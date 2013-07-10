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Китай и Приморье свяжет новая железнодорожная ветка

10 Июля 2013, 17:52 | Дальний Восток

Движение поездов через пограничный переход Махалино (Приморский край) - Хуньчунь (провинция Гирин на северо-востоке Китая) будет возобновлено после9-летнего перерыва.

По словам заместителя главы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД) по владивостокскому территориальному управлению Сергея РЯБОВА, которого цитирует корпоративное издание магистрали, основные работы должны быть завершены 28 июля, а в начале августа планируется демонстрационная поездка грузового поезда.

По словам менеджера, реконструкция участка находится в завершающей фазе. Координационный совет, курирующий проект, рассмотрел технологическую схему пропуска через госграницу транспортных средств и грузов.

Китайская сторона подтвердила грузоперевозки на первом этапе на уровне 2 млн тонн в год. Впоследствии объемы предполагается нарастить до 8 млн тонн.

Махалино-Хуньчунь - единственный железнодорожный пограничный переход между РФ и провинцией Гирин (Цзилинь). Ветка была введена в эксплуатацию в 2000 году, однако из-за нерешенных вопросов со связью, системой освещения и видеонаблюдения, движение по ней было закрыто в 2004 году. Созданное в 1992 году для строительства и эксплуатации пограничного перехода ОАО "Золотое звено" (учредителями выступали фонд имущества Приморского края, ДВЖД, администрация Хасанского района и АО "Транссвязьстрой") в 2010 году было признано банкротом, после чего построенный участок был передан РЖД.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Махалино  китай  жд 



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Комментарии

  • Неедрос11:00, 11.07.2013#

    Когда уже на авто разрешат ездить? И тут ДВ обделен правами. . . Как эти запреты Едрилл уже реально достали.

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