетическими ресурсами и в перспективе может стать мощным региональным энергетическим центром. Конечная цель стратегической оценки – выявление вариантов размещения ГЭС с наименьшими экологическими издержками для всего бассейна Амура и максимальным социально-экономическим эффектом для региона.

Генеральный директор En+ Group Максим Соков отметил: «Исследование – первый прецедент в истории российской гидроэнергетики, когда к экологической оценке проектов ГЭС помимо надзорных госорганов привлекаются также независимые экологические организации. Такое партнерство – залог соответствия новых инвестиционных проектов высоким экологическим стандартам и основа того, что экономика Востока России будет расти на принципах устойчивого развития».

«Исследование является примером первой в России стратегической экологической оценки воздействия гидроэнергетики на речной бассейн. Внедрение и применение стратегических оценок становится все более актуальной задачей при анализе новых проектов. Такие исследования обеспечивают не просто учет экологических и социальных факторов, но и позволяют улучшить прозрачность проектов для принятия управленческих решений, повысить их инвестиционную привлекательность», – подчеркнул генеральный директор ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин.

В ходе исследования были проработаны сценарии освоения гидроэнергетического потенциала Амурского бассейна на основе сравнительного анализа вариантов размещения 26 перспективных гидростанций, а также двух существующих – Зейской и Бурейской ГЭС. К работе были привлечены более 30 специалистов. Рецензии на исследование представили эксперты Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Росгидромета, Амурского отделения Росводресурсов, Росприроднадзора по Еврейской автономной области, Министерства природных ресурсов Забайкальского края, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.

Результаты исследования показали, что самое сильное экологическое воздействие на пресноводные экосистемы могут оказать потенциальные ГЭС, расположенные на основном русле и истоках Амура: Хинганская (Тайпингоу), Амазарская (Мохэ), Нововоскресеновская и Джалиндинская плотины на Амуре, Усть-Уровская на Аргуни и Транссибирская на Шилке. «Из шести пресноводных экорегионов бассейна Амура лишь регион Шилки не затронут воздействием плотин, что важно для поддержания экологического здоровья всего бассейна», – комментирует полученные результаты координатор проектов по сохранению пресноводных экосистем и устойчивой гидроэнергетики WWF России Оксана Никитина. К наиболее эффективным в экологическом отношении относятся такие ГЭС как Верхне-Ниманская, Нижне-Бурейскаяи Усманская ГЭС в бассейне Буреи, Окононская, Джарыскинская и Ивановская ГЭС в бассейне Зеи.

Наиболее эффективными с точки зрения социально-экономического развития регионов бассейна Амура оказались существующие Бурейская и Зейская ГЭС, а также перспективные Амазарская, Транссибирская, Нижне-Зейская и Верхне-Ниманская ГЭС. При этом сучетом результатов экологической оценки ряд проектов, в частности, проект Транссибирской ГЭС, не является сбалансированным с точки зрения комплексного подхода. Наименьший социально-экономический эффект имеют Русиновская, Усть-Карская, Чалбинская ГЭС.

«Проведенная работа – пример трансформирующего партнерства. Осознавая разницу в подходах к освоению и использованию природных ресурсов, сторонам в конечном итоге удалось найти пути к компромиссу», – говорит Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России.

Посмотреть отчет можно здесь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.