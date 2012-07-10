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ВЭБ не справился с единственным на Дальнем Востоке металлургическим заводом
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил оферту бывшим собственникам ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре) на выкуп акций в течение 45 дней, в противном случае банк будет искать стратегического инвестора для предприятия. Реальным покупателем считается «Уралвагонзавод» (УВЗ), который может решить проблему нехватки сырья для завода.
Напомним, что единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат, «Амурметалл» перешел под управление госкорпорации в 2010 году полным банкротом. В течение двух лет предприятие финансировалось ВЭБом, однако управляющей компании ООО «Сибирско-Амурский Металл» не удалось его вывести на прибыльный уровень. В отчете «Амурметалла» за первый квартал 2012 года говорится, что предприятие в 2011 году увеличило чистый убыток на 45% по сравнению с 2010 годом - до 3 млрд 929,6 млн рублей.
Досье «ЗР»
ВЭБ приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited у бывшего депутата Госдумы Александра ШИШКИНА в апреле 2010 года за долги размером около 26,5 млрд рублей. В результате госкорпорация получила контроль над ООО «Группа «Амурметалл», ООО «Сибирско-Амурский Металл», ОАО «Амурметалл», ООО «Сибирско-Амурская Сталь», ООО «Амурметалл-Литье», ООО «Амурметаллсервис», ООО «Амурметалл-Ресурс», ООО «Торговый дом Амурметалл», ООО «Совгавань-Втормет». «Амурметаллу» была согласована кредитная линия на 7,5 млрд рублей, на 1 апреля 2012 года выбрано 5,3 млрд рублей. По опционному соглашению новый собственник не имел права менять менеджмент «Амурметалла», но мог продать завод обратно - после погашения задолженности перед банком. Возможность обратного выкупа также наступала в случае дефолта. 15 мая «Амурметалл» не смог выплатить очередной транш кредиторам по мировому соглашению.
По словам заместителя председателя Внешэкономбанка Андрея САПЕЛИНА (возглавляет совет директоров «Амурметалла»), именно соглашения с бывшими собственниками мешали привлечению отраслевых лидеров в качестве эффективных управленцев для предприятия.
В результате невыполнения бывшими владельцами условий, предусмотренных кредитным соглашением с «Амурметаллом», с апреля этого года финансирование предприятия было приостановлено. О необходимости выполнения условий бывшие владельцы были предупреждены заблаговременно - в конце 2011 года. В мае этого года «Амурметалл» не смог совершить очередной платеж кредиторам по мировому соглашению, и в результате работа на предприятии была остановлена 30 мая. Чтобы возобновить работу предприятия ВЭБ, несмотря на нарушение договора, принял решение восстановить финансирование.
Напомним, что в конце мая более 700 работников ОАО «Амурметалл» обратились с открытым письмом к министру РФ по развитию Дальнего Востока и полномочному представителю президента в ДФО Виктору ИШАЕВУ. В нем говорилось, что завод за три года управления им Внешэкономбанком так и не смог начать работать стабильно и расплатиться по своим долгам, а теперь вновь находится на грани банкротства. «По причине отсутствия финансирования со стороны ВЭБ поставщики металлолома прекратили отгрузку сырья в адрес предприятия. Заводские площадки пусты, приходится останавливать производство. Если процедура вновь начавшегося банкротства затянется, мы рискуем остаться без работы», - говорится в письме. Виктор Ишаев направил обращение в администрацию Президента РФ и Правительство страны с предложением провести независимую аудиторскую проверку предприятия.
В свое время «Амурметаллом» интересовались «Северсталь», «Мечел», Evraz Group и ТМК, но сделки с ними не состоялись из-за опциона. Интерес УВЗ более предметный. «Решение ВЭБа о передаче этого актива - стратегическое. Сегодня «поднять» это предприятие может только госкорпорация УВЗ, потому что ни один частник за него не возьмется», - заявил «Интерфаксу» директор УВЗ по работе с государственными и общественными организациями Василий ВАРЕНОВ.
Досье «ЗР»
«Уралвагонзавод» - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Владельцем 100% акций компании является Росимущество.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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