Кожемяко расправляет крылья

Глава Сахалина готов принять вклад регионов в авиакомпанию «Аврора» в любом виде

Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО готов рассмотреть любые планы властей регионов Дальнего Востока по участию в развитии авиакомпании «Аврора», владельцами которой на данный момент являются «Аэрофлот» и Сахалинская область. Проблема в том, что в региональных бюджетах нет на это денег.

Ранее просочилась информация, что Хабаровский край может войти в уставный капитал АО «Авиакомпания «Аврора». Размер доли, которая может перейти краю, находится в стадии обсуждения. В качестве оплаты за вхождение в уставный капитал регион может отдать в управление «Авроре» собственную авиакомпанию «Хабаровские авиалинии». Также, возможно, обсуждается сотрудничество и по другой схеме - «Авроре» будут переданы «Хабаровские авиалинии» в качестве фидерного перевозчика, то есть полеты будут совершаться под коммерческим управлением «Авроры», но под брендом хабаровской компании, которая также будет получать комиссию за кресло-километр.

В конце ноября сахалинские власти предложили создать новую авиакомпанию для полетов внутри региона. По заверениям регионального правительства, предложение губернатора Кожемяко поддержал председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По мнению главы региона, необходимо создать авиакомпанию, которая будет выполнять полеты между небольшими населенными пунктами Сахалинской области. Для этого ее надо будет обеспечить соответствующими самолетами.

«Мы - то с удовольствием…»

- Вы знаете, мы (Сахалинская область. – Прим. авт.) всегда готовы к этому участию (регионов), - сообщил Олег Кожемяко, отвечая на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог» в рамках Первого Медиа Форума российских островов в Южно-Сахалинске. - Сегодня, я думаю, губернаторы (дальневосточных регионов) участвуют в этом посредством субсидирования билетов для авиакомпании «Аврора» для организации внутренних местных перевозок. И в Приморье эта программа хорошо себя зарекомендовала. Мы, со своей стороны, что делаем? Докапитализируем вместе с «Аэрофлотом» «Аврору». А она же будет работать по всем местным линиям. И задача у регионов - субсидировать местные авиалинии с тем, чтобы жителям было комфортно. А входить в состав авиакомпании, пожалуйста, они (регионы) могут, но я думаю, что сегодня региональные бюджеты не позволят этого сделать.

- Регионы не хотят, или вы?

- Мы - то с удовольствием. Для нас чем больше капитализация, тем больше возможностей у компании. Сегодня, смотрите, Приморье что сделало. Купило самолеты и передало их в «Аврору». В безвозмездную аренду.

- В эксплуатацию…

- В эксплуатацию, в аренду – какая разница. Они (Приморский край) могли бы войти этими самолетами в уставный капитал «Авроры». Но они посчитали, что так будет лучше. Мы же любые формы сотрудничества можем предложить.

Досье "Золотого Рога"

Краевое государственное унитарное авиационное предприятие (КГУАП) «Пластун-Авиа» создано для обслуживания социально значимых авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера. КГУАП в настоящее время зарегистрировано в г.Артеме, уставный капитал составляет 2,637 млн рублей. Предприятие находится в ведении департамента промышленности и транспорта Приморского края. Эксплуатантом судов малой авиации Приморья выступает авиакомпания «Аврора». «Пластун-Авиа» последние три года является убыточным предприятием – 13,462 млн рублей в 2014 году, 39,973 млн рублей в 2015 году, 1,944 млн рублей в 2016 году.

Дешево и комфортно не долететь

Сегодня для пяти из девяти субъектов ДФО авиация является безальтернативным видом транспорта. При этом развитие воздушных перевозок в регионе сдерживают высокие затраты авиакомпаний: при средней цене билета из Центральной России в ДФО 25,7 тыс. рублей в 2016 году расходы на одного пассажира составили 38 тыс. рублей. Доля непокрытых издержек перевозчиков достигает 47%. Работу авиакомпаний в регионе осложняют условия работы местных аэропортов, принимающих рейсы только в светлое время суток, и не рассчитанных на прием некоторых типов самолетов. При населении 6,7 млн человек авиационный пассажиропоток внутри ДФО в 2016 году составил 1,6 млн человек, а из центральной части РФ — 2,5 млн.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», свой интерес к рынку авиаперевозок на Дальнем Востоке озвучил председатель правления Сбербанка России Герман ГРЕФ, предложивший правительству РФ создать авиакомпанию для полетов на местных линиях в ДФО, Сбербанк может помочь ей с приобретением самолетов.

«Герман Оскарович Греф предложил создать новую авиакомпанию, мы идею поддержали в том плане, что эта компания для мелких местных линий может влиться в «Аврору», которая имеет базу и подготовленных летчиков. Если такое решение примет Сбербанк вместе с правительством РФ, включая строительство и приобретение самолетов для новой компании, то полагаем необходимым нам включиться в эту работу с тем, чтобы эта компания была в составе «Авроры». Это даст дополнительные рабочие места и налоговую базу», - сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» Олег Кожемяко.

По словам губернатора, крупнейший банк страны готов профинансировать лизинговые операции для новой авиакомпании. Будет ли новый перевозчик государственным предприятием или акционерным обществом, кто будет его акционером - пока неизвестно.

«Герман Оскарович предложил эту идею, над которой надо работать. И мы вместе с компанией «Аврора» будем включаться в эти процессы - желательно, чтобы новая авиакомпания попала под наше крыло», - сказал г-н Кожемяко.

Досье "Золотого Рога"

Авиакомпания «Аврора» создана в 2013 году на базе региональных перевозчиков по поручению правительства РФ, в настоящее время входит в группу компаний «Аэрофлот». Свой первый коммерческий рейс авиакомпания выполнила на самолете A319 по маршруту Владивосток – Хабаровск – Магадан. «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации. Контрольный пакет акций (51%) «Авроры» принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области. В 2017 году «Аврора» получила два воздушных судна - Q400 и DHC-6. С учетом новых лайнеров парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

Приморье при закупке своих самолетов также пользовалось услугами Сбербанка. Так, третий самолет малой авиации был приобретен из регионального бюджета в лизинг через АО «Сбербанк Лизинг» (лизинговая «дочка» Сбербанка) сроком на пять лет. 50% платежей при этом компенсирует Фонд развития Дальнего Востока. По истечении пяти лет воздушное судно перейдет в собственность региона.

Выбор в пользу импортозамещения

Стоит отметить, что «Аврора» при обновлении парка воздушных судов готова переходить на импортозамещение. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко не исключил, что вместо пяти канадских самолетов DHC-6 Twin Otter 400 для перевозок на Курилы «Аврора» может получить пять чешских Л-410, которые выпускаются в Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации.

Действующее постановление правительства РФ предусматривает ограничение на импорт самолетов иностранного производства, если в России есть их аналоги.

Сейчас в Россию можно ввозить самолеты на 50–300 кресел с нулевой пошлиной, которая в норме составляла 7,5–15,6%. До конца 2018 года для самолетов действует таможенная процедура временного ввоза с условным освобождением (полным или частичным) от пошлин, налогов, и без мер нетарифного регулирования (но с последующим помещением под процедуру реэкспорта).

«В настоящее время в Екатеринбурге выпускаются самолеты Л-410. Мы решаем вопрос по их взлетным характеристикам. Дело в том, что взлетно-посадочные полосы на островах Шикотан (Южные Курилы) и Парамушир (Северные Курилы) довольно короткие. Если эти характеристики удовлетворят российские самолеты, то мы будем брать Л-410. В противном случае, будем просить правительство РФ разрешить нам приобрести воздушные суда иностранного производства», - сказал глава региона.

Самолеты DHC-6 Twin Otter 400 хорошо зарекомендовали себя в Приморском крае, где они используются для сообщения с отдаленными населенными пунктами. Они способны перевозить до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос. Самолеты Л-410 эксплуатирует авиакомпания «Хабаровские авиалинии» на внутренних рейсах в Хабаровском крае.

Г-н Кожемяко уточнил, что правительство Сахалинской области совместно с «Аэрофлотом» в текущем году провели докапитализацию уставного капитала авиакомпании «Аврора» на 3,5 млрд рублей, которые и будут направлены на приобретение пяти самолетов, необходимых для улучшения авиасообщения с Курилами. Летом на Шикотане и Парамушире планируется строительство взлетно-посадочных полос, так как в настоящее время там есть только площадки для приема вертолетов.

Фото Марины БОЖКО.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.