К освоению недр Магаданской области власти надеются привлечь иностранцев

Стал известен список колымских предпринимателей из сферы малого бизнеса, которые представят свои проекты на первой Магаданской Международной ярмарке. Заявки подали более 40 организаций. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций, пишет портал администрации Магаданской области.

«Заявки на участие подали банки, туристические фирмы, предприятия торговли и услуг. К примеру, свои проекты намерены представить цеха по изготовлению мебели, крестьянско-фермерские хозяйства, рыбообрабатывающие заводы и другие», - уточнила заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Валерия Винтер.

В числе проектов, с которыми можно будет ознакомиться на первой Магаданской Международной ярмарке, значатся презентация производства оборудования для шлихообогатительных фабрик россыпных золотодобывающих предприятий, создание инновационного производства морской соли, выращивание овощной экопродукции, выпуск лечебных минеральных напитков, переработка торфа, добыча мидии и другое.

Правительство Магаданской области представит зарубежным инвесторам проекты в горной отрасли. Перспективным вложением для бизнесменов других стран могут оказаться строительство ГОК и добыча медной руды Ороекской металлогенической зоны, освоение золоторудного месторождения Родионовское, Таяхтахской перспективной площади, промышленное освоение Ланковского и Мелководненского буроугольных месторождений, освоение Верхне-Кегалинского района Пареньской угленосной площади, Верхне-Кегалинского района Пареньской угленосной площади и золоторудного месторождения Дегдекан и др.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный напомнил, что недра региона содержат более 11 % запасов разведанного россыпного золота России, 15% рудного золота и почти 50% серебра. Прогнозные ресурсы благородных металлов в 3-6 раз превышают разведанные запасы.

«Мы предлагаем зарубежным инвесторам развивать не только добычу драгоценных металлов в регионе, но и других полезных ископаемых. Помимо Яно-Колымской золотоносной провинции на территории Колымы есть запасы угля, меди, других цветных металлов», - напомнил Владимир Печеный.

Глава региона добавил, что во время первой Магаданской Международной инвестиционной ярмарки, потенциальным инвесторам будет представлена информация о налоговых и таможенных льготах для бизнесменов на Колыме.

«Режим особой Экономической зоны в Магаданской области будет продлен до 2025 года. Сейчас утверждаются изменения в соответствующий федеральный закон. Ведутся переговоры с российским министерством финансов по отдельным пунктам, но уже сейчас можно сказать, что на Колыме продолжит работу льготный режим для инвесторов», - выразил уверенность губернатор.

Первая магаданская международная инвестиционная ярмарка состоится в столице Колымы 19 июля 2014 года. Основные темы мероприятия - развитие горнодобывающего комплекса стран Северо-Восточной Азии и обновленный режим Особой экономической зоны региона.

На инвестиционной ярмарке пройдет выставка-презентация инвестиционных проектов, технологий, бизнес-идей, выпускаемой продукции и предоставляемых услуг предприятиями всех форм собственности Магаданской области, других регионов и стран.

Также во время ярмарки пройдет заседание подкомиссии регионов, входящих в Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых, состоятся деловые встречи представителей бизнеса, финансовых организаций, органов государственной власти, международных организаций, ассоциаций деловых и научных кругов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.