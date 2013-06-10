РЖД ждет от регионов активности в субсидировании пассажирских перевозок

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2013-2015 годах планирует направить 898 млн рублей на развитие пассажирских перевозок в Дальневосточном федеральном округе.

"В среднесрочной инвестиционной программе на 2013-2015 годы на развитие пассажирских перевозок в регионе компанией ОАО "РЖД" запланировано 898 млн рублей, в том числе 228,5 млн рублей по линии ОАО "Федеральная пассажирская компания", - сообщил начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД) Михаила ЗАИЧЕНКО на совещании по развитию транспорта на Дальнем Востоке, которое прошло в Хабаровске под председательством министра транспорта РФ Максима СОКОЛОВА.

За последние три года РЖД вложили в пассажирский комплекс ДВЖД более 8,7 млрд рублей. В регионах ДФО реализован комплекс работ, направленных на обновление вокзалов, посадочных платформ, остановочных пунктов, пассажирских обустройств.

"При таких вложениях в пассажирский комплекс железнодорожники рассчитывают на активность со стороны субъектов РФ по субсидированию перевозок", - отметил руководитель ДВЖД.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории 6 субъектов федерации: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.