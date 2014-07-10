www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

К освоению недр Магаданской области власти надеются привлечь иностранцев

10 Июля 2014, 17:18 | Дальний Восток

Стал известен список колымских предпринимателей из сферы малого бизнеса, которые представят свои проекты на первой Магаданской Международной ярмарке. Заявки подали более 40 организаций. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций, пишет портал администрации Магаданской области.

«Заявки на участие подали банки, туристические фирмы, предприятия торговли и услуг. К примеру, свои проекты намерены представить цеха по изготовлению мебели, крестьянско-фермерские хозяйства, рыбообрабатывающие заводы и другие», - уточнила заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Валерия Винтер.

В числе проектов, с которыми можно будет ознакомиться на первой Магаданской Международной ярмарке, значатся презентация производства оборудования для шлихообогатительных фабрик россыпных золотодобывающих предприятий, создание инновационного производства морской соли, выращивание овощной экопродукции, выпуск лечебных минеральных напитков, переработка торфа, добыча мидии и другое.

Правительство Магаданской области представит зарубежным инвесторам проекты в горной отрасли. Перспективным вложением для бизнесменов других стран могут оказаться строительство ГОК и добыча медной руды Ороекской металлогенической зоны, освоение золоторудного месторождения Родионовское, Таяхтахской перспективной площади, промышленное освоение Ланковского и Мелководненского буроугольных месторождений, освоение Верхне-Кегалинского района Пареньской угленосной площади, Верхне-Кегалинского района Пареньской угленосной площади и золоторудного месторождения Дегдекан и др.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный напомнил, что недра региона содержат более 11 % запасов разведанного россыпного золота России, 15% рудного золота и почти 50% серебра. Прогнозные ресурсы благородных металлов в 3-6 раз превышают разведанные запасы.

«Мы предлагаем зарубежным инвесторам развивать не только добычу драгоценных металлов в регионе, но и других полезных ископаемых. Помимо Яно-Колымской золотоносной провинции на территории Колымы есть запасы угля, меди, других цветных металлов», - напомнил Владимир Печеный.

Глава региона добавил, что во время первой Магаданской Международной инвестиционной ярмарки, потенциальным инвесторам будет представлена информация о налоговых и таможенных льготах для бизнесменов на Колыме.

«Режим особой Экономической зоны в Магаданской области будет продлен до 2025 года. Сейчас утверждаются изменения в соответствующий федеральный закон. Ведутся переговоры с российским министерством финансов по отдельным пунктам, но уже сейчас можно сказать, что на Колыме продолжит работу льготный режим для инвесторов», - выразил уверенность губернатор.

Первая магаданская международная инвестиционная ярмарка состоится в столице Колымы 19 июля 2014 года. Основные темы мероприятия - развитие горнодобывающего комплекса стран Северо-Восточной Азии и обновленный режим Особой экономической зоны региона.

На инвестиционной ярмарке пройдет выставка-презентация инвестиционных проектов, технологий, бизнес-идей, выпускаемой продукции и предоставляемых услуг предприятиями всех форм собственности Магаданской области, других регионов и стран.

Также во время ярмарки пройдет заседание подкомиссии регионов, входящих в Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых, состоятся деловые встречи представителей бизнеса, финансовых организаций, органов государственной власти, международных организаций, ассоциаций деловых и научных кругов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: инвестиции  выставки  бизнес  недра  магадан  ярмарки  месторождения  золото 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • сергей18:54, 07.02.2015#

    скоро нам иностранцы будут деньги печатать ---- а может мы нашего президента заменим на негра или китайца?????

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru