Правительство продлило субсидирование кредитов на покупку рыболовных судов

Правительство России продлило на 2018-2019 годы механизм субсидирования процентов по кредитам на приобретение судов для рыбохозяйственного комплекса. Cоответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и размещено на сайте кабмина.

С 2009 года для организаций рыбохозяйственного комплекса действует механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов. Срок действия этого механизма истек в 2017 году. Подписанным постановлением действие этого механизма продлено на 2018-2019 годы.

В федеральном бюджете предусмотрены ассигнования на предоставление таких субсидий по кредитам, полученным в российских банках в 2008-2019 годах на закупку гражданских судов, в объеме 1,977 млрд рублей, а также лизинговых платежей по договорам, заключенным в 2008-2019 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, - в объеме 5,4 млрд рублей.

«Цель принятого решения - поддержка и развитие судостроительной промышленности, стимулирование российских заказчиков привлекать собственные средства на строительство судов», - поясняет кабмин.